Post-vac sindrom nakon cjepiva protiv COVID-19: što znamo?

Više od 13 milijardi doza cjepiva implicirano je širom svijeta tokom pandemije korone. Samo u Njemačkoj ubrizgano je 192 milijuna doza - nikada prije toliko ljudi nije primilo jednu ili više injekcija protiv iste bolesti u tako kratkom vremenu.

Nisu se svi dobro nosili s tim: od kako su primili cjepivo neki ljudi pate zbog raznih simptoma, neki od njih su teški i onemogućuju im normalan život. Neki se žale na proizvođača cjepiva BioNTech za pretrpljenu štetu od cjepiva, tzv. sindrom nakon vakcinacije.

Što je post-vac sindrom i koliko ljudi pati od njega?

Ono što su mnogi ljudi osjetili je bol na mjestu uboda, umor, glavobolja ili groznica. Ovi simptomi ponovno nestaju nakon kratkog vremena i smatraju se normalnom reakcijom na cijepljenje.

Post-vac sindrom je više, mnogo više od toga. Što tačno, još niko zapravo ne zna.

Slično kao i dugi COVID i post-vac sindrom također predstavlja skup simptoma i kliničkih slika koji su slični onima kod dugod COVID-a u mnogim aspektima: sindrom hroničnog umora, migrene, bolovi u mišićima ili kardiovaskularne bolesti.

Koliko god simptomi bili višestruki, jedno im je zajedničko: napadaju oboljele nedugo nakon cijepljenja protiv korone. A budući da su nuspojave i štete od cijepljenja uvijek usko povezani s primijenjenom injekcijom, pretpostavka o post-vac sindromu nakon cijepljenja je naravno očita.

Sa stajališta oboljelih, to je potpuno razumljivo, kaže Harald Prüß iz berlinskog Charitéa i berlinske podružnice Njemačkog centra za neurodegenerativne bolesti (DZNE). No, on kaže i da je post-vac sindrom "potpuno precijenjen u svojoj dimenziji".

Protesti, pred Bundestagom, osoba koje pate od dugog covida-a Foto: Odd Andersen/AFP

Do 31. oktobra 2022. gotovo 51.000 sumnjivih slučajeva ozbiljnih nuspojava nakon cijepljenja protiv korone prijavljeno je Paul-Ehrlich-Institutu, ustanovi odgovornoj za cjepiva i lijekove u Njemačkoj, koje je također podnosi redovita sigurnosna izvješća i o cjepivima protiv korone.

Kako medicinski stručnjaci dijagnosticiraju sindrom nakon vakcinacije?

U konsultacijama na neurološkoj klinici u Charitéu, Prüß prima mnoge ljude koji vjeruju da pate od post-vac sindroma.

Ni Prüß ni drugi koji istražuju tu temu ne poriču da postoji ozbiljna šteta uzrokovana cijepljenjem i da je oboljelima potrebna pomoć.

Prvi pokazatelj da bi glavobolja, osjećaj iscrpljenosti ili slabost mišića zapravo mogli imati veze s cijepljenjem je vremenski okvir: ako se simptomi pojave nekoliko dana do sedmica nakon injekcije, mogla bi postojati veza.

Je li to doista tako, sa sigurnošću se može dokazati samo u rijetkim slučajevima, kaže neurolog. "Ne postoji niti jedan biomarker koji je široko prihvaćen od strane znanosti."

Takav bi biomarker bilo, na primjer, specifično protutijelo koje tijelo proizvodi kao odgovor na cijepljenje. Istraživači su otkrili posebna antitijela u krvi ljudi koji su nakon cijepljenja razvili upalu srčanog mišića (miokarditis). Miokarditis se smatra mogućom, rijetkom nuspojavom nakon cijepljenja Corminatyjem, BioNTech/Pfizerovim cjepivom.

Cjepivo je također identificirano kao uzrok povećane pojave tromboze venskih sinusa. Ovdje je riječ o vektorskom cjepivu tvrtke Astrazeca.

"Rijetko se događa, ali bilo je jasno da je cjepivo izazivalo vrlo specifičan obrazac tromboze cerebralne vene koji inače nije poznat jer je bio povezan s vrlo specifičnom vrstom protutijela", kaže Prüß.

Glavobolje, sindrom hroničnog umora ili kardiovaskularni problemi zagorčavaju život ljudima, i to ne samo od pandemije i velikih kampanja cijepljenja. “Svaki dan se samo u Njemačkoj postavi 30 novih dijagnoza multiple skleroze”, kaže Prüß. Pripisivanje svih ovih stvari cijepljenju bez čvrstih dokaza malo bi pomoglo ljudima, kaže on. Jer bez ispravne dijagnoze, kaže on, teško da je moguća korisna terapija.

Za Prüßa i druge koji se bave temom post-vac sindroma, sumnja je stoga očita: mnoge kliničke slike s kojima oboljeli dolaze na konzultacije u Charité imaju druge uzroke. S druge strane, pravi sindrom nakon vakcinacije vjerojatno je vrlo rijedak.

Samo u Njemačkoj ubrizgano je 192 milijuna doza Foto: Christof Stache/AFP

Što se događa u tijelu pacijenta nakon cijepljenja?

Ljudski imunološki sustav vrlo je složen i nema pouzdanih saznanja o tome što se točno događa u tijelu osoba nakon cijepljenja.

Imunologinja Christine Falk sumnja da bi srž problema mogla biti unakrsna reakcija s šiljastim proteinom cjepiva. Osim stvaranja antitijela protiv spike proteina, neki dugotrajni COVID pacijenti i neki pacijenti nakon vakcinacije također razvijaju neku vrstu unakrsne reakcije u kojoj također stvaraju takozvana autoantitijela, koja nenamjerno prepoznaju i napadaju endogene strukture.

Stoga ne čudi da simptomi dugotrajnog COVID-a, odnosno nakon preboljene infekcije, mogu biti isti kao i nakon cijepljenja: u tijelu se odvijaju slični imunološki procesi.

Istraživači su nešto slično uočili i kod cjepiva protiv svinjske gripe, tačnije protiv uzročnika H1N1. I cjepivo i infekcija izazvali su kod malog broja ljudi ono što je poznato kao narkolepsija.

Istraživačima je bilo relativno lako ući u trag ovoj štetnosti cjepiva jer su oboljeli imali slične genetske čimbenike koji su pogodovali bolesti. Ovu ozbiljnu nuspojavu cjepiva bilo je i lakše dokazati jer je u to vrijeme samo nekoliko ljudi bilo zaraženo H1N1.

Nasuprot tome, u slučaju COVID-19, milijuni ljudi su cijepljeni dok su milijuni bili zaraženi u isto vrijeme. Zbog toga se samo u najrjeđim slučajevima može sa sigurnošću reći, kaže Falk, jesu li ljudi koji se liječe kao post-vac pacijenti također imali dodatnu infekciju neposredno prije ili nakon cijepljenja. Kako bismo sa sigurnošću mogli pratiti različite simptome oboljelih unatrag do cijepljenja, kaže Falk, moralo bi se isključiti mogućnost da su u bilo kojem trenutku bili zaraženi SARS-CoV-2. To je, kako ona kaže, moguće u najrjeđim slučajevima.

