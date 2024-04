Posjetitelji Venecije od danas plaćaju pet eura

Sasvim običan dan u Veneciji. Kroz uske uličice guraju se muškarci, žene i djeca, na jednom od mnogobrojnih mostova stoji grupa turista i sluša svog vodiča. Proći je gotovo nemoguće. Ispred pristaništa Vaporetti, poznatih vodenih autobusa, formiraju se dugački redovi.

Gradonačelnik Luigi Brugnaro kaže da ulaznicom od pet eura Venecija ne želi zaraditi novac. Ne radi se o tome koliko ljudi je platilo, a koliko nije. "Važno nam je da grad bude manje preopterećen, to bi trebalo više odvraćati od dolaska dnevnih turista nekog određenog dana."

Ukupno će se u 29 dana ove godine od 8:30 do 16 sati tražiti ulaznica za grad u laguni. Prvo do 5. maja/svibnja, zatim tijekom nekoliko vikenda do 14. jula/srpnja. To je probna faza. To su dani kada obično dolazi puno posjetitelja - ponekad ih je 100.000.

Bez QR koda prijeti kazna od 300 eura

Tko god želi posjetiti Veneciju kao dnevni turist, mora se registrirati na internetskoj stranici i platiti ulaznicu, djeca mlađa od 14 godina su izuzeta. Nakon plaćanja dobiva se QR kod koji treba pokazati prilikom kontrola. Prema riječima Simonea Venturinija, gradskog vijećnika za turizam, neće biti vrata ni barijera. Informacijski stupovi će upozoriti ljude da ulaze u staru jezgru. Posjetitelji će biti povremeno kontrolirani.

Bez ulaznice kazne mogu dosegnuti do 300 eura. Svako mora imati QR kod sa sobom na određenim danima, čak i gosti koji noće, iako ne moraju ništa platiti. U maloj ulici blizu željezničkog kolodvora nalazi se Hotel Tivoli, s 22 sobe, koji već desetljećima vodi jedna obitelj. Za hotele nova pristojba znači prije svega puno dodatnog posla. Emilia, koja radi na recepciji, kaže da su pripremili e-mail koji se automatski šalje gostima. "Sa svim pravilima i uputama i s opisom kako preuzeti QR kod za vrijeme njihovog boravka."

Upozorenja UNESCO-a

Godinama se u gradu raspravljalo o tome što učiniti s turističkim masama. UNESCO je prijeto da će Veneciju proglasiti ugroženim svjetskim naslijeđem. Dosadašnje mjere nisu bile dovoljne da zaštite univerzalnu vrijednost povijesnog grada i njegovih laguna.

Za Giacoma Salerna iz građanske inicijative "OCIO" ni ulaznica ništa ne mijenja. Veliki problem je nedostatak stanova, kaže Venecijanac. Gradska uprava je mogla unatrag posljednje dvije godine uspostaviti pravila za apartmane kako bi se smanjio broj stanova koji se iznajmljuju preko aplikacije Airbnb. "Ali oni to nisu željeli", kaže Salerno.

U staroj jezgri danas živi manje od 50.000 stanovnika, njihov broj posljednjih godina stalno opada. Emilia iz Hotela Tivoli nema ništa protiv turista, naposljetku, njezin obiteljski hotel živi od njih. Ali ima jednu želju: "Mislim da nije toliko važno koliko ljudi dolazi, već da se pridržavaju pravila, kao što su: hodanje desnom stranom ili ne plivanje u kanalu. To je problem."

az (tagesschau)

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu