Posljednja Židovka Afganistana

Godinama je Zebulon Simentov sebe predstavljao kao „posljednjeg Židova Afganistana" i tu tvrdnju naplaćivao intervjuima brojnim stranim TV postajama. Intervjue je davao sve do trenutka kada je nakon preuzimanja vlasti od strane talibana napustio zemlju.

No sada, nekoliko tjedana nakon njegovog odlaska, ispostavilo se da je u zemlji ostao najmanje još jedan član zajednice koja na ovim prostorima egzistira već stoljećima. Daljnja rođakinja Simentova, 83-godišnja Tova Moradi, je rođena i čitav svoj životni vijek provela u Kabulu. Sada je i ona, više od mjesec dana nakon Simentova, zajedno s djecom i preko 20-ero unučadi napustila glavni grad Afganistana.

Povratak iz groba

„Ja volim svoju zemlju, jako ju volim, ali morala sam je napustiti jer je postalo preopasno za moju djecu i unuke", rekla je Moradi, koja je trenutno smještena u izbjegličkom centru u albanskom gradu Golemu. 83-godišnjakinja je rođena kao jedno od 10-ero djece u Kabulu u velikoj židovskoj obitelji. No sa 16 je pobjegla od kuće i udala se za jednog muslimana. Ali zadržala je svoju vjeru i običaje i to čitavo vrijeme nije bila tajna u njezinom susjedstvu.

Tova Moradi u svom privremenom domu u Albaniji

Usprkos činjenici da se udala za muslimana, održala je kontakte s obitelji i židovskom zajednicom. No sva njena braća i roditelji su u šezdesetima i osamdesetima napustili Afganistan. Većina njih je novi dom pronašla u Izraelu, njezini roditelji su pokopani u Jeruzalemu. U izbjegličkom centru je po prvi put nakon desetljeća preko video veze razgovarala s nekim svojim rođacima. „Satima sam pričala sa sestrama i nećacima", kaže Tova Moradi. Jedna kći, koja već godinama živi u Kanadi, rekla je kako joj je majka rekla da se „vratila iz groba".

Tijekom vladavine talibana do 2001., Moradi je činila sve kako bi sakrila svoje porijeklo i vjeru. No riskirala je život skrivajući rabina Isaka Levija, jedinog od nekoliko preostalih Židova u Afganistanu. „Levi je došao u naš dom i mi smo ga skrivali nakon nekih sukoba s talibanima", prisjeća se Moradi. I nju i rabina su talibani odvukli i mučili no nakon nekoliko dana su ih pustili. Levi je umro 2005. a njegovi posmrtni ostaci su prebačeni u Izrael.

Nije posljednji nego pretposljednji pripadnik židovske zajednice - Zebulon Simentov

Nova domovina Kanada

Nakon što su talibani u kolovozu ponovno preuzeli vlast, obećali su da će zemlji donijeti „mir i blagostanje". No radikalnije skupine među talibanima slijede druge ciljeve. Situacija za Moradi i njezinu mnogobrojnu obitelj je postala opasna. Zato je njezina kći Koršid, koja živi u Kanadi, preko ortodoksnih židovskih organizacija organizirala evakuaciju svoje majke i ostatka obitelji iz Kabula. „Karšid je došla do mene i rekla: ‘Ubit će mi majku'”, rekao je Joseph Friedberg koji je odmah kontaktirao izraelsku humanitarnu organizaciju IsraAid.

U akciju se uključilo i nekoliko filantropa diljem svijete, između ostalog i kazahstanski milijarder Aleksandar Maškevič. „Trebalo je povući mnoge konce", komentirao je za medije evakuaciju posljednje pripadnice židovske zajednice Kabula. Sylvian Adams, jedan drugi milijarder židovskog porijekla koji živi u Kanadi, se kod premijera Justina Trudeaua založio za to da se obitelji Moradi, koja je trenutno raštrkana po privremenim izbjegličkim centrima u Albaniji i Abu Dabiju, dozvoli useljavanje u Kanadu gdje živi veći dio obitelji. „Mi smo u prisnom kontaktu s vlastima i ukazujemo na urgentnost situacije", rekao je Adams.

