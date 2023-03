Pravda za glavnog grčkog statističara

Grčka dužnička kriza je gotova, ali rasprava o tome tko će preuzeti odgovornost za ekonomsku bijedu Grčke posljednjih godina još uvijek traje. Mnogi smatraju da glavnu odgovornost snosi socijalistička stranka PASOK. Uostalom, utemeljitelj stranke i dugogodišnji šef vlade, Andreas Papandreou, izvukao je više novca od Europske unije nego itko drugi – i potrošio veliki dio na izborne darove.

Drugi krive bivšu konzervativnu nadu Kostasa Karamanlisa. Vladao je Grčkom od 2004. do 2009. i za to vrijeme gotovo udvostručio nacionalni deficit, i on kako bi zadovoljio svoje birače.

Ali tu su i oni koji ne krive onoga tko je loše vijesti izazvao, nego onoga tko ih donosi. Za njih je kriv čovjek koji je otkrio istinu i prijavio ju Bruxellesu.

Pošten državni službenik

Ime ovog čovjeka je Andreas Georgiou. Zanat je učio, između ostalih, u Međunarodnom monetarnom fondu (MMF). Kao čelnik grčkog statističkog ureda ELSTAT-a u razdoblju 2010.-2015., Georgiou je značajno korigirao brojke koje su se odnosile na državni deficit i to prema gore. Time je prekinuo tradiciju "grčke statistike", što je ne prvi pogled nevini naziv za uljepšane statistike koje se tiču proračuna. Zbog toga je više puta bio vrijeđan kao "izdajnik". Ovaj ekonomist je zbog straha od sudskog progona morao napustiti domovinu i sada živi u SAD-u.

No proces protiv njega je ipak podignut. Georgiou je doduše oslobođen optužbi za lažne izjave o deficitu. No, u ljeto 2017. u drugom sudskom postupku dobio je uvjetnu kaznu zatvora od dvije godine – zbog povrede službene dužnosti. Od tada se Georgio bori za svoj ugled.

Andreas Georgiou je zanat učio, između ostalih, u Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) Foto: ZUMA Wire/imago images

Etapna pobjeda u Strasbourgu

Sada već bivši glavni grčki statističar ostvario je etapnu pobjedu. Europski sud za ljudska prava (ECHR), koji je pridružen Vijeću Europe, presudio je u utorak (14. ožujka 2023.) da je Grčka prekršila Europsku konvenciju o ljudskim pravima (ECHR) u slučaju Georgiou. Preciznije: u atenskom kaznenom procesu protiv Georgioua povrijeđeno je pravo optuženika na pošteno suđenje (čl. 6. ECHR-a).

Suci u Strasbourgu svojim grčkim kolegama posebno zamjeraju što Vrhovni sud u Ateni nije htio pokrenuti prethodni postupak pred Europskim sudom pravde (ECJ), najvišim sudom u EU, iako je Georgiou to izričito tražio. Kao rezultat toga, Grčka je sada kriva za uskraćivanje pravednog postupka.

Postupak prethodnog donošenje sudske odluke najčešća je vrsta postupka u Sudu EU-a. Cilj mu je razjasniti pitanje je li nacionalno pravo u skladu s pravom EU-a ili provodi li se u skladu s njim. Nacionalni sud najvišoj EU pravnoj instanci predstavlja sporni pravni slučaj. Konačna odluka također je u nadležnosti nacionalnog suda. Tumačenje sudaca u Sudu EU-a u Luksemburgu, je obvezujuće.

Pred Europskim sudom za ljudska prava, vlada u Ateni izjavila je da će se preliminarna odluka uzeti u obzir samo ako nacionalni sud sumnja u tumačenje nacionalne zakonske odredbe glede usklađenosti s EU pravom. Ovdje očito to nije slučaj, pa upućivanje Europskom sudu pravde, prema mišljenju grčkog sudstva, nije potrebno. Suci u Strasbourgu se međutim ne slažu s ovim obrazloženjem.

Glavni statističar kao žrtveno janje

Europski parlamentarac Giorgos Kirtsos je kazneni postupak protiv Georgioua kritizirao još 2017. "Odluka da se Grčka stavi pod nadzor EU-a donesena je mnogo prije nego što je Georgiou došao na čelo ELSTAT-a", rekao je tada za DW. Već zbog toga je neutemeljena optužba da je Georgiou preuveličao brojke deficita i samim time gurnuo Grčku u krizu.

Bivši socijalistički ministar Evangelos Venizelos bio je prvi visokorangirani političar koji je komentirao presudu u Strasbourgu Foto: DW/P. Kouparanis

Danas Kirtsos smatra da je njegova tadašnja kritika potvrđena. „Georgioua su morali koristiti kao žrtvenog jarca jer je, pod vodstvom nadležnih tijela EU-a, pokušao dovesti u red podatke o proračunu", kaže Kirtsos za DW. Konzervativni političar rado ističe da je od 2014. godine, kao član Odbora za ekonomska pitanja Europskog parlamenta, učinio sve što je mogao kako bi podržao Georgioua.

U ovom trenutku, međutim, ni Kirtsos ne može puno učiniti. Nakon javne svađe s premijerom Kirijakiosom Micotakisom, bio je prisiljen napustiti Nea Dimokratiju, grčku konzervativnu stranku, pa čak i Klub Europske pučke stranke (EPP). Danas Kirtsos radi na svom povratku u politiku kao član liberalne frakcije Renew Europe u EU parlamentu.

Pljuska za teoretičare zavjere

Bivši socijalistički ministar Evangelos Venizelos bio je prvi visokorangirani političar koji je komentirao presudu u Strasbourgu: ovaj ustavni pravnik upozorava da je to "pljuska" i ne samo "lekcija" za teoretičare zavjere u Grčkoj koji još uvijek špekuliraju o navodno tajnim razlozima grčke dužničke krize.

"Pravda za Georgioua u Europi", kaže Ta Nea, najtiražniji atenski dnevnik. Ugledni list Kathimerini javlja da je grčki pravni sustav "dobio pljusku". Inače, presuda iz Strasbourga do sada je dobila malo pozornosti u javnosti , između ostalog i zbog toga što su grčki novinari u srijedu stupili u štrajk.

