Pomoć siromašnoj djeci: veliki planovi, mala reforma

U Njemačkoj je sve više siromašnih obitelji. Kako bi im se pomoglo brže i bolje, vlada će parlamentu predložiti reformu naknade za osiguranje temeljnih potreba djece. Što to konkretno znači?

Naknada za osiguranje temeljnih potreba djeteta (Kindergrundsicherung) smatra se najvažnijim socijalno-političkim projektom savezne vlade. Cilj je suzbijanje siromaštva djece. Prema podacima Saveznog ureda za statistiku, skoro svako četvrto dijete u Njemačkoj je pogođeno siromaštvom ili socijalnom izolacijom, posebno djeca samohranih roditelja. Prije rasta inflacije to je bilo svako peto dijete. Dakle problem je sve ozbiljniji.

Oko tog pitanja vodila se višemjesečna diskusija unutar vladajućih stranaka. Zeleni su željeli opsežnu reformu i više novaca za obitelji, no liberali na čelu s ministrom financija Christianom Lindnerom su bili protiv. Njegovo obrazloženje: nakon kriza zadnjih godina u proračunu jednostavno više nema toliko novaca. Osim toga, liberali (FDP) zastupaju načelni stav da se problem siromaštva djece treba rješavati većim zapošljavanjem roditelja, a ne socijalnim davanjima.

Liberali su popustili tek nakon što je savezna ministrica obitelji Lisa Paus (Zeleni) u vladi blokirala zakonski prijedlog ministra financija Lindnera. Kancelar Olaf Scholz je morao izvršiti veliki pritisak na obje strane da se iznađe kompromis.

Djeca samohranih roditelja su posebno ugrožena siromaštvom Foto: Imago Images/photothek/U. Grabowsky

A taj kompromis sada izgleda ovako: naknada za osiguranje temeljnih potreba djeteta (Kindergrundsicherung) bit će uvedena od 2025. godine, ali će za nju iz proračuna biti izdvojeno 2,4 milijarde eura, a ne 12 milijardi kako je to tražila ministrica Paus.

Kritičari zato tvrde da se radi samo o kozmetičkoj promjeni i da siromašni roditelji za svoju djecu neće dobiti puno više od onoga što već sada dobivaju. Ministrica Paus pak ističe da će ovom reformom isplata siromašnim obiteljima biti „brža, jednostavnija i direktnija".

Kako bi trebala izgledati nova naknada za djecu?

U Njemačkoj postoji nekoliko oblika financijske pomoći za obitelji koja se dodjeljuje po različitim osnovama: doplatak za djecu, dodatni dječji doplatak za siromašne obitelji, socijalna pomoć, porezne olakšice za roditelje i drugo.

To je za osobe kojima je pomoć potrebna često prekomplicirano. Naknada za osiguranje temeljnih potreba djeteta (Kindergrundsicherung) trebala bi od 2025. godine objediniti sva državna davanja za djecu. To bi trebalo omogućiti dobivanje potrebne pomoći i onima koji do sada nisu tražili ono što im po zakonu pripada jer ili ne poznaju svoja prava ili su im birokratske prepreke prevelike.

Ova naknada za djecu bi se trebala sastojati od dva dijela: od zajamčenog iznosa koji dobiva svako dijete, neovisno o prihodima roditelja, i dodatnog iznosa koji ovisi o starosnoj dobi djeteta čiji roditelji nemaju dovoljne prihode. Ovaj prvi zajamčeni iznos bi trebao biti isplaćivan umjesto sadašnjeg dječjeg doplatka. Dakle, što se tiče doplatka za djecu, na koji ima pravo svako dijete, pa i ono iz najbogatijih obitelji – promjena je samo formalna.

Ono što se stvarno mijenja je dodatna naknada za siromašne obitelji. Njezin iznos bi trebao biti ovisan o potrebama. Cilj je da „sva djeca i mladi profitiraju i da mogu ostvariti svoja prava bez birokratskih prepreka", stoji u koalicijskom sporazumu savezne vlade.

Hoće li biti više novaca za obitelji?

Ministar financija Christian Lindner i ministrica obitelji Lisa Paus su predstavili kompromis na konferenciji za novinare u Berlinu (28.8.) Foto: Florian Gaertner/photothek/picture alliance

Za objedinjavanje sadašnjih oblika državne pomoći u jednu kao i za time prouzročene troškove uprave predviđeno je 2,4 milijarde eura. Za sada nema najava o eventualnom povećanju iznosa same naknade.

No nakon novog izračuna socijalno-kulturnog egzistencijalnog minimuma vjerojatno će doći do povećanja. To će točno izračunati Savezni ured za statistiku.

Ali ministar financija Christian Lindner (FDP) već je naglasio da općenitog rasta naknada neće biti jer on prije svega želi „dati poticaje za zasnivanje radnog odnosa".

Kako će se moći zatražiti naknada za djecu?

Naknada za osiguranje temeljnih potreba djeteta (Kindergrundsicherung) trebala bi se moći zatražiti putem interneta. Nadležan će biti tzv. „Obiteljski servis Savezne agencije za rad" (Familienservice der Bundesagentur für Arbeit).

Obitelj će moći na jednom mjestu jednostavno provjeriti ima li pravo na dodatnu naknadu za potrebe djeteta.

No još će se pokazati hoće li to stvarno funkcionirati u praksi. Naime, za provedbu ovog ogromnog upravnog projekta ostaje samo 16 mjeseci. A poznato je da je digitalizacija njemačke uprave ionako još u povojima.

Hoće li za djecu biti više novaca?

Reforma će olakšati dobivanje pomoći, ali vjerojatno neće biti više novaca za obitelji Foto: picture-alliance/A. Gora

Mada ova reforma vjerojatno neće donijeti konkretna financijska poboljšanja za djecu iz siromašnih obitelji, pozitivno je to što ostvarivanje svih prava na naknade više neće ovisiti o sposobnostima i obrazovanju roditelja. Naime, kada roditelj podnese zahtjev za dobivanje jedinstvene naknade, država je ta koja će se morati pobrinuti da dijete dobije sve što mu po zakonu pripada.

Još nije moguće reći koliko će od predviđenih 2,4 milijarde eura biti potrošeno na samu tehničku provedbu, a koliko će stvarno dospjeti do djece kojima je pomoć potrebna. Stručnjaci već predviđaju da to neće biti mnogo.

Vlada namjerava nacrt zakona do sredine rujna uputiti u zakonodavnu proceduru.

ajg/tagesschau.de

