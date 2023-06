(Pre)dugo čekanje na francusko-njemačko oružje

Prije šest godina su svi mediji bili puni napisa o dogovoru tadašnje kancelarke Merkel i francuskog predsjednika Macrona. Treba konačno doći kraj da svaka zemlja Europe ulaže goleme novce u razvoj novih oružanih sustava. Njemačka i Francuska tu trebaju biti primjer za čitavu Uniju: dogovorena su dva golema projekta, svaki vrijedan više milijardi eura gdje će se zajednički razvijati sljedeći naraštaj Main Ground Combat System (MGCS) – čitaj; tenka i Future Combat Air System (FCAS) – čitaj; borbenog zrakoplova.

Takvih njemačko-francuskih zajedničkih dogovora je već bilo i prije, još u šezdesetima, pa onda i u sedamdesetima s Alpha-Jetom, a onda i u osamdesetima gdje se više zemalja Europe udružilo stvoriti Eurofighter – i gdje je onda Francuska izgubila strpljenje i ipak se okrenula svom Rafalu.

Zato su politički čelnici ovaj put htjeli biti pametniji: u FCAS (avionu) će glavnu riječ voditi Francuska, a u MGCS (tenku) Njemačka pa da svatko bude namiren jer bi se i sastavni dijelovi trebali proizvoditi pola u Francuskoj, pola u Njemačkoj.

Rheinmetall se naknadno priključio projektu zajedničkog tenka i Francuzima jednostavno predložio neka uzmu njihov Panther. Ali Francuzi su si to drugačije zamislili Foto: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Nije se niti počelo ozbiljno razmišljati

Hoće li nešto biti od zajedničkog borbenog zrakoplova, teško je reći jer je kod razvoja tenka sve postalo izuzetno komplicirano. Isprva je izgledalo kako neće biti problema: njemački proizvođač oklopnih vozila Kraus-Maffei-Wegmann i francuski državni koncern Nexter su još 2015. osnovali zajednički holding, ali nakon dogovora o europskom tenku novog naraštaja se tom projektu 2019. priključio i drugi njemački koncern, Rheinmetall. To se Francuzima nipošto nije dopalo jer im se učinilo da tu Nijemci imaju preveliku težinu.

Tim više što upravo Francuskoj hitno trebaju novi tenkovi. Doduše bilo je predviđeno da prvi MGCS nastane tek 2035., ali dok Njemačka treba nasljednika za svog Leoparda 2, Francuska u svom sastavu ima tenkove Leclerc koji se uopće više niti ne proizvode već 17 godina. A baš kao i Njemačka i mnoge druge države Europe, tako je i Francuska mnoštvo svojih tenkova poslala u staro željezo kad se učinilo da s Istoka više ne prijeti vojna opasnost.

Zapravo, čini se da se uopće još niti ne vode ozbiljni razgovori što bi taj tenk trebao biti: hoće li uopće imati posadu ili će biti upravljan iz daljine? Koje naoružanje treba imati i što bi mu bila najveća prijetnja? Hoće li to biti „oklopna matica" za čitav niz drugih bespilotnih oružanih sustava na zemlji i u zraku?

Francuzima je dakako nezamislivo da Nijemci imaju nešto bolje nego oni, ali njihov Leclerc se već 17 godina uopće više niti ne proizvodi Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa/picture alliance

Nijemci imaju Leopard, a Francuzi...

Što je još veća muka i vlade i oporbe u Parizu, čini se da Njemačku sve to i ne zanima previše. Tu ne samo da se i dalje proizvodi Leopard 2, nego se upravo radi najnovija verzija 2A8 s najvećim promjenama u posljednjih 15 godina – i tvornica ne stigne napraviti toliko tenkova koliko se traži, kako za Ukrajinu tako i za njemačku vojsku i vojske čitavog niza zemalja.

Stručnjak za tenkove i upravitelj tenkovskog muzeja u Münsteru Ralf Raths za Leopard 2 kaže da je „nešto kao Golf među suvremenim tenkovima". On ima običan dizelski motor, klasičan i suvremeni top, manje ili više normalan oklop po današnjoj tehnologiji. „Ni po čemu on nije nešto osobito, ali paket je odličan". Još gore: njemački proizvođač je najavio kako još uvijek vrednuju saznanja iz rata u Ukrajini i kako će za dvije-tri godine tržištu biti ponuđena nova verzija tog njemačkog „oklopnog Golfa" od sedamdesetak tona. Već i u novoj verziji će se tenk znati braniti od projektila ručnog bacača još dok ona leti prema njemu, a promjena će biti još.

Isto tako, koncern Rheinmetall je već predstavio svoj novi tenk Panther KF51 i jednostavno predlaže Francuzima da to onda bude taj zajednički MGCS – ali Pariz si je to drugačije zamislio. „Glavna sporna točka je podjela poslova za različite komponente jezgre projekta MGCS, dakle za tenk novog naraštaja", objašnjava Jacob Ross iz njemačkog Društva za vanjsku politiku (DGAP). „Tu je na primjer riječ, tko će razvijati top za taj tenk i to se nije razjasnilo niti nakon više mjeseci pregovora." Jer i tu su onda milijuni eura za istraživanje i razvoj, a tu bi svakako i Francuska htjela dio kolača.

Zajednički avion Alphajet je još uvijek zrakoplov francuske akrobatske skupine Patrouille de France, makar potječe još iz suradnje u sedamdesetima prošlog stoljeća Foto: Christophe Archambault/AFP/Getty Images

Što znači taj „faktor vrijeme"?

O MGCS (tenku) će se već ovog ponedjeljka (12.6.) raspravljati na ministarskoj razini jer francuski ministar obrane Sebastien Lecornu dolazi u Berlin. Prvo pitanje njegovom kolegi Borisu Pistoriusu će svakako biti što je on to mislio kad je nedavno izjavio kako „treba doći do promjene paradigme" u nabavi vojne opreme i kako se „načelno treba okrenuti onome što već postoji na tržištu" jer je sad najviši prioritet „faktor vrijeme". To je izazvalo buru i u političkom Parizu: znači li to da je došao kraj zajedničkom projektu?

Francuski ministar ne želi još više dolijevati ulje na vatru nego je samo najavio kako će u Berlinu zajedno s Pistoriusom raspravljati o željama oružanih snaga obje zemlje i što one konkretno žele od tog novog tenka (MGCS). No kako se čini, Francuskoj je jasno da toga neće biti u doglednoj budućnosti: nedavno je francuski parlament usvojio zakon o vojnom proračunu za iduće godine i u njemu je predviđen izdatak za modernizaciju njihovih tenkova Leclerc. O MGCS nema ni slova.

