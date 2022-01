Pratiti tokove novca i dovesti IS-ekstremiste pred sud

Ko je u Iraku profitirao od uspona ekstremističke "Islamske države" i gdje je ona danas? Ovo su samo neka od pitanja za koje se bivši njemački tužilac Christian Ritscher nada da će dobiti odgovor tokom ove godine.

U septembru 2021., Ritscher je imenovan na čelo UNITAD-a - Istražnog tima Ujedinjenih naroda za utvrđivanje odgovornosti za zločine koje je počinio Da'esh (arapski naziv za grupu "Islamska država"). Na svom vrhuncu, ekstremistička skupina "Islamska država" imala je na hiljade članova, uključujući oko 40.000 stranih boraca, i kontrolirala je oko 100.000 kvadratnih kilometara teritorija u Iraku i Siriji. Zastupajući ultrakonzervativno i nasilno tumačenje islama, ekstremistička skupina počinila je višestruke zločine protiv svih: kako lokalnih manjina, poput iračkih Jezida i hrišćana tako i muslimana u područjima koja je kontrolirala. UN je okarakterizirao njen napad na etno-religijsku zajednicu Jezida kao genocid. Otmice, seksualni i fizički napadi, porobljavanje, prinuda, ubistva i finansijski kriminal bili su od 2014. godine svakodnevne pojave u takozvanom kalifatu.

Masovni zločin nad Jezidima: kovčezi sa posmrtnim ostacima ubijenih

Rad na stvaranju arhive

Iako se smatra da je oko 10.000 boraca i danas aktivno u Islamskoj državi ili IS-u, ekstremisti su 2017. manje-više potisnuti sa svojih uporišta. Mnogi su ubijeni ili zatvoreni a sada je pitanje kako procesuirati one koji su uhapšeni. UNITAD je započeo s radom u avgustu 2018. i ima zadatak dokumentirati zločine koje je počinila brutalna ekstremistička skupina ali i arhivirati dokaze i pomoći iračkim vlastima u obuci u oblastima kao što je forenzika.

UNITAD je tokom proteklih šest mjeseci arhivirao i digitalizirao oko 2 miliona dokaza. U maju 2021. ova organizacija, koja zapošljava preko 200 ljudi, izvijestila je da je 14 različitih nacija zatražilo pomoć u procesuiranju zločina IS-a izvan Iraka.

Ritscher je prethodno vodio njemačku jedinicu za istrage ratnih zločina, koja je izvela nekoliko osumnjičenih pred njemačke sudove. Vodio je tim, koji je istraživao jedan takav slučaj u Frankfurtu, gdje je član skupine IS nedavno osuđen za zločine protiv čovječnosti i genocid nakon što su on i njegova supruga Njemica, u vrijeme kada su bili sa IS-om u Iraku, na nesnosnoj vrućini ostavili vezanu petogodišnju jezidsku djevojčicu, koja je umrla od žeđi. UNITAD je pružio pomoć i u procesuiranju tog slučaja, rekao je Ritscher članovima Vijeća sigurnosti UN-a početkom decembra.

Pred sudom u Minhenu: Njemačka državljanka Jennifer W. počiniula je zločin protiv čovječnosti ostavljajući 5-godišnju jezidsku djevojčicu na nesnosnoj vrućini

To nije samo 'unutrašnji irački problem'

Novi direktor UNITAD-a vjeruje da će pomnije proučavanje načina i puteva finansiranja IS-a biti jedno od "najperspektivnijih" područja istraživanja i djelovanja UNITAD-a u bliskoj budućnosti. UNITAD, kako je rekao, "ima veoma posvećen tim" koji radi na tome.

Ritscher nije mogao dati DW-u više detalja jer je istraga u toku ali polazi od toga da će njegov tim „pronaći međunarodne konekcije" u vezi s tokovima novca, jer „to nije samo unutrašnji irački problem". Uostalom, IS je djelovao i izvan Iraka, na primjer, iz Evrope."

Donatori iz zaljevskih zemalja izvorno su bili osumnjičeni za finansiranje IS-a u vrijeme kada je ova ekstremistička organizacija bila u nastajanju. Ali, kada su ekstremisti stavili pod kontrolu velike dijelove Iraka i Sirije, većina njihovog novca dolazila je od ljudi i s teritorija na kojima su vladali. Na vrhuncu svoje moći 2014. godine, stručnjaci procjenjuju da je IS raspolagala sa preko 2 milijarde dolara.

"Sredstva zaplijenjena na okupiranim teritorijama u kombinaciji s prodajom prirodnih resursa, oporezivanjem lokalnih zajednica i kriminalnim aktivnostima...učinili su IS najbogatijom terorističkom organizacijom na svijetu", piše u publikaciji Centra za međunarodnu sigurnost i saradnju Univerziteta Stanford u SAD-u .

Kako bi identificirali žrtve iz masovnih grobnica, irački forenzičari upoređuju DNK žrtava sa DNK pripadnika njihovih porodica

Ko profitira?

Krajem 2020. američka vlada procijenila je da bi IS još uvijek mogla imati imovinu vrijednu oko 300 miliona dolara. Sada međutim, svi prihodi koji se ostvaruju, dolaze od kriminalnih aktivnosti, rekli su istraživači iz američkog ministarstva finansija. To uključuje sve: od otmice i iznude, krijumčarenja droge i trgovine ljudima njihovog dovođenja u Evropu, kao i ilegalnu prodaju opljačkanih iračkih i sirijskih antikviteta.

Grupa IS također se bavila kriptovalutama, kako bi izbjegla finansijske kontrole i prenijela ili oprala novac.

Oni također koriste neformalni sistem transferiranja novca, koji djeluje poput neslužbene Western Union-banke na Bliskom istoku gdje se preko ličnih kontakata šalje gotovina u inostranstvo. SAD je sankcionirao nekoliko osoba osumnjičenih da su pomagale u transferu novca, a u oktobru ove godine iračke vlasti su objavile da su uhapsile visokog člana IS-a, Samija Jasima al-Jaburija, koji je očito nadgledao finansijske tokove ove ekstremističke skupine.

"Istraga finansiranja terorizma važna je jer vam, prije svega, daje pogled odozgo prema dole", rekao je Ritscher za DW. "Ako pratite tokove novca, možete vidjeti kakva je struktura organizacije i na kraju ćete pronaći i ljude koji od toga profitiraju."

Šef finansija IS-a Sami Jassem al-Ajuz okružen pripadnicima iračkih sigurnosnih snaga

Mnogi izazovi

UNITAD također ima posebne timove koji istražuju zločine nad ženama, regrutiranje djece vojnika a vodi i istragu o tome kako je IS namjerno krenula u razvoj hemijskog oružja u Mosulu na sjeveru Iraka. To će također biti tačke, na koje će se UNITAD fokusirati sljedeće godine, rekao je Ritscher za DW.

Naravno, tu su i drugi, brojni izazovi. Strani državljani, koji su pripadali skupini IS, vjerovatno će biti procesuirani u svojim domovinama. Ritscher smatra da je najbolje mjesto za procesuiranje iračkih državljana u Iraku. A to samo po sebi predstavlja pravne izazove za UNITAD i iračke sudove. U mnogim slučajevima, u kojima se procesi protiv pripadnika IS-a vode pred sudovima u Iraku, moguća je smrtna kazna. Irački pravosudni sistem redovno se kritikuje zbog načina na koji postupa s osumnjičenim pripadnicima IS-a.

Iračka vlada predložila je nacrt zakona koji bi mogao promijeniti način saradnje sa UNITAD-om, ali je to odgođeno zbog političke blokade u Iraku nakon nedavnih izbora. Sljedeća vlada tek treba biti formirana.

"Mi djelujemo poštujući nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet Iraka", rekao je Ritscher. "Tako da smo na neki način prilično senzibilizirani i spremni smo kreativno prevladati potencijalne prepreke, ako i kada se pojave. Važno je da se rad UNITAD-a odrazi u postupcima pred domaćim sudovima u Iraku, a uvjereni smo da se to može postići", dodao je on.

58.000 ljudi u logoru Al-Hol u Siriji, od kojih su većina bili pripadnici porodica članova IS-a

Potrebno strpljenje

Kako se dokazi, koje prikuplja UNITAD povećavaju, Ritscher vjeruje da će uskoro doći do "prekretnice" po pitanju izvođenja pred lice pravde pripadnika IS-a. To je nešto što će vjerojatno trajati godinama, priznao je. "Mogu razumjeti zašto su žrtve zločina nestrpljive. Žele da pravda bude zadovoljena", rekao je Ritscher, ističući kako se nada da će UNITAD djelovati kao središnja baza podataka kojoj bi se i drugi mogli obratiti za pomoć prilikom procesuiranja članova skupine IS.

"Ali istraga i sankcioniranje međunarodnih zločina, poput zločina protiv čovječnosti, uvijek je dug proces. Pogledajte šta se desilo u Kambodži i Ruandi. No, postupci se vode, kao što je nedavno pokazao i slučaj u Frankfurtu", zaključuje Ritscher optimistično i dodaje: "Ako nastavimo raditi na ovome, imaćemo još takvih suđenja."

