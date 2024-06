Premijer Modi položio je zakletvu za treći mandat

Indijski premijer Narendra Modipoložio je zakletvu za svoj treći uzastopni mandat. Ceremonija je održana u New Delhiju u krugu Modijeve hinduističke nacionalističke stranke BJP i čelnika njegovih koalicijskih partnera. 73-godišnjak je položio zakletvu pred predsjednikom Droupadijem Murmuom u predsjedničkoj palati.

Šestosedmični izbori, na kojima je pravo glasa imalo više od 968 miliona ljudi, završili su prije sedam dana. Modijeva BPJ je nakon deset godina iznenađujuće izgubila apsolutnu većinu. Osvojila je 240 zastupničkih mjesta, pa su joj za apsolutnu većinu nedostajala 32 mjesta i morala je tražiti koalicijske partnere. Na izborima 2019. imala je 303 mjesta.

Modi je tek drugi indijski premijer koji je ostao na čelu vlade i treći petogodišnji mandata. Foto: Manish Swarup/AP/picture alliance

Stručnjaci smatraju da je glavni razlog slabijeg rezultata BJP-a nezaposlenost u najmnogoljudnijoj zemlji svijeta. Glavna opoziciona stranka, Kongresna stranka, gotovo je udvostručila rezultat u odnosu na izbore prije pet godina i osvojila 99 mjesta.

Još pet godina mandata

Modi je tek drugi indijski premijer koji je ostao na čelu vlade i treći petogodišnji mandat. Prethodno je to bio slučaj sa Jawaharlalom Nehruom, koji je vladao od kasnih 1940-ih do ranih 1960-ih. On upravlja zemljom kao šef vladajuće koalicije Nacionalni demokratski savez (NDA). BJP je već bio dio saveza NDA, ali s vlastitom većinom.

Kongresna stranka imenovala je Rahula Gandhija vođom opozicije u indijskom parlamentu Foto: Altaf Qadri/AP/picture alliance

Zajedno, stranke NDA sada imaju 293 od 543 mjesta u indijskom donjem domu parlamenta. Savez Indija, predvođen opozicionom Kongresnom strankom, osvojio je 232 zastupnička mjesta i tako ostvario bolji rezultat od očekivanog.

Rahul Gandhi imenovan za vođu opozicije

Kongresna stranka u subotu je Rahula Gandhija imenovala vođom opozicije u indijskom parlamentu. Ovaj 53-godišnjak izdanak je obitelji Nehru-Gandhikoja je vladala Indijom desetljećima nakon stjecanja neovisnosti.

Sonia Gandhi, majka novog opozicionog čelnika i bivša čelnica Kongresne stranke, izjavila je za indijske medije: "Parlament više neće biti ušutkavan i potlačivan kao što je to bio slučaj proteklih deset godina.“

tagesschau

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu