Prigožin bi mogao da plati životom, Putin imidžom

Redakcijska mreža RND podsjeća na verbalne eskapade šefa paravojne vojske „Vagnera" Jevgenija Prigožina koji je otvoreno prozivao i vrijeđao vojni vrh jer mu navodno ne dostavljaju dovoljno municije. Prigožin ih je krivio zbog smrti mnogih svojih boraca na ukrajinskom frontu.

Ali, piše RND, pobuna koja je počela u subotu je ipak veće iznenađenje od njegovih prethodnih ispada:

„Jer, uprkos svemu, Prigožin je do sada važio za alatku režima u čiju je zaštitu mogao da se uzda. U međuvremenu je državni neprijatelj. Taj vođa paravojske sebe ne vidi tako. Puno više od toga, on kaže: 'Spašavamo Rusiju.' Za to su njegovi ljudi, ističe on, spremni da umru."

Ruska „vojna avantura" stigla na rusku teritoriju

Ova novinarska mreža dalje piše: „Vjerovatnoća da će Prigožin svoj ispad platiti životom zasigurno nije mala. Ali do tada će možda biti krvavih borbi. (...) Za njih bi Rusija morala da pokrene vojne kapacitete koji će joj onda nedostajati u Ukrajini. Tamo se Rusi istovremeno moraju braniti od kontraofanzive“, dodaje se u komentaru i zaključuje da je ono što je započelo kao „specijalna operacija" u Ukrajini, u konačnici stiglo kao „vojna avantura" na rusku teritoriju, i to sa „neizvjesnim ishodom".

Prigožin (lijevo u slici) je u prošlosti važio kao Putinov "kuvar", fotografija iz 2011. Foto: Misha Japaridze/AP/picture alliance

Još oštrije piše berlinski Morgenpost koji navodi da je ta „specijalna operacija“ postala Putinova noćna mora. „Borba sa sopstvenim plaćenicima iz grupe 'Vagner' je konačni dokaz da Moskva baš ništa u ovom ratu nema pod kontrolom.“

„Predugo je samouki vojnik i bivši Putinov omiljeni gastronom Jevgenij Prigožin u ratu radio na svoju ruku. Prvo brutalnim napadima na Ukrajince, onda regrutacijom teških kriminalaca koje je na front vodio kao topovsko meso. I na kraju neumjerenom kritikom regularne ruske vojske", piše ovaj list.

Ozbiljan kriminalac u Kremlju?

Kako bi sve moglo da se završi? Morgenpost vidi dva moguća ishoda, od kojih prvi nije dobar za Prigožina:

„Ako Putin ne želi da padne sa vlasti, moraće na Prigožinu da postavi primjer – a to je smrtna kazna za gazdu plaćenika. On bi imao šanse da preživi samo ako bi vojska masovno prebjegla na njegovu stranu. Ali tada bi Vladimir Putin otišao u istoriju, a svijet bi sa ozbiljnim kriminalcem u Kremlju imao novi problem."

Pripadnici paravojske "Vagner" u Rostovu na Donu, gradu kojega tvrde da su zauzeli Foto: REUTERS

Kelnski Rundšau primjećuje da je ruskom predsjedniku Putinu trebala cijela noć da odluči da li će direktno optužiti Prigožina za državni udar. Putin je to učinio koristeći sintagmu da je Rusiji zabijen „nož u leđa“.

Komentator lista to naziva „mitom“, i načinom da Putin opravda još veću represiju protiv „izdajnika“ kod kuće, kao i eventualni poraz u Ukrajini.

„Time je Putin našao formulu koja bi mu omogućila da kod kuće pravda zamisliv poraz u ratu. To ne pristaje uz čovjeka koji planira nuklearni armagedon. Više uz čovjeka koji traži izlaz", navodi list.

Oberhesiše cajtung piše: „Borbu sa Prigožinom i njegovom paravojskom bi ruski predsjednik Putin mogao da dobije. Ali njegov imidž čovjeka čvrste ruke u Moskvi već je upropašćen.“

Priredio: N. Rujević

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu