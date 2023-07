Predsjednik CDU-a: Moguća suradnja s AfD-om

U ljetnom intervjuu njemačke televizije ZDF predsjednik Kršćansko-demokratske unije (CDU) Friedrich Merz nije isključio suradnju s Alternativom za Njemačku (AfD) na općinskoj razini. CDU neće surađivati s AfD-om na razinama na kojima se donose zakoni, dakle na europskoj, saveznoj i pokrajinskim razinama. Ali, ako u nekom okrugu ili nekom gradu bude izabran načelnik iz AfD-a, to su demokratski izbori, rekao je Merz. „To moramo prihvatiti. I naravno u općinskim vijećima se mora tražiti načina kako će se zajednički oblikovati grad, pokrajinu, okrug."

To je izazvalo niz oštrih reakcija iz redova CDU-a. „AfD zna samo biti protiv i dijeliti. Kako se tu može surađivati? CDU ne može, ne želi i neće surađivati s jednom strankom čiji model djelovanja je mržnja, podjela i izolacija", objavio je na Twitteru gradonačelnik Berlina Kai Wegner.

„Desno radikalno ostaje desno radikalno"

Dopredsjednica Bundestaga Yvonne Magwas, koja je i u predsjedništvu CDU-a, napisala je na Twitteru: „Radilo se o općinskom vijeću ili Bundestagu, desno radikalno ostaje desno radikalno. Za kršćanske demokrate su desni radikali uvijek neprijatelji!" A vanjskopolitički stručnjak CDU-a Norbert Röttgen naglasio je da je njegova stranka donijela odluku o zabrani suradnje s AfD-om. „Svatko tko to želi mijenjati mora za to dobiti većinu na saveznom kongresu CDU-a."

Slično se izrazio i bivši glavni tajnik CDU-a Ruprecht Polenz. „Odluke saveznog kongresa CDU-a obvezuju i predsjednika stranke", izjavio je on za dnevne novine Tagesspiegel. A kongres je „kategorički isključio bilo kakvu političku suradnju s AfD-om". Ta odluka vrijedi i za gradove i općine, naglasio je Polenz.

„Protupožarni zid"

Suradnju s AfD-om isključio je i predsjednik pokrajinske vlade u Hessenu Boris Rhein (CDU) u jutarnjem programu ARD-a i ZDF-a. „Za CDU vrijedi protupožarni zid, mi nećemo s njima surađivati", rekao je Rhein, koji je i predsjednik pokrajinskog ogranka CDU-a i vodeći kandidat te stranke za pokrajinske izbore u Hessenu, koji se održavaju u listopadu.

Markus Söder se distancirao se o Merza: „CSU odbacuje svaku suradnju s AfD-om." Foto: Daniel Karmann/dpa/dpa-Pool/picture alliance

To nisu naši partneri. Ustanova za zaštitu ustavnog poretka provjerava njegovu desno-ekstremnu orijentaciju, a njegova omladinska organizacija je „potvrđeno desno ekstremna", rekao je Rhein. Zato on za svoj ogranak CDU-a može „vrlo jasno reći" da protupožarni zid „čvrsto stoji".

Novi glavni tajnik CDU-a Carsten Linnemann je, međutim, branio stajališta svoga šefa Merza: Za CDU je jasno da nema suradnje s AfD-om, bez obzira na kojoj razini, izjavio je on za Bild. „To tako vidi i Friedrich Merz, iako on s pravom ukazuje da je to teško provodivo na općinskoj razini. Jer, ako se u općinskom parlamentu odlučuje o novom dječjem vrtiću, ne možemo glasovati protiv toga samo zato što i AfD glasuje za to. Nećemo biti ovisni o desnim radikalima", poručio je Linnemann.

Predsjednik sestrinske stranke, bavarskog CSU-a, Markus Söder distancirao se o Merza. „CSU odbacuje svaku suradnju s AfD-om – bez obzira na kojoj političkoj razini", napisao je Söder. „Jer, AfD je neprijateljski orijentiran prema demokraciji, desno ekstreman i dijeli naše društvo. To nije spojivo s našim vrijednostima."

Christoph Heubner smatra da je izjava Friedricha Merza „daleko od stvarnosti i neodgovorna" Foto: picture-alliance/ZB/J. Büttner

„Daleko od stvarnosti i neodgovorno"

Izvršni dopredsjednik Međunarodnog odbora za Auschwitz Christoph Heubner izjavio je u Berlinu da je izjava Friedricha Merza „daleko od stvarnosti i neodgovorna". AfD ne zanima opće dobro građanki i građana i oblikovanje demokracije, rekao je on te izrazio poštovanje i potporu svima onima iz CDU-a, kao i drugih demokratskih stranaka koji se odlučno protive suradnji s AfD-om.

Predsjednik AfD-a Tino Chrupalla napisao je na Twitteru: „Sad padaju prvi blokovi iz crno-zelenog protupožarnog zida. Dobitnici će biti građani koji će ponovo dobiti blagostanje, slobodu i sigurnost kroz politiku koju će voditi interesi."

Glavni tajnik SPD-a Kevin Kühnert govorio je o rušenju tabua. Sad je vrijeme za raspravu u CDU-u o smjeru kojim će ići, rekao je on u jutarnjem programu ARD-a i ZDF-a. On smatra da Merz želi promijeniti kurs CDU-a, te da to gradi na vrlo slabim argumentima.

Predsjednica Zelenih Ricarda Lang predbacila je Merzu da svoju stranku pretvara u bolju Alternativu za Njemačku. Marie-Agnes Strack-Zimmermann iz liberala (FDP) naglasila je da je komunalna politika kolijevka demokracije te da upravo tu ne smije pasti „protupožarni zid" prema AfD-u. A predsjednik Zastupničkog kluba Ljevice Dietmar Bartsch izjavio je za Tagesspiegel da Merzova izjava otvara velike rupe u „protupožarnom zidu" prema AfD-u te da je samo „pitanje vremena kad će se on srušiti".

aj/ARD

