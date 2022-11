Poreznim olakšicama i rekordnim dječjim doplatkom protiv inflacije

Inflacija koja u Njemačkoj od rujna ne silazi ispod granice od 10 posto, je glavni razlog za niz mjera kojima njemačka koalicijska vlada pokušava ublažiti njezine posljedice. S tzv. zakonom za zaštitu od inflacije, kojeg je sada prihvatio i parlament Bundestag, bi negativan utjecaj inflacije na prihode građana trebao biti amortiziran kroz porezne olakšice.

Konkretno se država u sljedeće dvije godine odriče 50 milijardi eura, ali se zapravo radi o tome da se ovim zakonom želi spriječiti da država profitira od inflacije, tj. porasta poreznih prihoda zbog porasta cijena. To konkretno znači da porezi ne bi trebali rasti ako zbog inflacije rastu plaće. Komplicirani proces ministar financija Christian Lindner (Liberalno-demokratska stranka FDP) je pred Bundestagom objasnio ovako: "Kada godišnji prihod od npr. 43.000 eura zbog inflacije sljedeće godine bude zapravo predstavljao kupovnu moć od samo 39.000, država ne bi smjela ubirati poreza kao da se još uvijek radi o 43.000", rekao je Lindner.

U sklopu tih mjera se i neoporezivi dio prihoda, dakle onaj minimum na koji se ne plaća porez na prihod, podiže za 561 euro te bi sljedeće godine trebao iznositi 10. 908 eura. 2024. bi trebao dodatno porasti na 11.604 eura. Istodobno se i granica za najvišu stopu poreza na dohodak podiže na 62.827 eura.

Rekordni dječji doplatak

Cijene energenata kao motor inflacije

No time popis mjera kojima bi građanima trebala biti (financijski) olakšana svakodnevica nakon poskupljenja koja su pogodila Njemačku nakon ruskog napada na Ukrajinu, nije kraj. Na istoj sjednici Bundestag je odobrio rekordno podizanje dječjeg doplatka. On će ubuduće iznositi jedinstveno 250 eura po djetetu. Time se, kako je socijaldemokratsko-zeleno-liberalna vlada kancelara Olafa Scholza objasnila, želi pomoći obiteljima s djecom koje su natprosječno pogođene porastom cijena.

U paket mjera pripada i odobrenje prije dogovorenog preuzimanje računa za plin za prosinac za sve potrošače kao i gornja granica cijene plina koja se uvodi o ožujka sljedeće godine. I oni koji zbog manjih primanja nisu u stanju platiti cijenu najamnine stana, će od sljedeće godine profitirati od povećanja ove pomoći.

Rekordni proračun

Neplanirani izdaci za ublažavanje inflacije odražavaju se i na visinu proračuna za 2023. koji je s 476,3 milijardi eura osjetno viši nego što je to ministar financija Lindner prvobitno predviđao. Država se dodatno zadužuje za 45,6 milijardi eura, što je još uvijek u granicama dopuštenog u sklopu tzv. kočnice zaduživanja, koja je uvedena nakon krize eura prije desetak godina, ali je posljednje tri godine zbog troškova pandemije i rata u Ukrajini stavljena u mirovanje.

Ekonomisti očekuju da će njemačko gospodarstvo sljedeće godine pasti u blagu recesiju. No prema ekonomskim predviđanjima i pravilima iz tzv. dužničke kočnice, to državi još uvijek daje prostora za novo zaduženje i to u visini od 45,6 milijardi eura što se u potpunosti i iskorištava. Najviše novca odlazi na pakete mjera za financijsko olakšanje građana.

nk/dpa/AP

