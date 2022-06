Poljskoj odobrena EU-sredstva uprkos problema s "vladavinom prava"

Poljski premijer Matteusz Morawiecki vjeruje da je postigao svoj cilj. Evropska komisija odobrila je Poljskoj isplatu sredstava iz Fonda za oporavak od korone. Riječ je o ukupno 24 milijarde eura bespovratnih sredstava i 11,5 milijardi jeftinih kredita.

"Poljska ima pravo na ovaj novac i trebamo ga više nego ikad", rekao je Morawiecki, misleći na ekonomski teret, uzrokovan ruskim napadom na Ukrajinu i prihvatom miliona izbjeglica. Evropska komisija poriče da je odobravanje plaćanja imalo veze s ratom u Ukrajini. Kako je izjavila predsjednica EK Ursula von der Leyen, nakon višemjesečnih pregovora Poljska je ispunila kriterije koji će je odvesti natrag u vladavinu prava.

"Naše odobrenje sredstava povezano je s jasnim obavezama Poljske u pogledu nezavisnosti pravosuđa, koje se moraju ispuniti prije nego što se izvrši bilo kakva uplata. Radujem se provedbi ovih reformi", rekla je von der Leyen nakon sjednice Evropske komisije u Briselu (Buxellesu. U četvrtak (2.6.22.) je ona u Varšavi.

Sudsko vijeće se raspušta

Poljski parlament prošle je sedmice izglasao odredbu o ukidanju tijela za disciplinske postupke protiv sutkinja i sudaca i odredbu o promjeni pravila u radu Vrhovnog suda. Razriješeni suci trebali bi imati mogućnost podizanja tužbe za vraćanje na posao pred drugim sudom. Međutim, ove nove odredbe još nisu stupile na snagu. "Time je ispunjen bitan kriterij za odvezivanje paketa financijske pomoći, koja je podvrgnuta EU-kontroli", kaže predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Odobrenje sredstava u EU-Fondu za borbu protiv posljedica korupcije bilo je povezano s takozvanim mehanizmom vladavine prava, koji su države EU usvojile ne obazirući se na otpor Poljske.

Prema nepotvrđenim informacijama, dva zamjenika Ursule von der Leyen glasala su protiv puštanja finansijskih sredstava za Poljsku, a time i protiv vlastite šefice - što je iznimno rijetka pojava u Evropskoj komisiji. Potpredsjednik Frans Timmermans i potpredsjednica Margrethe Vestager smatraju da Poljska još nije u dovoljnoj mjeri provela presudu Suda Evropske unije, donesenu u jesen prošle godine. Ovaj najviši sud EU, proglasio je Vijeće za disciplinske postupke protiv poljskih sutkinja i sudaca nezakonitim, zatražio njegovo hitno raspuštanje i vraćanje na posao razriješenih sudaca.

Preračunati kaznu

Nacionalno-konzervativna vlada PiS-a imala je jednogodišnji spor s Evropskom komisijom, Evropskim parlamentom i mnogim državama članicama, koji se vodio oko poljskog pravosuđa, koje je vladajuća partija PiS restrukturirala po svojoj želji. Nakon presude Suda Evropske unije, poljska vlada je sve do maja odbijala platiti kaznu zbog neraspuštanja Vijeća za disciplinske postupke. "Do sada se skupilo ukupno 160 miliona eura kazne, po milion dnevno", rekao je nedavno evropski komesar za pravosuđe Didier Reynders. To bi se sada moglo preračunati novcem/milijardama iz Fonda za pomoć u suzbijanju korone.

Poljskoj vladi hitno treba novac kako bi se izborila s inflacijom i posljedicama rata u Ukrajini. Međutim, prema odluci Evropske komisije, Fond za oporavak od korone trebao bi se koristiti za ulaganja usmjerena prema budućnosti, klimatski prihvatljivim tehnologijama i boljem zdravstvenom sistemu. EU će stoga pažljivo ispitati kako poljska vlada namjerava potrošiti ovaj novac. To se događa i sa svim ostalim državama članicama i njihovim programima, uvjeravaju dužnosnici Evropske komisije. Temeljnim sporazumom između Brisela i Varšave o Fondu za ublažavanje posljedica korone utvrđeno je da to ne znači da novac može teći odmah. Poljska vlada bi vjerovatno morala dokazati da se razriješeni suci vraćaju na posao.

Evropski parlament i dalje je skeptičan

Kritičari sporazuma, poput profesora prava Laurenta Pecha sa Univerziteta Middlesex u Londonu, ističu da u Poljskoj postoje mnogi drugi nedostaci u pogledu vladavine prava. Odluka Ursule von der Leyen da popusti zahtjevima Poljske za novčanom pomoći bila je "neodgovorna", smatra Pech, jer šalje signal da se možete izvući iako kršite zakona EU. Predsjednik Odbora za pravna pitanja u Evropskom parlamentu, socijalista Juan Fernando Lopez Aguilar, zatražio je od predsjednice Evropske komisije da na saslušanju pred ovim Odborom objasni svoju odluku. Parlament je "vrlo zabrinut" što Poljska još uvijek krši niz presuda Suda Evropske unije. Vlada u Varšavi je, nakon jedne presude poljskog Ustavnog suda kojeg je sama uspostavila, saopštila kako se presude Suda Evropske unije ne priznaju uvijek. To je u Briselu shvaćeno kao izravan napad na pravni poredak EU.

Poljska europarlamentarka Roza Thun i Hohenstein rekla je u Briselu da je njena zemlja provela ustavne reforme za pristupanje EU 2004. kako bi zajamčila demokratske vrijednosti. Ako se one sada ne zaštite, naglasila je ova liberalna političarka, zajednica od 27 država "počeće trunuti".

Nova nevolja se već naziru. Poljske vlasti odbile su surađivati ​​s Uredom javnog tužitelja EU u istragama o prekograničnoj korupciji. To je za poljski list "Rzeczpospolita" izjavila šefica EU-ureda Laura Codruta Kövesi.

