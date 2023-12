Povlačenje Južne Afrike iz Izraela: odnosi na samom dnu

Južnoafrički parlament je većinom glasova izglasao zatvaranje izraelskog veleposlanstva i obustavu svih diplomatskih odnosa s Izraelom – do trajnog prekida vatre u Gazi u ratu s islamističkom terorističkom skupinom Hamas.

Južnoafrička Republika optužuje izraelsku vladu da provodi "genocid" nad Palestincima svojom kopnenom ofenzivom protiv terorističke skupine Hamas u Pojasu Gaze, koja traje već nekoliko sedmica.

Prijedlog za glasovanje o prekidu diplomatskih odnosa, o kojem se kontroverzno diskutiralo među stanovništvom, uglavnom je simbolične prirode, budući da je vladi predsjednika Cyrila Ramaphose ostavljeno da provede rezoluciju. Zemlja je već povukla sve diplomate iz Izraela prije dvije sedmice.

Stranka Borci za ekonomsku slobodu (EFF), koja je pokrenula prijedlog, opisala je prisutnost Izraela u Palestini kao kolonijalnu vladavinu i apartheid. Čelnik stranke Julius Malema pozvao je na prekid odnosa sve dok, kako je rekao, ljudska prava Palestinaca ne budu poštovana, promovirana i zaštićena.

Odnosi dotakli dno

No vladajuća stranka Afričkog nacionalnog kongresa (ANC) želi više od same suspenzije bilateralnih odnosa, naglašava Pemmy Majodina, čelnica skupine ANC-a u parlamentu. "U slučaju Izraela, vjerujemo da se protiv šefa države mora izdati nalog za uhićenje. Vjerujemo da su dokazi za to jasni", rekla je ona za DW.

Članovi vlade već su pozvali Međunarodni kazneni sud (ICC) u Haagu da izda nalog za uhićenje protiv premijera Benjamina Netanyahua "zbog kršenja međunarodnog kaznenog prava".

Čvrsti kurs prema Izraelu u trenutnom bliskoistočnom sukobu signalizira najnižu točku u odnosima. Solidarnost s Palestinom, s druge strane, čvrsto je ukorijenjena i temelji se na južnoafričkoj represivnoj eri apartheida - Južnoafrička Republika uspoređuje stradanje Palestinaca s vlastitim ugnjetavanjem i podupire palestinske napore za vlastitu državu na područjima okupiranim od strane Izraela godinama.

Ahmed Munzoor Shaik Emam smatra da je diplomatsko povlačenje iz Izraela ispravno. On je član Stranke nacionalne slobode (NFP). "Pregovori se vode 75 godina. Ali o čemu mi pričamo?", kritizira on trenutne borbe bez mirovnog rješenja.

Jedini način je izvršiti pritisak na Izrael da dođe za pregovarački stol, rekao je on za DW.

Analitičar Kwandile Kondlo također podržava kontroverznu politiku Južne Afrike. "Ako ICC ne ustane i ne djeluje, nemamo razloga vjerovati u ovu instituciju", rekao je Kondlo za DW. Ovo je, kaže on, trenutak da ICC bude istinska institucija, međunarodna institucija pravde.

Uništenje židovske države

Međutim, južnoafrička vanjska politika također ima i glasove koji joj se protive. Mary Kluk, potpredsjednicu Južnoafričkog židovskog odbora, razljutila je cijela gesta južnoafričkog parlamenta i vlade prema Izraelu usred sukoba.

"EFF je stranka koja je kategorički izjavila da bi zapravo naoružala Hamas da je na vlasti. Ovo glasanje nije imalo nikakve veze s mirom", kaže Kluk u intervjuu za DW. To joj je postalo vrlo jasno kada je čula povike 'od rijeke do mora' na televiziji tokom demonstracija - za Kluk je to jasan poziv na uništenje židovske države.

Proizraelske organizacije u Južnoj Africi napale su vladu i zahtijevale da se više ne miješa u pravo Izraela na samoobranu. To kaže i Benji Shulman, direktor Južnoafričke cionističke federacije.

"Izrael vodi svoj obrambeni rat protiv ekstremističkih organizacija Hamasa u skladu s međunarodnim pravom protiv onih koji su ubili žene i djecu, preživjele Holokausta i također uzeli 240 talaca različitih nacionalnosti", rekao je on za DW.

Implikacije za Južnu Afriku

Steven Swart iz Afričke kršćansko-demokratske stranke (ACDP) također je osudio političku odluku vlade: "Čvrsto sam uvjeren da mi kao država gubimo priliku da budemo pošteni posrednici u ovoj situaciji", rekao je Swart za DW.

Philani Mthembu s Instituta za globalni dijalog odbacuje strahove da zbog ove odluke Južne Afrike više neće moći igrati važnu ulogu u ponovnom uspostavljanju mira u regiji. "Južna Afrika će se puno agresivnije pozabaviti ovim pitanjem unutar Afričke unije, Ujedinjenih naroda, zemalja BRICS-a i svih foruma u kojima sudjeluje. Ne radi se samo o zatvaranju veleposlanstava", rekao je on za DW.

Južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa pristao je u oktobru staviti na raspolaganje iskustvo svoje zemlje u "rješavanju sukoba" - kao što se već dogodilo na afričkom kontinentu i u drugim dijelovima svijeta.

Suradnik: Thuso Khumalo, Johannesburg

