Porsche: Izlazak na berzu u punom gasu

Porscheov izlazak na berzu je drugi najveći plasman dionica u historiji Njemačke – nakon Deutsche Telekoma. Izlazak na berzu firme koja je dio koncerna Volkswagen (VW) će biti, po svemu sudeći, velik uspjeh. Već u ponedjeljak su investicijske banke, zadužene za izlazak , objavile kako će svi oni koji su pokazali zanimanje za kupnju dionica ispod maksimalne cijene od 82,50 eura po vrijednosnom papiru – ostati praznih ruku.

VW je dionice na tržištu ponudio u rasponu od 76,50 do 82,50. To znači da su sve dionice plasirane po maksimalnoj očekivanoj vrijednosti. Volkswagen će tako na papirima utržiti 9,4 milijardi eura. Do sada je u historiji Njemačke veći volumen emitiranih dionica ostvario samo Deutsche Telekom. Bilo je to 1996., kada je ostvaren ukupan prihod od 9,65 milijardi eura.

Volkswagen će ustvari zabilježiti dvostruko veći prihod (oko 19,5 milijardi) od izlaska na burzu, zato što će tim potezom automatski 25% temeljnog kapitala Porschea „prijeći“ u posjed Porsche-Automobil Holdinga, u kojem dominantnu (vlasničku) ulogu imaju obitelji Porsche i Piëch.

70 godina: Happy Birthday Porsche! S njim je sve počelo 8. juna 1948. je Roadster 356 broj 1 dobio dozvolu da se smije voziti. Bio je to prvi auto koji je ponio ime Porsche. Od tada je ovo datum rođenja kultnog automobilskog modela. 50 godina kasnije je tokom transporta u avion pao sa palete i to sa viisne od nekoliko metara. Uspjeli su ga ipak restaurirati i sada mu se dive u muzeju u Stuttgartu.

70 godina: Happy Birthday Porsche! Otac porschea 356 je... ...Ferdinand Anton Ernst Porsche, zvani Ferry. Bez njega ne bi bilo ni modela 356 ni 911. Preko pet decenija on je kao direktor proizvodnje a poslije i Nadzornog savjeta davao svoj pečat proizvodnji sportskih automobila. Ferryjev otac, Ferdinand Porsche, također je konstruisao automobile ali za VW. Njegov najveći uspjeh bio je "narodni auto", preteča Bube, kojim je Hitler želio mobilizirati mase.

70 godina: Happy Birthday Porsche! Luksuz u teškim vremenima Prvi Porsche predstavljen je samo nekoliko godina nakon Drugog svjetskog rata - u vremenima nemaštine i velikog odricanja. Sportski automobili, kako se činilo, nisu bili ono što je ljudima tada bilo potrebno. Ali Ferry Porsche se, kako se pokazalo, uspio proslaviti sa autom. Ferry Porsche: "Pravimo auto koje nikome ne treba ali koje svako hoće da ima."

70 godina: Happy Birthday Porsche! Omiljen širom svijeta Da bi proizveo milioniti sportski auto, Porscheu je trebalo skoro 50 godina. Potom je sve išlo brzo. Za posljednji milion proizvedenih automobila nije trebalo ni pet godina. Samo u 2017. sa trake je izašlo 255.000 porschea. Prodaja ovih vozila se u posljednjih 10 godina i više nego utrostručila.

70 godina: Happy Birthday Porsche! Od modela 356 do 911 Srebreni porsche 356 ima 35 konjskih snaga, nema krov niti vanjska ogledala pa ipak na prvi pogled ste u stanju da prepoznate da je to porsche. Njegov najpoznatiji nasljednik je porsche 991, koji ga je zamijenio 1960. i koji se još uvijek proizvodi.

70 godina: Happy Birthday Porsche! San svakog avanturiste Koliko god da je Porsche 911 poznat, potražnja vlada i za druge modele: Više od 97.000 terenskih vozila proizvodne serije macan (na slici) i skoro 64.000 Cayennea isporučeni su 2017. godine. Sa 32.000 poručenih vozila tipa 911, Porsche je bio čak i iza modela panamera, koji ima četvoro vrata.

70 godina: Happy Birthday Porsche! David protiv Golijata Sredinom 2000. godine je mali Porsche pokušao da preuzme veliki Volkswagen. Plan se izjalovio. Danas jedna krovna organizacija pod imenom Porsche SE drži u svojim rukama doduše većinu akcija, ali je Porsche AG kao marka pridružen koncernu Volkswagen.

70 godina: Happy Birthday Porsche! Tamni oblaci iznad kultne marke Desetinama godina Porscheu nisu ugrađivani dizel motori. To se promijenilo kada je uveden SUV. Tada su oni počeli da se prodaju i u dizel varijanti i to sa motorima VW marke Audi. Tako je i Porsche uvučen u skandal sa dizelom.

70 godina: Happy Birthday Porsche! Umiješani u skandal sa dizelom U jesen 2016. Porsche je sam od sebe povukao modell Macan, jer su se pojavile sumnje u pogledu filtera za pročišćavanje izduvnih gasova. U julu 2017. je Ministarstrvo saobraćaja naložilo zabranu dozvole za Cayenne, model 3.0 TDI. Pored toga, Tužilaštvo u Stuttgartu već godinu dana vodi istragu protiv tri stara i nova člana Upravnog odbora Porschea SE.

70 godina: Happy Birthday Porsche! Na meti pravosudnih organa su... ...oba bivša šefa marke VW-Chefs Matthias Müller (li) i Martin Winterkorn. Sumnjiče se za prevaru i manipulacije na tržištu, jer su akcionare Porschea SE prekasno informisali o skandalu sa dizelom. Porsche SE je firma u vlasništvu familije Porsche und Piëch, koja ima 52,2 posto akcija VW-a.

70 godina: Happy Birthday Porsche! Velika zarada zahvaljujući visokim cijenama Uprkos skandalu sa dizelom - Porsche je 2017. zaradio kao nikada ranije. Nijedna druga marka koncerna Volkswagen nije uspjela ostvariti sličan nivo zarade kao ovaj proizvođač sportskih automobila iz Stuttgarta. Porscheu pripada 17 posto operativne zarade. Time je ovaj proizvođač automobila najači po zaradi u svijetu.

70 godina: Happy Birthday Porsche! Traže se nove niše i polja djelovanja Odmarati na lovorikama - to Porsche ne može. Milijarde se investiraju u novu tehnologiju. U budućnosti će se više igrati na kartu digitalnih mobilnih službi. U SAD-u se već nudi jedna vrsta Flatrate-službe. Za mjesečnu svotu novca, svaki klijent može u svako vrijeme voziti Porsche-model po svom izboru.

70 godina: Happy Birthday Porsche! I Porsche igra na kartu e-motora 2019. bi na tržištu trebao da se pojavi porsche sa elektro-motorom koji može da vozi 500 km i koji se brzo puni - kako obećavaju konstruktori. Drugi modeli treba da uslijede u kooperaciji sa VW-markom - Audi. Do 2022. godine će Porsche investirati šest milijardi eura u proizvodnju E-automobila: kako u vozila, tako i u infrastrukturu.

70 godina: Happy Birthday Porsche! Uprkos dizel-skandala i visokih cijena I ove godine Porsche očekuje rekordnu prodaju. Sve više ljudi, čini se, dijeli mišljenje legende njemačkog relija Waltera Röhrla: "Garaža bez Porschea 911 je bezvezna, prazna rupa!"



Velika potražnja za dionicama

Investicijski holding pak na drugoj strani kontrolira više od 53% temeljnog kapitala koncerna VW. Zahvaljujući izlasku Porschea na burzu, vlasnici holdinga će opet doći u poziciju da izravno kontroliraju Porsche. A kontrolu nad njim su izgubili prije desetak godina, nakon propalog pokušaja proizvođača sportskih automobila Porschea da preuzme kontrolu nad koncernom VW.

Predviđeno je da pola prihoda od emisije dionica ostane u koncernu VW kako bi se njime financirala transformacija u smjeru elektromobilnosti te digitalnog umrežavanja. 49% prihoda od emisije papira bi trebalo biti isplaćeno dioničarima Volkswagena, i to u obliku posebne dividende.

Porsche je samo jedna od 12 marki koje posluju u okviru koncerna VW – i to uvjerljivo najvrjednija. Porsche je na glasu kao "dragulj” koji ostvaruje i najveće prihode VW-u. Od četvrtka je Porsche i “teškaš” na burzovnom parketu. Proizvođač automobila iz Stuttgarta svoju karijeru u tom svijetu započinje s burzovnom vrijednošću od oko 75 milijardi eura. Radi usporedbe: Volkswagen je na burzi „težak" 85 milijardi eura, a BMW „samo" 48 milijardi.

Dio kolača za privatne ulagače

Volkswagen je u okviru priprema za plasman Porscheovih dionica temeljni kapital svoje firme kćeri „podijelio“ na 50% običnih dionica i 50% povlaštenih. Ove prve su povezane s pravom glasa, tj. odlučivanja, a kod povlaštenih je dividenda obično nešto veća. Privatnim ulagačima je na raspolaganju 25% Porscheovih povlaštenih dionica. Osim velikih igrača, poput katarskog državnog fonda QIA, holdinga iz Abu Dhabija, te norveškog državnog fonda, Porscheove dionicu mogu dakle kupiti i privatni, „mali“ ulagači.

Šef Porschea (Poršea) Oliver Blume od početka septembra je i na čelu matičnog koncerna Volkswagen (Folksvagen)

Od izlaska na berzu Porsche priželjkuje veću dozu samostalnosti u budućnosti. A sama činjenica da je potražnja za dionicama tako velika, pogotovo u aktualnim teškim gospodarskim uvjetima, dokaz je atraktivnosti te firme. Već tjednima su naime tečajevi dionica na burzama u padu, zbog porasta stope inflacije i straha od recesije. Neki su promatrači zato bili mišljenja da je izlazak na burzu u sadašnjoj situaciji prilično odvažan potez.

I dalje je otvoreno pitanje dvostruke ulogu koju igra Oliver Blume. Šef Porschea je naime istovremeno promoviran na dužnost šefa u koncernu VW. Promatrači se pribojavaju da se te dvije uloge teško može uskladiti. U Volkswagenu i Porscheu pak ne dijele tu zabrinutost. Za one slučajeve u kojima bi moglo doći do eventualnog sukoba interesa koncern je dobro pripremljen, poručeno je iz Volkswagena.

