Poplave u BiH: žrtve sve brojnije, ali i pitanja

Apokaliptični prizori stradanja i uništenja koje su prouzročile poplave i odroni pristižu iz BiH. Za sada je potvrđeno 18 stradalih, a traga se za još oko 40 osoba. Vrlo teško je u Fojnici gdje također ima stradalih, Kiseljaku, mjestima oko Konjica, a najteže je u Donjoj Jablanici gdje su pod bujicom i stotinama tona kamenja i zemlje nestale cijele obitelji.

Uništene su cestovne i željezničke veze i potpuno je blokiran promet od Mostara prema Jablanici, u pojedinim područjima nema struje, a otežane su i telekomunikacijske veze.

Razmjeri stradanja stanovništva i materijalna šteta, kako se ocjenjuje, premašiti će razmjere poplave iz 2014. godine koje su pogodile BiH. Nakon prvobitnog šoka, redaju se pitanja - je li se moglo učiniti više na prevenciji i ublažavanju ove najveće poslijeratne katastrofe u BiH.

Prizori nakon poplava u Donjoj Jablanici Foto: Mountaineering Association Prenj Glogosnica 1979

Horor

Horor koji u noći s 3. na 4. listopada proživljavali mještani Kiseljaka, Fojnice, Konjica, Jablanice, a posebno Donje Jablanice koja je najteže pogođena, teško je i zamisliti. Podivljala snaga vodene bujice nakon obilnih kiša uništavala je sve pred sobom. Prizor kako divlja bujica tutnji noseći tone zemlje i kamenja prema obiteljskim kućama zatrpavajući ih i doslovno pretvarajući u posljednja počivališta, teško je i zamisliti.

"Kuća se napravi i popravi, ali životi se ne mogu nadoknaditi", potresena je mještanka Jablanice, dajući izjavu za sarajevsku novinarsku ekipu, dok istodobno pristižu izvješća o stradallima i nevjerojatne priče preživjelih od vodene bujice, uništenim kućama, izgubljenim životinjama.

"Ovako nešto nikada nisam vidio", kazao je jedan od pripadnika službe spašavanja pripremajući se na intervenciju u pogođenu Donju Jablanicu.

Zbog prometne odsječenosti i policijske zabrane, izuzev pripadnika gorskih službi i civilne zaštite te teške mehanizacije, iz smjera Mostara ne može se do pogođenog područja. Teško je ocijeniti kada će uopće ceste i željeznica biti sanirane i ponovno omogućen promet, te se promet usmjerava na alternativne pravce Sarajevo-Novi Travnik-Rostovo-Bugojno-Kupres-Tomislavgrad-Posušje-Mostar ili Sarajevo-Foča-Tjentište-Gacko-Mostar.

Velike štete i na saobraćajnoj i željezničkoj infrastrukturi Foto: Vera Soldo/DW

Onemogućen je i željeznički promet – na jednoj dinoici željezničke tračnice su doslovno ostale lebdjeti u zraku nakon što je vodena bujica odnijela tlo ispod njih.

U Federaciji BiH proglašeno je stanje prirodne nepogode, susjedne zemlje poput Hrvatske i Srbije nude pomoć, a predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto pozvala je zemlje EU-a i regije da pruže žurnu pomoć BiH. Na prikupljanje pomoći apleiraju i mnoge druge humanitarne organizacije i udruge, bolnice pozivaju na darivanje krvi... A sve je glasnije pitanje - je li se moglo nepogodu dočekati spreminije, a katastrofu ublažiti.

„Kasno je pričati o preventivi“

Agencija za vodno područje Jadranskog mora sa sjedištem u Mostaru, 2. listopada objavila je upozorenje o prognozi izvanrednog hidrološkog stanja zbog očekivanih obilnih padalina. Obavijest o prognozi mogućih povećanja vodostaja, te pojavi mogućih bujičnih tokova obuhvaćala je općine i gradove: Konjic, Jablanica, Mostar, Čapljina, Grude, Ljubuški, Široki Brijeg. Slično upozorenje upućeno je i iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

Na pitanje je li se ovo upozorenje uzelo u obzir pokušao je odgovoriti Zamjenik premijera FBiH Vojin Mijatović na jučerašnjoj, izvanrenoj konferenciji za medije.

"Ispitati ćemo sve okolnosti i eventualnu odgovornost bilo koga tko je trebao alarmirati institucije. Mislim da je danas ključno pitanje da ne lešinarimo nad bilo kim, već pokušamo spasiti što više života, a onda ćemo vrlo jasno utvrditi čija je odgovornost bila za prevenciju ili ne", rekao je Mijatović.

Donja Jablanica Foto: Mountaineering Association Prenj Glogosnica 1979

Nešto konkretniji odgovor dao je Aldin Brašnjić iz Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) koji je potvrdio da je odmah kontaktirao načelnika Jablanice zbog preventivnih mjera.

"Civilne zaštite naših općina poprilično su siromašne za rad nekih preventivnih mjera, naročito kada je nepogoda već u tijeku. Preventiva je nešto što se radi tijekom lijepog vremena, a ne kada se već moraju raditi hitne mjere spašavanja, o prevenciji je tada kasno pričati", rekao je Brašnjić.

Ipak, dajući svemu prizvuk kritike bivšoj vlasti za katastrofu s kojom se suočila sadašnja.

"Zakazao je sustav prethodnih godina i službe koje konstantno trebaju čistiti korita rijeka i prohodnost prometnica. Toga se uvijek sjetimo kada dođemo u ovakvo stanje", smatra šef FUCZ-a.

Strašan udar vodene bujice i stotina tona kamenja

Među mnogim političarima i dužnosnicima koji su iz Sarajeva i Mostara jučer obišli Donju Jablanicu bio je i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. On je, u izjavi za medije kazao kako mu je to jedna od najtežih slika koje je ikada u životu vidio. Ali, on javno spominje ono o čemu se već uvelike "šuška".

"Stotine tone kamenja iz obližnjeg kamenoloma napravile su strašan udar na cijelo naselje. Dio naselja je uništen kamenim odronom, a drugi vodenom bujicom jer je kamenolom napravio neku vrstu brane i okrenuo vodu u dolinu u kojoj je bilo 20-ak kuća i poplavio ih 13 metara dubokom vodom", opisao je Konaković svoje viđenje stanja u pogođenoj Donjoj Jablanici.

Presječena je i putna komunikacija Sarajevo - Mostar Foto: Vera Soldo/DW

Kaže kako ne želi politizirati, posebno u predizborno vrijeme, ali da se treba ispitati je li katastrofa posljedica nevjerojatne snage prirode ili postoje i drugi utjecaji.

Ovo otvara mnoga pitanja - nekontroliranu sječu šuma i eroziju tla, izgradnju gospodarskih i privatnih objekata na područjima podložnim klizištima i bujicama, malih hidroelektrana na rijekama itd. Od koga tražiti odgovore i uvažava li se riječ stručnjaka?

"Vlasti definitivno imaju odgovornost"

Doc.dr. Edin Hrelja s Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu vrlo jasno kaže: "Vlasti definitivno imaju odgovornost kada su u pitanju poplave iz razloga što ne poduzimaju nikakve aktivnosti u tom tzv. međupoplavnom periodu".

Smatra kako bi se više trebali uključiti stručnjaci koji se bave tom problematikom kako bi dali smjernice za prevenciju i izdvajanje zone koje potencijalno mogu biti zahvaćene popalavama.

"Kao i uvijek kada se dogode katastrofe, tek tada o tome počneom pričati. Kao i za vrijeme poplava 2014., a slično je i sa zagađenjem zraka, nedostatkom vode, klimatskim promjenama...Na žalost, struka se vrlo često ne uvažava, grade se objekti tamo gdje se ne trebaju graditi", komentirao je profesor Hrelja za BHRT1.

Može li komplicirana državna uprava u BiH pokrenuti adekvatne planove prevencije i podizanje razine spremnosti za ovakve prirodne nepogode? Foto: Mountaineering Association Prenj Glogosnica 1979

I novinar i analitičar Faruk Kajtaz slično razmišlja, ali uz osvrt na 'promjenu prioriteta' vladajućih.

"Ovo nam se događa iz dva razloga - prirodne pojave i činjenice da naše zemlja nije spremna za ovakvu vrstu katastrofa. Nisu spremne ni neke puno bogatije i organiziranije države, a kod nas je to zaista na jednoj razini koja jednostavno zabrinjava", komentira on za DW.

Pri tom, Kajtaz se osvrće na sve prisutnije posljedice klimatskih promjena na koje upozoravaju znanstvenici, a koje će u budućnosti biti sve češće, na što se mnoge zemlje pripremaju.

"Naivno vjerujemo da je uvijek bolje utrošiti novac na druge proračunske stavke, obično pred izbore, nego ulagati u zaštitu. Možemo li očekivati od naše države, koja je i sama toliko komplicirana i troši više na vlastiti 'hardver' nego bilo koja europska država po glavi stanovnika, da iznese ozbiljne planove prevencije i podigne razinu spremnosti za ono što ju očekuje? Možda je ovo signal i da se vlasti konačno izvuku iz nacionalnih priča i usmjere prema onom što je zaista potrebno građanima BiH", zaključuje Kajtaz.

Pratite nas i na Facebooku , na X-u , na YouTube , kao i na našem nalogu na Instagramu