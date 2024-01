Pregovori s poljoprivrednicima: „Nema rješenja na vidiku“

Kada se njemački ministar finansija Kristijan Lindner popeo na binu ispred Brandenburške kapije u Berlinu, suočio se s ledenim vjetrom koji mu duva u lice. „Gubi se", bijesno je skandiralo oko 10.000 poljoprivrednika, ali i učesnika protesta iz drugih privrednih sektora, iz čitave Njemačke. Lindnerov govor utopio se u moru zvižduka.

Uzalud im je Linder govorio da i on dolazi sa sela, da zna kako se čisti štala za konje. Svi njegovi pokušaji da probudi saosjećanje ostali su bezuspješni. Na kraju je morao da se umiješa i predsjednik Udruženja njemačkih poljoprivrednika Joahim Rukvi: Trebalo bi ga, rekao je, barem saslušati, „zaslužuje poštovanje".

Scene ispred Brandenburške kapije teško da su mogle biti s više simbolike. Atmosfera je bila ledena. Pokušaji da to bude nešto kao dijalog, propali su. Ministar Lindner branio je plan o smanjenju subvencija za dizel, rekavši da i poljoprivrednici moraju da daju svoj doprinos neophodnoj štednji. A ponudio im je zauzvrat slijedeće: smanjenje birokratije i više preduzetničke slobode. Čini se da poljoprivrednicima to nije bilo dovoljno.

Politika spremna na neke ustupke

U isto vrijeme, u Bundestagu su se sastali šefova poslaničkih grupa vladajućih stranaka (SPD, Zeleni i FDP) i predstavnici poljoprivrednika. Tamo je bilo mirnije, iako suštinski podjednako teško. I tu je ključno pitanje dnevnog reda bilo najavljeno smanjenje subvencija za poljoprivrednike, posebno onih za dizel-gorivo. Poljoprivrednici su tražili da vladajuća koalicija u potpunosti odustane od planiranog postepenog ukidanja subvencija.

Šefovi poslaničkih grupa to su odbacili, ali su obećali olakšice. Rolf Micenih iz SPD-a najavio je, na primjer, da koalicija planira da do ljetnje pauze donese „strukturne odluke", koje bi trebalo da poljoprivrednicima daju sigurnost u planiranju. Koalicija namjerava da u četvrtak 18. decembra u Bundestagu pokrene raspravu o prijedlogu rezolucije o olakšicama koja bi trebalo da bude usvojena do ljetnje pauze.

Malo mogućnosti za promjenu odluka

Šefica poslanika Zelenih Brita Haselman takođe vidi malo prostora za ublažavanje odluka o smanjenju subvencija. Ona, međutim, poziva na diskusiju o tome kako da više prihoda ostaje farmama, uprkos konkretnim izazovima zbog klimatskih promjena, konkurencije i planirane transformacije. Tržišna moć velikih korporacija je, kaže, prevelika i cijene se diktiraju.

Šef poslaničke grupe Liberala Kristijan Dir vidi poljoprivrednike kao preduzetnike. On poziva na pravedne političke okvirne uslove i smanjenje birokratije, jer teret „prevazilazi pitanje dizela za poljoprivredu".

Čini se da predstavnici Udruženja poljoprivrednika ne gaje prevelike nade. Njihov predstavnik Bernhard Krisken kaže da su ovog ponedjeljka 15. januara u Bundestagu razgovarali o mnogim temama o kojima se priča već godinama, ali da rješenje za suštinsko pitanje dizel-goriva „još nije pronađeno". A Tina Andres iz Saveza organske prehrambene industrije optužuje vladajuću njemačku koaliciju da govori o boljoj budućnosti, a onda poljoprivrednike ostavlja na cjedilu.

Problemi poznati, ništa nije urađeno

Predstavnici poljoprivrednika i političari se, čini se, slažu da nema potrebe za novom analizom problema – bilo zbog nedostatka vremena, jer je budžet pred usvajanjem, bilo zato što su dvije komisije ranije već odradile taj posao. Liderka poslanika Zelenih Haselman kaže da ne postoji „deficit znanja", nego „deficit akcije". Drugim riječima: problemi su poznati već godinama, ali još ništa nije urađeno.

Političari obećavaju poboljšanja – i sada će se nastaviti spor oko toga kako bi to trebalo da izgleda. Tereza Šmit iz Udruženja njemačke seoske omladine misli da „rješenje nije na vidiku" kada je riječ o dizelu i pritom naglašava da poljoprivrednici s tim novcem „ne bi išli na odmor", već bi ga uložili u svoj posao.

„Najskuplji dizel u Evropi"

„Nikakav pravi iskorak nije načinjen", izjavio je predsjednik Udruženja poljoprivrednika Rukvid na konferenciji za novinare. Bilo je, kaže, riječi o temama „o kojima smo bezuspješno razgovarali 30 godina". Ukidanjem subvencija poljoprivrednici u Njemačkoj bi, uz one u Holandiji, „vozili na najskuplji poljoprivredni dizel u Evropi".

Rezultat pregovora trebalo bi da bude poznat do četvrtka uveče, odnosno nakon sjednice Odbora Bundestaga za prilagođavanje budžeta. Ako savezna vlada povuče svoje planove, protesti bi odmah bili prekinuti. U suprotnom, kaže Rukvid, zadržavamo pravo da preduzmemo dalje mjere.

Vladajuća koalicija jasno je pokazala svoj stav: ministar finansija Lindner ne želi da odustane od postepenog ukidanja subvencija. Frontovi između poljoprivrednika i savezne njemačke vlade za sada ostaju čvrsti. Dijalog je gurnut u stranu.

„Čujem vas", uzviknuo je Lindner demonstrantima ispred Brandenburške kapije. Njegov glas se izgubio u zvižducima gomile.

