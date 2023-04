Opšte postavke

Jezičke postavke

DW kursevi njemačkog postoje na raznim jezicima. Ako ovaj kurs nije dostupan na tvom jeziku, možeš koristiti englesku verziju. U svako doba možeš promijeniti tvoj jezik. Za to u meniju klikni na „Jezik“ i izaberi željeni jezik.



Funkcije za koje je potrebna registracija

Ako se registruješ za kurs, stoje ti dodatne funkcije na raspolaganju:

Pregled tvog statusa učenja: U svako vrijeme možeš vidjeti koje si lekcije već završila/završio, a koje još nisu obrađene.

Ispravljati pogrešne odgovore: Vježbe, koje još nisu uspješno odrađene, možeš ponoviti na kraju lekcije. Vježbalica riječi: U vježbalici riječi možeš vježbati sve riječi, koje si već naučila/naučio.

Vježbalica riječi: U vježbalici riječi možeš vježbati sve riječi, koje si već naučila/naučio.

Pristupačnost stranice

Slijepe ili slabovidne osobe, osobe sa oštećenjem sluha ili osobe s motoričkim ograničenjima uz našu ponudu mogu također učiti njemački. Nakon registracije u svom profilu možeš izabrati odgovarajuće postavke. Klikni za to na „Moj profil“. Tu ti se nude date mogućnosti izbora. Nakon toga ti se pokazuju isključivo vježbe koje možeš riješiti i uz svoje ograničenje.

Prijava & registracija

Registracija

Registruj se preko menija u plavoj navigacijskoj traci. Klikni na „Prijavi se“ pa onda na „Pristupi registraciji“. Unesi svoje podatke. Polja označena zvjezdicom moraju biti popunjena. Nakon unošenja tvojih podataka klikni na „Pošalji“. Potom ćeš dobiti mejl sa potvrdom registracije. Jednim klikom na link u mejlu potvrđuješ svoju registraciju. Ako ne dobiješ mejl sa potvrdom registracije, provjeri svoj spam.



Prijava

U meniju u plavoj navigacijskoj traci klikni na „Prijavi se“, pa se prijavi tvojom mejl-adresom i tvojom lozinkom.



Zaboravljena lozinka

U slučaju da si zaboravila/zaboravio svoju lozinku, klikni na dugme „Zaboravljena lozinka?“. Onda ćeš dobiti mejl sa linkom. Slijedi taj link za deaktiviranje stare i biranje nove lozinke.

Tvoj profil

U tvom profilu u svako doba možeš izmijeniti tvoje podatke.

Kursevi i lekcije

Test nivoa znanja

Ako nisi sigurna/siguran koji je pravi kurs za tebe, prvo uradi test nivoa znanja. Na kraju ćeš dobiti preporuku za kurs odgovarajućeg nivoa.



Struktura kursa

Svaki kurs se sastoji od lekcija koje su spojene u blokove.

Pomoću prikaza statusa učenja u svako doba možeš vidjeti, koje si lekcije već odradila/odradio.

Prazan krug ti pokazuje da tu lekciju još nisi započela/započeo. Ako si s tom lekcijom već počela/počeo, ali je nisi završila/završio, prikazuje ti se do pola ispunjen krug. Te lekcije možeš i nekad kasnije dovršiti. Kada se sljedeći put prijaviš, automatski dolaziš do vježbe koju još nisi uradila/uradio. Ako je krug potpuno ispunjen, to znači da si tu lekciju već do kraja odradila/odradio. Želiš li je ipak ponoviti, lekcije vježbe možeš vratiti unatrag.

Ako si neku lekciju odradila/odradio sa veoma dobrim rezultatom, umjesto kruga ti se prikazuje zvjezdica.

Lekcije

Svaka lekcija započinje videom i kratkim pregledom sadržaja lekcije. Prvo pogledaj video, prije nego počneš raditi na lekciji. Klikom na „Kreni“ dolaziš do prve vježbe. Odradi vježbe po redu.

Ako se u sklopu neke lekcije uvode nove riječi, one su plavo označene. Klikneš li na to, pokazuje ti se riječ i njen prevod. Pomoću klika na mali simbol zvučnika možeš poslušati pravilan izgovor. Za zatvaranje nekog prozora, klikni na x ili izvan prozora.

Na kraju vježbi vidiš dostignuti rezultat. Ako si prijavljena/prijavljen, pogrešno odrađene vježbe možeš ponoviti i ispraviti svoje greške.

U nastavku vježbi pogledaj gramatiku i riječi aktuelne lekcije. Tu ti se prikazuju sve nove riječi koje si u ovoj lekciji naučila/naučio.

Osim toga tu su i transkript videa, a uz mnoge lekcije dodatno i informacije o životu u Njemačkoj („Kultura i regija“).

U oblasti „Dodatno“ sebi možeš downloadirati video i PDF-ove sa transkriptom i riječima.

Sve ove sastavne dijelove lekcije naći ćeš i u narančastom navigacijskom meniju. I preko njega možeš ponoviti vježbe, vraćajući ih unatrag, ako nekada kasnije želiš ponoviti cijelu lekciju.

Vježbe

Postoje različiti tipovi vježbi na kursu. Za tačno rješavanje vježbi dobijaš poene. Ispod vježbe odmah vidiš koliko si poena dobila/dobio.

Pojedinačne vježbe možeš preskočiti, ali onda za taj zadatak ne dobijaš poene. Ako neki odgovor ne znaš, možeš dati da ti se prikaže tačno rješenje. Ali ni za to ne dobijaš poene.

Osim teksta, pitanja mogu sadržavati i audio snimak, sliku ili video koji ti pomažu prilikom rješavanja zadatka. Obrati pažnju na to i uvijek pažljivo pročitaj opis zadatka.

Povezivanje

Kod ovog tipa vježbe pored pitanja vidiš nekoliko mogućnosti odgovora u obliku teksta ili slika. Klikni na odgovarajuće rješenje. Odmah vidiš da li je tvoj odgovor bio tačan ili pogrešan.





Ponekad ima i više tačnih odgovora. Obrati pažnju na opis zadatka. On ti naznačuje, koliko tačnih odgovora ima. Nakon što označiš sve odgovore, klikni na „Provjeri“ da vidiš da li su tvoji odgovori tačni.



Pronaći parove

Kod ovog tipa vježbe moraš pronaći odgovarajuće parove. Pritom prvo klikni na jedan elemenat s jedne strane, pa onda na odgovarajući s druge strane. Svejedno je s koje strane počneš. Ako si pronašla/pronašao sve parove, klikni na „Provjeri“ da vidiš da li je sve tačno.



Tekst s prazninama

Kod zadatka s tekstom sa prazninama moraš naći tačne odgovore za praznine.

Varijanta 1

Odgovarajući sastavni elementi stoje ispod teksta sa prazninama. Klikneš li na neki sastavni elemenat, on skače u prvo prazno polje. Ispuni tako cijeli tekst sa prazninama, time što sve sastavne elemente biraš pravilnim redoslijedom. Želiš li ispraviti svoj odgovor, ponovo izaberi pogrešan sastavni elemenat, čime on skače nazad ispod praznine. Nakon što su sve praznine popunjene, klikni na „Provjeri“ da provjeriš svoje odgovore.

Varijanta 2

Kod ove varijante tačan odgovor možeš upisati koristeći meni za izbor. Klikni na polje za izbor i biraj tačan odgovor. Onda klikni na „Provjeri“ da provjeriš svoj izbor.

Varijanta 3

Kod treće varijante sama/sam moraš upisati odgovor u prazninu. Za to klikni na prazninu i putem tvoje tastature onda ukucaj tačan odgovor. Ako nemaš njemačku tastaturu, klikni na mali simbol tastature pored praznine da otvoriš tastaturu na ekranu. Kada završiš, provjeri tvoje odgovore sa klikom na „Provjeri“.

Sortirati

Kod ove vježbe moraš sortirati slova, riječi ili rečenice. Za to biraj pojedinačne elemente pravilnim redoslijedom, tako da se u kvadratu iznad prikaže tačan odgovor. Onda klikni na „Provjeri“ da provjeriš svoje rješenje.





Diktat

Prilikom diktata prvo poslušaj audio snimak. Onda zapiši, šta si čula/čuo.

Govoriti

Samostalno govoriti pospješuje učenje. Postoje različite varijante vježbi s kojima možeš vježbati i poboljšati tvoj izgovor.

Varijanta 1

Prvo poslušaj audio snimak. Onda ponavljaj naglas, šta si čula/čuo. Zatim ponovo poslušaj audio snimak i uporedi svoj izgovor. Kako se procjenjuješ? Klikni na odgovarajuće dugme da završiš zadatak. I nemoj biti prestroga/prestrog prema sebi.

Varijanta 2

I ovdje prvo poslušaj audio snimak i uporedo čitaj tekst. U nastavku odgovori po uputama iz sivog govornog oblačića. Zatim poslušaj audio snimak sa rješenjem pa uporedi svoj izgovor. Sa tvojom sopstvenom procjenom završavaš ovu vježbu.

Varijanta 3

Kod ove varijante ti se postavlja pitanje, na koje sama/sam trebaš odgovoriti. Pri tome imaš već ponuđen odgovor ili dobijaš uputu, šta da svojim riječima kažeš. U naprednijim kursevima postoji i mogućnost da se slobodno odgovori. Prvo poslušaj audio snimak i pročitaj pitanje. Onda svojim riječima odgovori naglas. Zatim poslušaj audio snimak sa rješenjem i uporedi ga sa svojim odgovorom. Taj audio snimak sa rješenjem ti nudi samo jedan mogući odgovor. Ne radi se o tome da li si isto tako odgovorila/odgovorio. Potom procijeni svoj odgovor i time završi zadatak.



Korisne alatke

Lista riječi

Ako neku riječ ne poznaješ i ne znaš u kojoj se lekciji pojavljuje, možeš pretražiti cjelokupnu listu riječi. Putem menija plave navigacijske trake naći ćeš oblast „Osnovni rječnik“. Uz pomoć polja za pretragu sad možeš tražiti tu riječ. Ako nisi sigurna/siguran kako se ta riječ tačno piše, ukucaj samo prva slova. Sistem ti onda predlaže odgovarajuće riječi.

U slučaju da je za jedan traženi pojam uneseno više od deset riječi, klikom na dugme „Više ...“ možeš dati da ti se prikažu.

Pregled gramatike

U pregledu gramatike nalaziš sve sadržaje gramatike sa kursa, pregledno sortirane po tematskim oblastima. Naći ćeš ga u meniju plave navigacijske trake pod „Pregled gramatike“. Klikom na jednu od kategorija se otvara pregled svih sadržaja koji spadaju u tu kategoriju.

Vježbalica riječi

U vježbalici riječi možeš vježbati sve riječi, koje si do datog momenta učila/učio na kursu. Ova funkcija je dostupna samo prijavljenim korisnicima. Vježbalicu riječi ćeš pronaći u meniju plave navigacijske trake. U slučaju da tačku „Vježbalica riječi“ ne možeš pronaći, provjeri jesi li prijavljena/prijavljen.

Najprije izaberi, želiš li vježbati samo riječi iz zadnje lekcije, iz zadnje tri, zadnjih deset ili iz svih tvojih lekcija. Zatim možeš izabrati, da li će ti se u jednom krugu prikazati deset, 30 ili 50 riječi. Klikom na dotični izbor kreće tvoja vježbalica riječi.



Sad ti se pokazuje tvoja prva riječ. Razmisli o tačnom odgovoru pa klikni na „Prikaži rješenje“.



Nakon toga ti se prikazuje tačno rješenje. Navedi, jesi li znala/znao tačan odgovor ili nisi, i klikni na odgovarajući simbol.



Riječi, koje nisi znala/znao, se na kraju ponovo prikazuju. Vježbaj dalje, sve dok ne savladaš sve riječi iz aktuelnog kruga.