Poplava u dolini Ahra: Zašto se nije oglasio alarm zu uzbunu?

Florian Ulrich sjedi u kuhinji vatrogasne službe u Ahrbrücku i zamišljeno gleda u svoju svježe skuhanu kafu. "Bili smo prepušteni sami sebi. Morali smo reagovati", kaže 33-godišnji vatrogasac osvrćući se na noć poplava prije skoro godinu i po dana. Tada je on bio u akciji u Ahrbrücku.

Ulrih je sada vođa dobrovoljne vatrogasne jedinice. Još uvijek se sjeća svakog detalja toga kobnog dana kada je došlo do katastrofe: "Tokom popodneva smo još bili u kontaktu s našim Kontrolnim centrom u Koblenzu. Kolege su izvijestile da je nivo vode rijeke Ahr u velikom porastu. Odmah poslije toga smo uspostavili Operativni centar u vatrogasnoj stanici", kaže Ulrih. Tim od 25 ljudi pripremio se za poplavu na isti način kao i 2016. godine, kada je vodostaj Ahra dostigao 3,71 metar. Stoga su u ranim popodnevnim satima 14. jula Ulrih i njegove kolege podijelili stanarima vreće s pijeskom i uređaje za ispumpavanje vode.

Poplave opustošile u Ahrbrück u dolini rijeke Ahr: poginulo je 8 ljudi

U dolini Ahra niko nije znao kakva katastrofa prijeti

U tom trenutku već su potpuno nestajala prva mjesta i kampovi duž gornjeg toka rijeke Ahr. U Ahrbrücku Ulrich nije znao šta se dešava. Čak ni ljudi u dolini Ahr nisu imali pojma o približavanju katastrofe. Kako je noć odmicala, vodostaj Ahra u Ahrbrücku popeo se na više od deset metara. Situacija se dodatno pogoršala u kasnim poslijepodnevnim satima. "U to vrijeme još smo imali struju i radio-vezu. U situacijama elementarnih nepogoda i prijetećih opasnosti okružne vlasti su odgovorne za informacije i koordinaciju. Ali od njih ništa nije dolazilo", sjeća se Ulrich. A vodostaj je bio sve veći i veći. Uveče je vatrogasna brigada počela da evakuiše stanovnike mjesta Ahrbrück. "Sami smo to odlučili. Morali smo nešto poduzeti. Upozoravali smo stanovnike i išli od kuće do kuće. Mnogi su napustiti Ahrbrück kolima", kaže Ulrich. Drugi su se spasili bijegom u objekte koji su bili na brdu. Uprkos pogoršanju situacije, Ulrich i njegove kolege vatrogasci nisu imali nikakve informacije od nadležnih službi.

Vatrogasna kola u vodenoj bujici tokom poplava u julu 2021.u dolini rijeke Ahr

Spasioci u životnoj opasnosti

Kasno uveče došlo je do kolapsa električne mreže i mobilne telefonije. Ulrich i njegov tim su bili potpuno odsječeni od spoljašnjeg svijeta. Ubrzo nakon toga i sama ekipa vatrogasaca bila je zarobljena u poplavama. Ali oni su i dalje bili u pokretu - do jutra. Probijali su se kroz bujice vode, preko brda da dođu do oko 30 ljudi koji su pobjegli na željezničku stanicu. Spasili su dvojicu muškaraca od utapanja. "Više nismo bili u mogućnosti procijeniti situaciju i opasnosti. Nije bilo komandne strukture. Nismo imali informacije", kaže Ulrich. "Učinili smo što smo mogli.

Ipak, devet ljudi je poginulo u poplavama u Ahrbrücku. To me muči i dan-danas." I u Bad Neuenahr-Ahrweileru stanovnici nisu znali ništa o plimnom talasu i prijetećoj katastrofi - čak ni u okrugu Ehlingen. Robert Füllmann i njegov zet žive u ulici Bodendorferstrasse, koja prolazi kroz centar gradića. Tokom dana obojica su čuli na radiju da bi to područje moglo biti poplavljeno. "Ali to nije ništa posebno na Ahru. Nakon obilnih padavina prethodnih dana, počeli smo puniti vreće s pijeskom i dijeliti ih starijim stanovnicima", kaže Koglin. Situacija se naglo promijenila kasno uveče: dva vatrogasca su dežurala u susjednom Heimersheimu. Oni žive u Ehlingenu i izvijestili su o naglom porastu vodostaja duž rijeke Ahr. "Govorili su da je nivo rijeke porastao na sedam metara. Spremalo se nešto neuobičajeno. Ali šta je to konkretno značilo za nas u Ehlingenu, niko nije znao? Nije bilo zvaničnih upozorenja", kaže Koglin. Obojica su otrčala u obližnji Ahr. Riječica se pretvorila u moćnu, nabujalu, smeđu bujicu. Nemir i neizvjesnost su rasli. Ali niko nije znao šta im se sprema.

Bad Neuenahr-Ahrweiler nakon poplave 14./15.jula 2021

Otac i kći spasili stanovnike Ehlingena

Oko 1.30 sati nakon ponoći u Ehlingenu je rasla neizvjesnost. A onda je kćerka jednog od dvojice vatrogasaca oglasila alarm. "Na molbu svog oca, trčala je kroz ulicu Bodendorfer Strasse i vrištala: Svi napolje iz kuća" Odmah napolje! Dolazi nabujala rijeka", vikala je ona kroz ulicu", priča Füllmann. I on je s kolegama trčao od kuće do kuće i budio usnule komšije. Vijest se sada poput šumskog požara proširila Ehlingenom. „Neki su svoje životinje stavili u korpe za mačke, pa na kolica, a zatim su se brzo uspeli na glavni put, koji vodi uz brdo do seoskog Doma kulture i društvenog centra", kaže Koglin. "Bilo je to pitanje minuta. Uzbunjeni roditelji su oblačili svoju djecu a kada su izašli iz kuće, voda im je bila do struka", dodaje Füllmann. Drugi su odvezli svoja auta na uzvišenje a zatim pokupili svoje pse.

U međuvremenu, poplava je sve više zahvatala Ehlingen. Kućni ljubimci su su udavili u stanovima. Ali svi su se stanovnici uspjeli spasiti – bijegom u u nekadašnju školsku zgradu na uzvišici na drugom kraju sela. U Ehlingenu niko nije stradao. U ostatku doline Ahr, međutim, život je izgubilo 134 ljudi.

Zašto nije bilo upozorenja? "Zakon fizike je da voda teče odozgo prema dole. Ako se u gornjem toku Ahra udave prvi ljudi, trebate upozoriti ljude u donjem toku rijeke i to što je prije moguće!

Bad Neuenahr-Ahrweiler nakon poplave 14./15.jula 2021

Ali, gdje je bio šef okruga Pföhler? Gdje je bila vlast, nadležna za podizanje uzbune u slučaju opasnosti ?" Ova pitanja trenutno postavlja Istražni odbor za poplave pokrajinskog parlamenta pokrajine Rhineland-Pfalz. Niko ne vjeruje u istinsko razjašnjavanje slučaja: "Sve su strane uključene u istragu. Šef okružnog vijeća iz CDU-a morao je podnijeti ostavku - kao što je to učinio i tadašnji ministar okoliša iz Zelenih i ministar unutrašnjih poslova iz SPD-a.

Te noći su u Ehlingenu konačno zavijale sirene za uzbunu – ali tek oko 2.15 sati ujutro, nakon što su svi stanovnici odavno pobjegli na brdo, a niži kvartovi odavno bio poplavljeni. "Do danas ne znamo ko je upalio alarm i zašto i da li je u pitanju bila greška", kaže Füllmann. "Za alarm je ionako bilo prekasno. Poplava je opustošila Ehlingen a zvaničnih upozorenja od strane vlasti i političara nije bilo. Brza akcija dvojice vatrogasaca i njihove kćerke kobne noći spasila je vjerovatno mnoge živote. Mi smo na sreću znali šta se dešava i s tim u skladu smo djelovali."

Teška zima u poplavljenim područjima Njemačke

ARD-Tagesschau/jr

