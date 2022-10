Predsjednik RS ni do 2. novembra

Rok za objavljivanje konačnih rezultata Opštih izbora u BiH ističe 2. novembra, a prema najnovijoj odluci Centralne izborne komisije (CIK), svi rezultati neće biti objedinjeni u zakonskom roku.

CIK je objavila preliminarne rezultate izbora za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH i skupštine kantona. Međutim, nisu objavljeni rezultati izbora za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. To će se, kako su naveli u CIK-u, desiti kada se za to steknu uslovi.

Bez žurbe

Lider SNSD-a Milorad Dodik kaže da će se raditi na jačanju subjektiviteta Republike Srpske i vraćanju nadležnosti za izbore na entitetski nivo.

"Rezultati za ostale nivoe, će biti objavljeni na internet stranici CIK-a i biće dostupni javnosti”, rekao je sinoć na hitnoj sjednici CIK-a, njen predsjednik Suad Arnautović, koji podsjeća da preliminarni rezultati za predsjednika RS, ne mogu biti objavljeni jer nisu prebrojana sva biračka mjesta u Glavnom centru za brojanje.

"Ti rezultati biće objavljeni kada se steknu uslovi. Glavni centar za brojanje nije okončao aktivnosti po naredbi CIK-a”, rekao je Arnautović, obavještavajući javnost da je za devet dana, koliko traje ponovno kontrolno brojanje, izbrojano manje od polovine biračnih mjesta.

“Od 2239 biračnih mjesta u izbornoj jednici Republika Srpska, Glavni centar za brojanje obradio je 1070 biračkih mjesta”, saopštio je Arnautović.

Ukoliko se bude pratila dinamika dosadašnjeg brojanja, sva biračka mjesta biće izbrojana tek nakon 2. novembra, što je krajnji rok za objavljivanje konačnih rezultata izbora. Međutim, iz Centralne izborne komisije BiH poručuju da je sve to regulisano pravilnicima i da će se biračka mjesta brojati dok god bude potrebno, kako bi se skinula ljaga sa izbornog procesa.

Zakon definisao rokove

"U zakonu i provedbenim aktima piše da se rezultati izbora moraju objaviti 22. dan nakon održanih izbora. Ja ne znam šta će biti, nego citiram onaj dio Izbornog zakona koji je jasan”, kaže bivši član CIK-a Vehid Šehić.

Na sjednici CIK-a rečeno je da će rezultati izbora za predsjednika RS, biti utvrđeni dopunskom odlukom nakon što se steknu uslovi za to.

Kandidat za predsjednika RS i prvi čovjek SNSD-a Milorad Dodik, najavio je da će protiv svih članova CIK-a BiH biti podnesene krivične prijave, nakon što sa ostalim nivoima, ne budu objavljeni i preliminarni rezultati izbora i za predsjednika RS. Njegova pobjeda nad kandidatom opozicije Jelenom Trivić je kaže neupitna, a zbog ponašanja CIK-a, najavljuje donošenje zakona koji bi regulisao izborni proces u RS.

Širom Banje Luke su 14.10.2022 osvanuli bilbordi udruženja Veterana Republike Srpske na kojima jasno piše "Samostalnost".

"Vratiti nadležnost za sve nivoe u RS, od Narodne skupštine pa do predsjednika i lokalnog nivoa. Da sve to bude u nadležnosti republičke izborne komisije a ne ove uzurpatorske Centralne izborne komisije, koja pokušava da izborni proces drži kako ona želi”, kategoričan je Dodik, rekavši da se time ponižava narod i njegova izborna volja.

Opoziciju ne zanima zakon

Za političkog veterena, kandidata opozicije za srpskog člana Predsjedništva BiH, Mirka Šarovića, koji je za gotovo 100.000 glasova izgubio od Željke Cvijanović, što je CIK i potvrdio, brojanje treba da traje koliko treba, pa i do sljedeće godine.

"Smatram da je pravda najvažnija, ispred bilo kakvih rokova. To znači da je neprihvatljivo da se prekine brojanje ili da se ne istraje na pravdi, samo zato što je negdje neko rekao (definisano Izbornim zakonom op.a), mora sutra ili prekosutra ili neki dan da se objave rezultati. Ako treba, do Nove godine. Ja smatram da to građani zaslužuju”, kategoričan je prvi čovjek SDS-a, Mirko Šarović.

Opozicija u RS i dalje tvrdi da je na 80 odsto biračkih mjesta izvršena krađa i traže ponavljanje izbora za nivo predsjednika. Međutim, CIK je odbacio njihov prigovor kao preuranjen, zbog neobjavljivanja preliminarnih rezultata. Dok se čekaju završetak brojanja i naredni koraci opozicije, vladajuća koalicija na čelu sa SNSD-om, pozvala je građane na protest u utorak 25. oktobra u Banjaluci.

Vlast ruši sama sebe? Drug put

Nakon 2019. godine, kada je u Banjaluci održan kontramiting vlasti, kao odgovor na miting opozicije za "rušenje režima”, ovo je drugi put da vlast u RS protestuje protiv sebe. U spotovima koji su snimljeni, navodi se odbrana Republike Srpske kao ključna za opstanak i poziva na masovnu podršku naroda na protestima.

Opozicija RS-a o rezultatima ponovnog brojanja: Krađa je utvrđena na 80 posto biračkih mjesta

"Nikakve manipulacije ne mogu promijeniti volju stotina hiljada građana koji su dali svoj glas za jaku i stabilnu Republiku Srpsku", rekao je Dodik, najavljujući proteste.

Podsjetimo, zbog velikog broja nepravilnosti, utvrđenih na glasačkim mjestima i tokom probrojavanja za nivo predsjednika RS, CIK je naredila da ponovno kontrolno brojanje glasova za ovaj nivo, iako ni tada nisu bili ispunjeni zakonski uslovi, jer nisu bili objavljeni preliminarni rezultati.

Što se tiče ostalih nivoa, žalbeni rok trajaće naredna tri dana i u tom periodu svi politički subjekti mogu da ulože žalbu na bilo koji segment izbornog procesa. Centralna izborna komisija će u najkraćem roku odlučiti po ovim žalbama, kako bi se konačni rezultati, izuzev nivoa predsjednika RS, mogli objaviti do 2. oktobra.

