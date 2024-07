Postignut dogovor o njemačkom proračunu za 2025. godinu

Savezni kancelar Olaf Scholz (SPD), ministar gospodarstva Robert Habeck (Zeleni) i ministar financija Christian Lindner (FDP) predstavili su dogovor o proračunu za 2025. godinu rekavši da on predstavlja više od samog proračuna, nego da se radi o „novim temeljima djelovanja Savezne vlade", kako je to formulirao kancelar Scholz.

Novo zaduženje u proračunu za 2025. iznosit će 44 milijarde eura, a ukupni proračun 481 milijardu eura. Za nove investicije predviđen je iznos od 57 milijardi, što je novi rekord.

Investicije su sigurne i dječji dodatak će biti povećan za pet eura. To je kao važne točke dogovora objavio predsjednik zastupničkog kluba SPD-aRolf Mützenich u razgovoru za prvi program njemačke televizije ARD.

Ali rasprava o kočnici zaduživanja nije završena, kaže Mützenich. Bit će potrebno mnoštvo vještih zahvata da bi se začepilo milijardsku rupu u saveznom proračunu za 2025., smatra Mützenich koji ne isključuje proglašenje posebno teškog stanja u zemlji koje bi omogućilo stavljanje izvan snage zabrane prekomjernog zaduživanja, nazvanog kočnica zaduživanja.

Za razliku od Mützenicha, predsjednik zastupničkog kluba liberala (FDP) Christian Dürr ne vidi za to nikakve mogućnosti.Njemačka je na putu solidne financijske politike, kaže on, dodajući da velika većina ljudi u Njemačkoj zagovara zadržavanje kočnice zaduživanja pa FDP smatra svojom dužnošću to progurati u vladi.

Zeleni očekuju teške pregovore

Vodstvo Zastupničkog kluba Zelenih u Bundestagu pozdravilo je jače poticanje potreba obitelji u proračunu za 2025. godinu, ali kritizira štednju na više drugih područja. Supredsjedateljica Zastupničkoga kluba Zelenih Britta Haßelmann očekuje teške pregovore kad prijedlog proračuna dođe na raspravu u Bundestag. Čovjek se mora pitati odgovara li vladin prijedlog potrebama unutarnje i vanjske sigurnost i nužnosti nekih investicija, kaže ona.

Čelnici vladajuće „semafor"-koalicije tjednima su pregovarali i proračunu za 2025. godinu. Trebalo je naći načina za zatvaranje rupe u proračunu od oko deset milijardi eura.

Kritike iz redova oporbe

Iz redova oporbe čuju se oštre kritike. Predsjednik bavarske vlade Markus Söder (CSU) smatra da je rezultat pregovora čelnika vladajuće koalicije nedostatan te da prijedlog proračuna nije dovoljan za temeljit zaokret. Njemačka treba sveobuhvatnu terapiju, a ne „pokrivač za reumu i flaster za slučaj nužde", izjavio je Söder.

Predsjednik CDU-aFriedrich Merz naglasio je na televizijskoj postaji ARD da je Njemačkoj nužna kočnica zaduživanja, dodajući da za saveznu vladu mora vrijediti ono što stoji u Temeljnom zakonu (njemačkom ustavu, op. ur.). „Kočnica zaduživanja dobra je onako kako je propisana", kaže Merz.

Iz Ljevice su kritizirali upravo ostajanje kod kočnice zaduživanja. „Već sad je jasno: zadržati kočnicu zaduživanja, rasteretiti poduzeća, dodatno naoružati njemačku vojsku i smanjiti poreze moguće je samo ako će se jako puno štedjeti na socijalnim izdacima", izjavila je šefica te stranke Janine Wissler.

Više novca za obitelji

Pored povećanja dječjeg dodatka za pet eura trebala bi za pet eura biti povećana i pomoć djeci u jako siromašnim obiteljima. Osim toga iznos na koji se ne plaća porez za svako dijete bi trebao biti povećan ove godine za 228 eura na 9.540 eura, a iduće za još 60 eura na ukupno 9.600 eura.

Planirane su i investicije savezne vlade u dječje vrtiće po dvije milijarde eura 2025. I 2026. godine.

Proračun za obranu trebao bi porasti za milijardu eura, što je manje nego što je želio savezni ministar obrane Boris Pistorius. On je želio povećanje od najmanje 6,5 milijardi eura. Ali predviđen je rast proračuna za obranu do 2028. na 80 milijardi eura, s ovogodišnjih 52 milijarde eura.

Poticanje privatnih investicija

Vladajuća koalicija se dogovorila i oko „paketa rasta". Paket bi trebao novi zamah dati konjunkturi. Trenutno su brojna poduzeća suzdržana kod investicija, a i privatni konzum uglavnom stagnira.

Kako je već ranije najavio savezni kancelar Olaf Scholz, privatne investicije bi trebale biti potaknute kroz bolje uvjete za rasterećenje poduzeća. Osim toga trebalo bi biti olakšano zapošljavanje roditelja i privlačniji postati rad, i s obzirom na poreze. Predviđene su i porezne olakšice za umirovljenike koji nastave raditi.

Od sredine rujna će se prijedlogom proračuna baviti Bundestag, a proračun bi trebao biti prihvaćen u studenom ili prosincu.

