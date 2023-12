Pomoć Ukrajini između mađarskog veta i republikanskog NE

Mađarski premijer Viktor Orban se ne svađa samo sa ukrajinskim predsjednikom u Argentini: on prijeti da će staviti veto na vojnu pomoć EU. A Volodimir Zelenski mora da brine i o podršci u Vašingtonu.

To je putovanje u Ameriku sa prilično neprijatnim izgovorima za Vladimira Zelenskog: Naime, u nedelju je ukrajinski predsjednik prisustvovao inauguraciji novog šefa argentinske države Havijera (Javier) Mileija – i to, baš od svih mjesta u istom redu sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Internetom kruži snimak razgovora dvojice državnika od 21 sekunde. Doduše, ne čuje se o čemu razgovaraju, ali sam govor tijela jasno daje do znanja da su pozicije Ukrajine i Mađarske prilično udaljene.

A onda su se oba sagovornika kasnije objašnjavala. Tako je Zelenski u svom večernjem video obraćanju rekao da je Orbanu objasnio evropske političke interese Ukrajine „što je moguće otvorenije“. Portparol mađarskog premijera je, međutim, rekao da je Orban obavijestio Zelenskog o „kontinuiranim razgovorima“ između predstavnika EU o mogućem pridruživanju Ukrajine EU.

Na inauguraciji argentinskog predsjednika Foto: Fernando Gens/dpa/picture alliance

No, ono što se ne vidi iz ovih diplomatskih floskula: U četvrtak i petak, šefovi država i vlada EU žele da razgovaraju, između ostalog, o daljem paketu pomoći od 50 milijardi evra i početku formalnih pristupnih pregovora sa Ukrajinom – a Mađarska je nedavno otvoreno zaprijetila vetom.

Ukrajina u teškoj situaciji

Na početku druge ratne zime, Ukrajina se nalazi u možda najtežoj situaciji od početka ruske invazije u februaru 2022. godine: u vojnom smislu, posljednjih nekoliko mjeseci donijeli su ukrajinskoj vojsci više umora i iscrpljivanja nego uspjeha u pogledu osvajanja teritorije. Supruge i rođaci vojnika nedavno su protestovali u Kijevu da se vojnicima omogući duža pauza nakon 21 mjesec rata. Predsjednik Zelenski se suočava sa kritikama u zemlji, uključujući i onim gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička. I dok se svjetska pažnja uglavnom pomjerila sa Ukrajine na Gazu, polako dolaze i obećanja o daljem naoružanju i paketima pomoći koji su vjerovatno vitalni za opstanak Ukrajine.

U ovoj sveopštoj situaciji, Mađarska sada aktivno zauzima stranu protiv dalje vojne pomoći Ukrajini. O motivima Viktora Orbana, koji je prije samo mjesec dana hvaljen zbog „dobrih odnosa” sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ne zna se ništa. „Jedino kako mogu da tumačim stav Mađarske po pitanju Ukrajine i mnogih drugih je da su oni protiv Evrope i protiv svega za šta se Evropa zalaže“, rekao je ministar spoljnih poslova Litvanije Gabrijelijus Landsbergis.

Orban u prednosti pred samit EU

Markus Kaim smatra da su Orbanove prijetnje uoči samita EU „veoma opasne”. Stručnjak za bezbjednost u Fondaciji za bezbjednost i politiku poziva se na princip jednoglasnosti u predstojećoj odluci Savjeta: „Ako Orban bude protiv članstva Ukrajine, onda drugi po tom pitanju mogu malo da urade. Tako da on drži poluge, direktno i indirektno", kaže Kaim u intervjuu za DW.

Ukrajina čak upozorava na "razorne posljedice" u slučaju mađarskog veta: Ako ne bude pozitivne odluke, to bi bilo krajnje demotivišuće za narod Ukrajine, upozorio je ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba na marginama sastanka sa kolegama iz EU u Briselu.

Šefovi diplomatija EU konačno su odobrili prijedlog Evropske komisije da se Mađarskoj prebaci 900 miliona evra bez ikakvih preduslova za rješavanje energetske krize. Markus Kaim to vidi kao neku vrstu izlaska u susret, pri čemu bi Mađarska zauzvrat mogla da podrži sljedeći paket pomoći Ukrajini na samitu EU krajem nedelje. „Ako bude potrebno, pitanje statusa kandidata za članstvo u EU bi se tada moglo odložiti", ističe Kaim.

Klimava podrška SAD

Ali Mađarska očigledno lobira protiv isplate pomoći Ukrajini i na drugoj političkoj pozornici: Kako prenosi britanski „Gardijan“, mađarske diplomate planirale su da održe sastanak sa političarima iz Republikanske partije u Vašingtonu ranije ove nedelje. U utorak je planirano da se Volodimir Zelenski sastane i sa republikancima na čelu sa liderom Predstavničkog doma Majkom Džonsonom (Mike Johnson), od kojih zavisi dalja podrška Ukrajini.

Majk Džonson, republikanac od kojeg zavisi pomoć Ukrajini Foto: ALEX WONG/Getty Images/AFP

Poslije sastanka sa Viktorom Orbanom, to bi mogao da bude drugi neprijatni razgovor za Zelenskog na njegovom putovanju u Ameriku. Jer, skoro jedanaest mjeseci prije nego što će biti izabrani novi predsjednik SAD, Predstavnički dom i trećina Senata, Donald Tramp (Trump) i njegova Frakcija MAGA (Make America great again) zacrtali su kurs u stranci. Oni su žestoko protiv aktuelne masovne podrške i pomoći koju Ukrajini pruža administracija Džoa Bajdena (Joe Biden).

Neizvjesno je da li Zelenski može da doprinese preokretu u Vašingtonu – ili će republikanci ostati pri svom tvrdom stavu da ne podrže Ukrajinu. „To bi bilo prvo čega se mnogi ljudi plaše u slučaju reizbora Donalda Trampa: SAD više neće biti garant međunarodnog bezbjednosnog poretka."

Konačno "Ne!" republikanaca u Vašingtonu ili veto Mađarske na samitu EU sigurno bi dodatno povećali zabrinutost Ukrajine. Njemačka državna ministarka za Evropu Ana Lirman (Anna Lührmann), koja je otputovala na sastanak ministara spoljnih poslova EU umjesto Analene Berbok (Annalena Baerbock), zato što je Berbok na svjetskoj klimatskoj konferenciji, već je najavila da će Njemačka udvostručiti vojnu podršku Ukrajini za 2024. sa četiri na osam milijardi.

