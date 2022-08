Preopterećeni uredi za strance u Njemačkoj

Malik Younes iz Speyera (Falačko Porajnje) naučio je njemački, uspješno završio studij prava i zaposlio se u državnoj službi. Tada je došla ponuda iz snova za rođenog Sirijca: "Tamo gdje radim imao sam jedinstvenu priliku postati državni službenik. Ali za to mi je trebala potvrda o državljanstvu", kaže on. Zahtjev je podnio u novembrz prošle godine u uredu za strance u Speyeru. No, unatoč višestrukim upitima, mjesecima odatle nije dobivao nikakve informacije - dok se rok za prijavu kod poslodavca sve više približavao.

"Nisam mogao dobro spavati, nisam se mogao koncentrirati na svoje zadatke. Nisam mogao ništa raditi. Da, bio sam iscrpljen", kaže You-nes. Na kraju je svoju jedinu šansu vidio u tome da s odvjetnikom tuži ured za strance u Speyeru. Ured je tek prije nekoliko sedmica reagirao na tužbu.

„Rad klijenata dijelom ugrožen"

Younesov slučaj je tek jedan od mnogih koji su nastali kao rezultat preopterećenosti ureda za strance. Anonimna anketa SWR-a, koju je javni radio-televizijski servis poslao e-poštom na više od 540 ureda za strance u Njemačkoj, pokazuje koliko je problem velik. Čak i prije stizanja prvih rezultata, automatizirani e-mail odgovori pokazuju problem: "Zbog ukrajinske krize i izrazitog nedostatka osoblja, trenutna obrada upita i zahtjeva koji zahtijevaju pravni pregled traje između tri i šest mjeseci", stoji otprilike u priopćenju. Kod nekih državnih službi traje i do dvanaest mjeseci.

Tzv. duldung za izbjeglice

U istraživanju je sudjelovalo 216 čelnika ureda za strance iz 13 saveznih država. Neki pišu: "Nedovoljno osoblja uz sve veći obim posla", "Preopterećenost zaposlenika", "Velika fluktuacija i loše raspoloženje". Ali i drastičnije: "Posao klijenata ponekad je ugrožen zbog preduge obrade, centar za zapošljavanje blokira finansijska sredstva" i "mnogi zadaci ostaju neobavljeni, zbog čega nastaju ogromni zaostaci koji se teško mogu riješiti".

Kadrovska situacija "vrlo napeta"

Oko kadrovske situacije slažu se gotovo svi: 94 posto sudionika ankete opisuje je kao "napetu", većina čak kao "vrlo napetu". Kao glavni razlog za to više od 70 posto navodi nedostatak odgovarajućih kandidata, premalo ili nepopunjena mjesta, ali i nedostatak prostora ili slabe plaće. I šefovi također dolaze do svojih granica. Gotovo dvije trećine kaže da nemaju dovoljno vremena za obavljanje svoje menadžerske uloge u trenutnoj situaciji.

Tokom proteklih pet godina, opterećenje se "povećalo" ili čak "jako povećalo", kažu u svim od 216 ureda za strance koji su bili obuhvaćeni anketom. Trenutno je jedan od glavnih razloga ruski agresorski rat u Ukrajini. Vlasti su posljednjih mjeseci morale registrirati hiljade izbjeglica. Prije svega, prema anketi, nove izmjene zakona dovode do velikih novih opterećenja, kaže više od 90 posto ispitanih.

Šef službe za strance grada Mindena (u njemačkoj saveznoj zemlji Sjevernoj Rajni-Vestfaliji), Thomas Schickentanz, navodi ne samo tzv. Zakon o zapošljavanju stručne radne snage nego i takozvano pravo na boravak, koje ima za cilj otvoriti trajne izglede za one koji u Njemačkoj imaju tzv. duldung.

Schickentanz je izračunao što to znači za njegov grad. Do 750 osoba moglo bi imati koristi od zakona, kaže on. "Morate računati da vam treba sat vremena po predmetu, onda se na prste jedne ruke može uzračunati da je to teško izvesti i s punim brojem osoblja. Ovdje se provode zakonske norme, gdje niste ni svjesni kadrovskih posljedica. Pozivam svakog političara da ovdje stažira", kaže on.

Uredi za strance govore o povećanom pritisku na svoje uposlenike

Neprijateljstva protiv uposlenika

Sve to dovodi do konkretnih posljedica za strane državljane. 200 šefova navodi da opterećenje u njihovim uredima dovodi do kašnjenja ili ograničenja u obradi. 82 posto navodi da ima problema s dostupnošću putem telefona. A više od polovice ureda za strance, koji su bili obuhvaćeni anketom, ove su godine čak morala ograničiti rad na određene faze.

Jasna većina šefova u uredima za strance također izvještava o povećanom pritisku na svoje zaposlenike, a time i povećanom neprijateljstvu. 66 posto njih navodi da redovito (barem jednom mjesečno) bude izloženo vrijeđanju, 64 posto govori o iskustvima "agresivnog ponašanja", a čak osam posto govori da se suočava sa redovitom "fizičkom agresijom". Nedavno je u Wuppertalu negodovanje izazvao slučaj kada je 20-godišnji Sirijac nožem napao uposlenicu ureda za strance.

Ured za strance priznaje neuspjeh

U slučaju Younesa, vlast je otvoreno priznala da su problemi u kadrovskom smislu doveli do kašnjenja. U izjavi za SWR stoji: "Grad Speyer trenutno ima samo jednog zaposlenika na ovom području koji se brine za zahtjeve za dobijanje državljanstva, čiji broj je u međuvremenu naglo porastao." Sada se ulažu napori da se otvori više radnih mjesta, navodi se u saopćenju.

Ipak: Younes je na kraju dobio državljanstvo na vrijeme. Nakon što je sud utvrdio da propuste u uredu za strance, on više ne mora platiti sudske troškove koji su mu prvobitno bili nametnuti.

tagesschau

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu