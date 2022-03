Presuda Navaljnom: "Uvod u totalitarnu državu"

"Devet godina kaznenog logora. Moj let u Svemir malo se odgađa.“ Aleksej Navaljni je na presudu reagirao svojom tipičnom ironijom. Nakon što je sutkinja u utorak ujutro objavila visinu kaznu, na profilima Navaljnog na društvenim mrežama je objavljena poruka ruskog oporbenjaka. Navaljni se usporedio s protagonistima iz popularne serije „The Wire" i znanstveno-fantastičnog filma „Interstellar". I napomenuo kako se stvari u njegovom slučaju ponavljaju po istom sistemu.

Najdrastičnija presuda do sada

45-godišnjak je pritom očito mislio na činjenicu da redovito biva osuđen u sudskim postupcima. I ovaj put je kritičar Kremlja proglašen krivim po obje točke optužnice. Navaljni je, tvrdi sud, u jednom ranijem postupku uvrijedio sutkinju riječima „Oh, moj Bože“ ili „Slučaj je friziran“. Osim toga je, tvrdi se, pronevjerio donacije za njegovu Zakladu protiv korupcije (FBK). Navaljni je opovrgao te optužbe.

Oporbeni političar je uhićen prije nešto više od godinu dana zbog jedne druge presude. Ovaj put je kažnjen novčanom i zatvorskom kaznom – u trajanju od devet godina. A nju će apsolvirati u jednoj kaznenoj koloniji, gdje ga očekuje „strogi režim“. A to konkretno znači da će njegovi kontakti prema vanjskom svijetu biti radikalno ograničeni. Radi se o do sada najtežoj presudi koja je ikada izrečena protiv Navaljnog. Ali je ipak nešto blaža od 13-godišnje zatvorske kazne, što je zahtijevalo tužiteljstvo. Presuda još nije pravomoćna. Navaljnijevi odvjetnici su najavili žalbu.

Ne očekuju se protesti

Proces se odvijao u sjeni ruskog rata protiv Ukrajine. „Dok cijeli svijet gleda prema Ukrajini, u Rusiji se događa još jedan monstruozni zločin“, objavila je na Twitteru dan uoči presude Navaljnijeva glasnogovornica Kira Jarmiš. Suđenje je bilo bizarno: ročišta se nisu održavala u Moskvi, nego u zatvoru u kojem je do sada bio smješten Navaljni, u kaznenoj koloniji broj 2 u provincijskom gradiću Pokrovu. Novinari nisu smjeli pratiti suđenje iz prostorije u kojoj se ono održavalo, nego iz jedne zgrade u susjedstvu. Ruski državni mediji o svemu tome nisu javili praktički ništa.

YouTube kanal "Populjarnaja politika"

Presuda nije iznenađenje. Nakon trovanja Navaljnog u kolovozu/avgustu 2020., pritisak na njega je kontinuirano rastao. Odmah nakon povratka iz Njemačke, gdje se liječio od posljedica napada otrovom novičokom, on je uhićen i vrlo brzo osuđen. Nakon toga su njegove političke i medijske strukture poput zaklade FBK proglašene ekstremističkim organizacijama i – razbijene su. Mnogi njegovi suborci danas žive u egzilu, u Rusiji se ne očekuje održavanje prosvjeda za oslobađanje Navaljnog. Pravo na održavanje demonstracija u Rusiji je ionako dodatno pooštreno nakon invazije na Ukrajinu.

Dok je Putina, ništa od slobode?

"Za Rusiju je ova presuda jasna poruka kako će se postupati protiv opozicije ali i da će Navaljni trajno ostati u zatvoru”, kaže Stefan Meister, stručnjak za Rusiju u Njemačkom društvu za vanjsku politiku (DGAP) u razgovoru za DW. Za rusku vladu, dodaje on, „ne postoji alternativa trajnom boravku Navaljnog u zatvoru, radi se o uvodu u totalitarnu državu.”

Sličnog je mišljenja i zastupnica Zelenih u Europskom parlamentu, Viola von Cramon: „Vidimo na puno mjesta da se ruski predsjednik Vladimir Putin jako boji neke figure u političkom životu koja bi mu mogla postati opasna”, kaže von Cramon. "A to je trenutno Aleksej Navaljni." Šef Kremlja čini sve kako bi „politički zauvijek isključio” tog opozicionara, dodaje ona. „Radi se o tome da on za svog života ne izađe iz zatvora”, uvjerena je političarka Zelenih. Ona je zabrinuta i oko Navaljnijevog zdravstvenog stanja. „Ni u kom slučaju se ne smije dogoditi da Putin ode tako daleko da ga možda ubije i da se to onda deklarira kao samoubojstvo ili nešto slično.”

Suđenje u Pokrovu

Navaljni poziva na otpor

Navaljni je nakon izricanja presude pokušao širiti optimizam. Najavio je transformiranje njegove zaklade FBK u međunarodnu organizaciju. Za to će, kako je rekao, iskoristiti novac koji je dotiran u okviru Saharovljeve nagrade, koja mu je uručena prošle godine.

Osim toga je izrazio želju da njegovi suradnici pretvore novoutemeljenu oporbenu platformu u „najbolji masovni medij u Rusiji”. Početkom ožujka/marta na YouTubeu se počeo emitirati kanal "Populjarnaja politika", kojim se izražava protivljenje ratu u Ukrajini. Kanal već ima oko milijun pretplatnika. Najbolja podrška za njega „nije sažaljenje i prikladne riječi, već su to djela”, kaže Navaljni. Njegova ključna poruka glasi: otpor. Otpor „lažljivom Putinovom reżimu” i njegovim „ratnim zločinima”.

Teško je procijeniti do koliko Rusa uopće stigne njegova poruka. Većina zapadnih društvenih mreža u Rusiji je ionako u međuvremenu blokirana. Sudeći po medijskim izvještajima to u idućim danima očekuje i YouTube.

