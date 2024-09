Poslije pobjede AfD na izborima: Šta želi Bjern Heke?

Bjern Heke je nedeljama puštao svoje pristalice da ga slave kao budućeg premijera Tiringije. 1. septembra 2024. konačno je to učinio: njegova stranka, 'Alternativa za Njemačku' (AfD), dobila je toliki broj glasova birača da je sada daleko najjača politička snaga u Tiringiji. Sa Hekeom kao perjanicom. Za njega je to bilo trijumfalno veče.

No, Bjern Heke je kontroverzan i unutar svoje stranke. Njegov radikalizam ide predaleko za mnoge, čak i u radikalnoj AfD. Njegova sopstvena stranka je 2017. tražila da se Heke isključi iz stranke jer je navodno objavljivao tekstove pod pseudonimom u neonacističkom časopisu. Ali, izvršna vlast stranke nije uspjela to da sprovede. Sedam godina kasnije, 1. septembra 2024, Heke je postigao rekordan rezultat za AfD.

Hekeove pristalice na postizbornom partiju slave uspjeh svoje stranke AfD u jednom tirinškom restoranu. Uzvikuju njegovo ime. Slike koje se mogu vidjeti samo zamagljene jer je AfD blokirao pristup novinarima. No, jedna desničarska ekstremistička medijska platforma ipak je dobila pristup video zapisima i slikama. Heke se može vidjeti kako se raduje prvim rezultatima. Okružen je ljudima. Počinju da viču, galame. Lajtmotiv žurke je pjesma - "L'amour toujours". Desničarska ekstremistička scena obožava ovu stvar još od kada su mladi na jednoj zabavi uz melodiju ove pjesme vikali „stranci napolje". To je postala šifra rasista. Ljudi oko njega se smiju. Heke se blagonaklono osmjehuje.



"Deportujte! Deportujte! Deportujte!"

Ubrzo nakon toga drži svoj prvi kratki pobjednički govor. Barem se tako vidi na slikama. "Ne može se ovako dalje!" kaže Heke. Pod tim misli prije svega na njemačku politiku azila i migracija. Borba protiv raznolikog društva je srž njegove politike. On migraciju naziva „majkom svih kriza". Gomila mu oduševljeno odgovara: "Deportuj! Deportuj! Deportuj!"

Heke u svojim govorima, intervjuima i debatama uvijek iznova naglašava da ga ne zanimaju pojedinačne reforme, pojedinačni projekti ili pojedinačni zakoni. On bi sve. On želi potpuno drugačiju zemlju. Na primjer, on ne želi samo da zaustavi imigraciju. On bi najradije vidio masovne deportacije miliona – onih koje ne ubraja u „autohtono" njemačko stanovništvo. Dakle, izbjeglice i doseljenike. Na jeziku AfD, „autohtoni“ su obično bijelci i nemigranti.

Heke sam svoje planove naziva „okrutnim". U svojoj knjizi „Nikad dvaput u istoj rijeci" (Nie zweimal in denselben Fluss) piše da „nema zaobilaženja politike „umjerene okrutnosti" kako ju je nazvao Peter Sloterdajk. To znači da se ljudska surovost i neprijatne scene ne mogu uvijek izbjeći. 2015. godine, tokom debate o prilivu izbeglica, njemački filozof Sloterdajk pozvao je na „odbrambeni sistem" koji bi sadržavao „umjerenu okrutnost".

Upravo ovakve izjave čine AfD desničarskom ekstremističkom strankom, koja je zbog toga pod prismotrom Službe za zaštitu Ustava. I razlog, zašto se sve druge stranke drže podalje od nje.

Sada su Heke i AfD toliko jaki da prema rezultima pokrajinskih izbora po prvi mogu pravo na vlast. Njegova stranka je u Tiringiji dobila 32,8 odsto glasova. To je skoro deset procenata više od druge po snazi stranke, konzervativnih demohrišćana (CDU). „Spremni smo da preuzmemo odgovornost za formiranje vlade", izjavio je Bjern Heke na javnoj televiziji u izbornoj večeri. I njegov kopredsjedavajući AfD-a Tiringije Štefan Meler je takođe na konferenciji za novinare AfD-a dan poslije izbora potvrdio: „U Tiringiji je moguća stabilna vlada i mi smo spremni za to". Ali šta to konkretno znači? Kako i sa kim AfD želi da sprovodi svoju politiku u Tiringiji?

AfD: izborna pobjeda u najavi

Stranka je imala sve vrijeme da se pripremi za trenutnu situaciju: više od dvije godine istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je to daleko najjača partija u Tiringiji. I brojke isto tako jasno pokazuju da AfD ne može da vlada bez koalicionog partnera. Većinske vlade su ionako neobične u Njemačkoj. Koalicije su normalna stvar.

Ali, šta rade Heke i AfD u trenutku trijumfa? Nemilosrdno napadaju sve potencijalne koalicione partnere. Hrišćanske demokrate (CDU)? Heke ih vrijeđa kao „kartelsku stranku”. Novu partiju, takođe antimigrantski „Savez Sara Vagenkneht'? Heke je naziva „lažnom opozicijom kartelu” koji „nije prava alternativa za obnovu Njemačke i Tiringije”.

Hekea su nakon izbora više puta pitali kako sada želi da postane premijer? No, ne daje konkretan odgovor. On ukazuje na svoje partijske odbore, koji bi prvo raspravljali o stvarima nakon izbora, a onda ponudili razgovore ako je potrebno.

Da li Heke uopšte želi da vlada?

Mnogi posmatrači u Njemačkoj sumnjaju da Bjern Heke uopšte želi da vlada. Bar ne u Tiringiji, u koaliciji koju bi trebalo održavati na okupu sa mnogo vještine, osjetljivosti i stručnosti. Heke je, pak, čovjek sa maksimalnim zahtjevima. Maksimalnim obećanjima.

David Begrih smatra da bi Hekeov ideal bio model tolerancije. U kojoj bi AfD koaliciji drugih partija dao potrebne glasove za većinu. Begrih radi za udruženje „Miteinander", mrežu za demokratiju i kosmopolitizam. „Ovo bi AfD-u dalo prednost: partija nije odgovorna za politiku vlade, ali i dalje ima direktan politički uticaj na političke odluke", kaže.

Ono što govori u prilog ovoj strategiji: koliko god Heke ostao nejasan u pogledu svojih konkretnih planova za formiranje vlade nakon izbora, on je podjednako konkretan kada su u pitanju dalji planovi opozicije. Svoju manjinu u parlamentu on eufemistički naziva 'manjinom sa sposobnošću blokade'. Zbog svoje parlamentarne snage, AfD može blokirati brojne važne odluke u Tiringiji, poput promjena ustava ili imenovanja sudija."

A u intervjuu desničarskom ekstremističkom onlajn mediju Compact TV, skoro radosno je proricao moguće nove izbore: „Ne očekujem da će koalicija, do koje bi mogla doći tijesna većina, preživjeti zakonodavni period. Imaćemo nove izbore i onda ćemo vidjeti šta će da se dešava dalje.

" Vladati, da. Ali samo bez kompromisa. AfD ih prezire. Partija za to ima pogrdnu riječ: „melonizacija“. Poslije italijanske postfašistkinje Đorđe Meloni, koja se - po mišljenju mnogih članova AfD-a - previše zbližila sa ostalim partijama.

Na kraju, postoji mnogo toga što nagovještava da Bjern Heke sebe ne vidi kao budućeg premijera Tiringije. Neposredno uoči pokrajinskih izbora, jedan desni ekstremistički medijski projekat objavio je zahtjevan propagandni film o Hekeu, koji je podržao projekat. Na kraju skoro 100 minuta, Bjern Heke se osmjehuje sa zida kao sa nekog ogromnog ulja na platnu. U pozadini: Berlinski Rajhstag.

