Portugalske presvijetle noći

"Više svjetla!" To su navodno bile posljednje Goetheove riječi. A baš to danas zahtijevaju mnogi Portugalci. Zapravo im svjetla ne manjka. Već ga sad imaju i previše. Sudeći po rezultatima nekih studija, svjetlosno onečišćenje u Portugalu je četiri puta veće nego u Njemačkoj. Dijelom i zbog činjenice da su, zbog visokih cijena struje, u portugalskim općinama instalirali relativno štedljive LED-svjetiljke za uličnu rasvjetu.

"Prijeti nam opasnost da uz manje troškove energije povećamo svjetlosno onečišćenje”, upozorava istraživač Raul Lima. "U gradu ima previše mračnih kutaka. Želim više svjetla", zahtijeva pak vlasnica kioska Isabel Nascimento iz Celorico da Beire.

Taj okrug u središnjem Portugalu, na granici sa Španjolskom, ima 7.000 stanovnika. I skoro isto toliko uličnih svjetiljki. Brojna mala, skoro napuštena sela, pa i gradovi u unutrašnjosti već godinama muku muče s pojačanim iseljavanjem stanovnika koji odlaze u veće centre na obali.

Što se tiče rasvjete Celorico da Beira je tehnički opremljen po najnovijim standardima: "Mi smo prvi okrug Portugala koji je javnu rasvjetu kompletno prebacio na LED-svjetiljke”, objašnjava Ricardo Sousa iz lokalne uprave. Iako statistički gledano skoro jedna žarulja dođe po glavi stanovnika, Sousa kaže da svaki tjedan prima brojne zahtjeve građana da se instalira još više rasvjete: "Ovdje se nitko još nije požalio na previše svjetla, ali su se žalili na suprotno od toga.”

Celorico da Beira je tehnički opremljen po najnovijim standardima

Manjak svijesti

Gradić s oko 2.500 žitelja koji je centar okruga, tijekom noćnih sati pritom nije nimalo mračan – uličice u starom dijelu naselja osvjetljavaju LED-svjetiljke koje su montirane na starim granitnim kućama, često se žarulje (s temperaturom boje od 4000 kelvina) nalaze na udaljenosti od samo deset metara jedna od druge. „To je dobro tako, prije je bilo puno mračnije", kaže jedna stanovnica. „Svjetlosno onečišćenje, što bi to trebalo biti", pita ona prije nego što uđe u svoj dom.

"U Portugalu još manjka svijesti po pitanju svjetlosnog onečišćenja", potvrđuje fizičar Raul Lima s Visoke škole u Portu. On je možda jedini znanstvenik koji u Portugalu već godinama istražuje ovaj problem. „Valjda i zato što je ovdje u 80-im godinama prošlog stoljeća bilo puno mjesta koja nisu imala ni struju ni uličnu rasvjetu. Za mnoge više svjetla u noćnim satima znači napredak i sigurnost."

Iako uzročno-posljedična veza između sigurnosti i ulične rasvjete nije znanstveno dokazana, kod mnogih općina se očito radi o načelu „više je bolje". I to iako su neke studije iz drugih zemalja u međuvremenu jasno dokazale da svjetlosno onečišćenje doprinosi stvaranju zdravstvenih problema kod ljudi, a šteti i okolišu. „O tome iskreno govoreći uopće nisam ni razmišljao", priznaje Ricardo Sousa iz gradske uprave Celorico da Beire.

Nekontrolirano svjetlosno onečišćenje

I tako portugalski lokalni političari, uz pomoć subvencija Europske unije, sve više noć pretvaraju u dan – uz pomoć previše ulične rasvjete, neonskih reklama u većim gradovima i s modernim, energetski štedljivim LED-žaruljama na selu. Postoji definirana minimalna granica za uličnu rasvjetu, ali nema gornje granice. I naravno da ne postoji ni državna institucija koja bi intervenirala u slučaju ekscesa. Parlament je doduše 2019. usvojio rezoluciju kojom je bilo najavljeno formiranje jedne komisije koja bi se bavila istraživanjem svjetlosnog onečišćenja, kaže znanstvenik Lima. I dodaje kako se od tada nije dogodilo ništa.

U seocu Salgueirais u okrugu Celorico da Beira sada noću svijetle LED-žarulje

Ali u stvarnosti nije baš da se nije dogodilo ništa: u seocu Salgueirais u okrugu Celorico da Beira sada noću svijetle LED-žarulje. A one su, kao i u svim drugim selima u okrugu, montirane po načelu "jedna svjetiljka po ulaznim vratima”, kaže nam povjerenik Sousa. Ali u međuvremenu su mnoge kuće napuštene, a kod nekih se iza ulaznih vrata skrivaju ruševine, a to su u lokalnoj upravi očito zaboravili. "Iako ovdje žive samo tri osobe, oko moje kuće se nalaze četiri svjetiljke”, žali se Cecilia Lisboa. "Noću na ulici mogu čitati novine, svjetlost je kao preko dana.” A spavati, kaže, može samo ako kompletno zatvori tradicionalne rebrenice (grilje/škure, op. ur.) – pa to nije nikakav napredak, kaže ona.

Više svjetla za manje novca

To je doista napredak, ali krivo primijenjeni, zaključuje umirovljeni inženjer Pedro Gomes Almeida. I on živi u kući u starom, dobro osvijetljenom dijelu Celorico da Beire. On tvrdi da su mnoge ulične svjetiljke montirane na pogrešan način, pod pogrešnim kutom, te da „rasipaju" previše svjetlosti. A druge LED-svjetiljke su suvišne, s temperaturom boje od 4.000 kelvina one su jednostavno pogrešne i previše "hladne”, kaže nam Gomes Almeida:

"Naravno da postoje i ugodnije i toplije LED-žarulje za uličnu rasvjetu. Ali su one skuplje i zato ih se ne kupuje”, zaključuje naš sugovornik. Raul Lima upozorava da je to greška koja će se osvetiti u budućnosti. Jer, kako dodaje, već za nekoliko godina, kada Portugalci postanu svjesni problema vezanog uz svjetlosno onečišćenje, upravo kupljene LED-žarulje će se morati mijenjati novim, toplijim.

Pedro Sousa iz lokalne uprave u Celorico da Beiri se za to vrijeme veseli LED-revoluciji, jer na koncu konca sada ima više svjetla za manje novca! Njegov račun za struju je iznosio pozamašnih 500.000 eura godišnje, a sad je zbog nove rasvjete smanjen za više od 50.000 eura. Pritom nove svjetiljke ne rade punim kapacitetom, gradska uprava ih je "prigušila" na 50% kapaciteta. U okrugu Celorico da Beira bi dakle moglo biti još svjetlije. Ali i nešto mračnije. Kad bi se samo to htjelo.