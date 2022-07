Potvrđene hiljade ljekarskih grešaka u Njemačkim bolnicama

Sumnja na grešku u liječenju u nekoj klinici ili ordinaciji potvrđena je u svakom četvrtom slučaju u 2021. godini. Ovo proizilazi iz godišnje statistike o procjenama grešaka u liječenju, koju sprovodi Savezna medicinska služba. Zastupnici pacijenata pozivaju na uspostavljanje registra na nivou Njemačke.

Savezna medicinska služba ispitala je 13.050 sumnjivih slučajeva, a u ukupno 3.665 slučajeva je zaista mogla da identifikuje greške u liječenju. U 3.222 slučaja došlo je do greške sa oštećenjem, u 2.709 slučajeva greške su bile i uzrok pretrpljene štete.



Veliki broj neprijavljenih slučajeva

U skoro dvije trećine slučajeva oštećenja su bila samo privremena, ali su u dobroj trećini pregledanih pacijenata izazvana trajna oštećenja. U nešto manje od četiri odsto slučajeva,greška je prouzrokovala ili značajno doprinijela smrti pacijenta.



Stvarni broj grešaka u liječenju mogao bi biti znatno veći nego što pokazuju statistike, kaže Štefan Gronemejer, predsjedavajući Izvrošnom odboru Federalne medicinske službe



„Broj neprijavljenih ljekarskih grešaka je znatno veći od onoga što je vidljivo u statistici procjene. Ovo je višestruko naučno dokazano."

130 "Never Events"



Gronemejer vidi potrebu za akcijom posebno sa takozvanim "Never Events“ (ono što se nije smjelo dogoditi - prim. red.). To su greške koje su se lako mogle izbjeći i koje su imale posebno ozbiljne posljedice po pacijenta. To uključuje, između ostalog, zamjenu pacijenata, greške u liječenju ili strana tijela koja su ostala u tijelu nakon operacije.



Ali takve greške su veoma rijetke: prema statistici, 2021. bilo je 130 grešaka „koje se nisu smjele dogoditi".



Potreban centralni registar ljekarskih grešaka

„Da bi se ciljanim mjerama poboljšala bezbjednost pacijenata, trebalo bi uvesti nacionalnu listu za događaje koji se ne bi smjeli dešavati", zahtijeva Gronemajer. Zastupnici pacijenata takođe zahtijevaju centralni registar širom zemlje u kojem bi se prikupljale i procjenjivale ozbiljne greške u liječenju.

„Na osnovu rezultata mogu se izvesti neophodne preventivne mjere i provjeriti da li funkcionišu u praksi", rekao je povjerenik za pacijente savezne vlade Štefan Švarce.



„Samo sveobuhvatna statistika pokazuje brzo i transparentno gdje stvari idu naopako i gdje protivmjere djeluju", rekao je Eugen Briš iz Njemačke fondacije za zaštitu pacijenata.

