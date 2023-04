„Posljednja generacija“ blokira prijestonicu

„Blokade prometnica ‚Posljednje generacije‘ produbljuju jaz u društvu umjesto da povećaju svijest građana za borbu protiv klime. To je vidljivo i iz sve češćih napada bijesnih građana na prosvjednike", rekao je glavni tajnik vladine Liberalno-demokratske stranke (FDP) Bijan Djir-Sarai reagirajući na najnoviji val prosvjeda ekoloških aktivista. „Račun za ovaj elitistički prosvjed nažalost plaća cijelo društvo. ‚Posljednja generacija' zaštiti klime i ekološkom pokretu čini medvjeđu uslugu", rekao je liberalni političar.

Zastoji i blokade hitne pomoći

Klimatski aktivisti su, kako su prošli tjedan i najavili, početkom ovog tjedna u potpunosti paralizirali cestovni promet u Berlinu. Privedeno je preko 200 prosvjednika, u akciji je sudjelovalo preko 500 policajaca. Iako je policija brzo reagirala na svaku dojavu o pokušaju blokade prometnica, bilo lijepljenjem za asfalt, bilo jednostavnim stajanjem na prometnici, ekološki aktivisti su prouzročili prometne zastoje koji su na nekim mjestima trajali satima.

U zastojima je, kako je rekla berlinska senatorica (ministrica) za promet Iris Spranger (Socijaldemokratska stranka Njemačke, SPD) bilo blokirano i 17 kola hitne pomoći. Za sada nije poznato koje su posljedice ovog ometanja medicinara u obavljanju svog posla.

Bijes vozača

Svoje „oduševljenje" je pokazalo i nekoliko bijesnih vozača koji su na blokiranoj, najvažnijoj berlinskoj gradskoj autocesti A100 pokušali sami uzeti stvar u svoje ruke i nasilno ukloniti žive prepreke. Policija je apelirala na vozače da unatoč opravdanom bijesu ne uzimaju pravdu u svoje ruke. „Mi ćemo doći i riješiti situaciju", poruka je policije.

No nakon dva sata stajanja u zastoju mnoge napušta strpljenje. Kako objašnjava berlinski psiholog Mazda Aldi, koji se specijalizirao na istraživanje stresa, ovakve reakcije su potpuno normalne. „Ovdje se radi o iskonskom instinktu obrane teritorija, to kod mnogih izaziva gubitak kontrole. To su emocije kojima naravno kalkuliraju i aktivisti", kaže Aldi za dnevnik Berliner Zeitung.

U svakom slučaju je državno odvjetništvo samo u ponedjeljak pokrenulo pet istraga zbog nanošenja tjelesnih ozljeda prosvjednicima. Istraga se vodi i protiv jednog policajca koji je prošlog tjedna jednom prosvjedniku zaprijetio nanošenjem boli ako se sam ne udalji s prometnice.

Građani Berlina kao taoci aktivista

Glavni tajnik oporbene Kršćansko-demokratske unije (CDU) Mario Czaja je rekao kako si „Posljednja generacija" uzima za pravo kao taoca uzeti čitavu jednu metropolu. „To je pored opravdanih zalaganja za politiku koja se bori protiv klimatskih promjena potpuno promašeno ponašanje", rekao je Czaja za TV postaju RTL. „Posljednja generacija" u međuvremenu nema podršku ni vladine stranke Zeleni kojoj prisilne blokade, lijepljenje za asfalt ide predaleko. Glasnogovornik vlade Steffen Hebestreit je u ponedjeljak rekao kako je ova vlada učinila za klimu više nego bilo koja vlada prije nje.

„Posljednja generacija" je prošlog tjedna najavila da će od ovog ponedjeljka (24.4.) započeti s akcijama u Berlinu koje su „neograničenog" trajanja. Cilj im je prisiliti vladu da ubrza mjere koje bi jamčila klimatske ciljeve ograničavanja porasta globalne temperature. Osim toga traže osnivanje gremija koji bi bio sastavljen od nasumce odabranih građana i koji bi bio uključen u vladinu politiku borbe protiv klimatskih promjena. Isto tako je na listi želja i uvođenje ograničenja brzine na njemačkim autocestama na 100km/h kao i mjesečna karta javnog prijevoza od 9 eura. „Mi više ne želimo mirno prihvatiti činjenicu da vlada krši ustav i ne prihvaćamo činjenicu da vlada nema nikakvog plana kako zaustaviti uništenje temelja naše egzistencije", stoji u jednom priopćenju „Posljednje generacije".

Grupa je već za srijedu (26.4.) najavila nove blokade u glavnom gradu.

