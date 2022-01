Svejedno da li na placevima u nekim zabačenim ulicama ili na internetu, u Njemačkoj obično postoji veliki izbor polovnih automobila. Od ukupnog broja prodatih automobila u Njemačkoj najviše ih je polovnih. Ali u ponudi se u međuvremenu nalazi premalo automobila.

„Trenutno imamo manje polovnih automobila nego kupaca. Polovni automobili su postali rijetka roba“, kaže zamjenik predsjednika Centralnog saveza njemačke automobilske trgovine (ZDK) Tomas Pekrun.

Neki polovni automobili koštaju čak i više od novih

Za raspoložive polovne automobile mušterije moraju da plate više. Prema Pekrunu, cijene su porasle od pet do deset odsto. Čak postoje noviji polovni automobili koji koštaju više od istih novih automobila, jer se na isporuku novih trenutno mnogo više čeka.

Martin Vajs radi za DAT, organizaciju koja je osnovana 1931. da bi neutralno i objektivno procjenjivala stvarnu vrijednost automobila. On se iščuđava kada posmatra aktuelne trendove u branši. „Tržište je poludjelo“, kaže on i dodaje da su polovni automobili skuplji nego ikad do sada, „čak i 15 odsto više“. Vajs kaže da u pojedinačnim slučajevima cijena može biti još veća. Prije svega automobili sa motorima na dizel su mnogo skuplji nego u prvim godinama poslije skandala sa falsifikovanim emisionim vrijednostima

Ne rastu cijene električnih automobila

Smanjena ponuda, nestašica čipova

Eksploziju cijena su izazvali pandemija i stalni nedostatak čipova za automobilsku elektroniku. Godine 2020. je zbog pandemije registrovano manje novih automobila, dio njih sada nedostaje kao polovni automobili. Osim toga, preduzeća i firme koje se bave iznajmljivanjem automobila trenutno investiraju manje u vozila koja će poslije kraćeg vremena biti ponuđena na prodaju. Opao je broj prijavljivanja novih automobila koje trgovci poslije samo jednog dana deklarišu kao polovne. Pekrun konstatuje da je naprosto izašlo premalo automobila na tržište. Pošto dileri zbog nestašice čipova i po godinu dana čekaju novi automobil, sve više posežu za polovnim automobilima. Tako se dodatno smanjuje ponuda

Poboljšanje nije na vidiku prije 2023.

Teško da bi se situacija mogla popraviti i naredne godine (2022.). „Povećane cijene polovnih automobila imaćemo i 2022.“, prognozira Pekrun. I analitičar automobilskog tržišta Vajs računa sa postepenom normalizacijom tržišta najranije 2023. Već prošle godine su cijene porasle. Prema proračunima DET-a Nijemci su za kupovinu polovnog automobila u prosjeku izdvojili 14.730 evra, što je 19 odsto više nego 2019. Poređenja radi, prema istraživanju dnevnog lista Frankfurter algemajne cajtung (FAZ) polovni automobil je 2001. koštao prosječno 8310. evra.

​​Najskuplji su polovni automobili kod mjesnih trgovaca

Vozila sa električnim i hibridnim motorima jeftinija

Nisu svi segmenti tržišta polovnih automobila pogođeni poskupljenjima. „Kod električnih automobila ne vidimo rast cijena“, kaže Vajs. „Ovdje su cijene polovnih automobila i dalje pod pritiskom“. On objašnjava da novi automobili iz ovog segmenta imaju velike državne subvencije, a i da kupci imaju osjećaj da kupuju zastarjelu tehnologiju, pošto proizvođači ove automobile iz godine u godinu usavršavaju.

Najskuplji su polovni automobili kod mjesnih trgovaca i na virtuelnim platformama kao što su „Auto1“ ili „wirkaufendeinauto.de“. Povoljno se mogu kupiti polovni automobili na aukcijama ili putem privatnih oglasa. U tim slučajevima, kupci bi morali da se razumiju u automobile, inače bi neko mogao da im skupo proda lošu robu.

dd/tagsesschau

