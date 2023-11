Poljski vozači kamiona blokiraju granicu s Ukrajinom

Nakon ruskog napada na Ukrajinu, Evropska unija otvorila je svoje granice za prevoz žitarica i humanitarne i vojne pomoći. Ali, to ide na štetu poljskih špeditera, koji sada protestuju i blokiraju granicu.

Pred poljsko-ukrajinskim graničnim prelazom Dorohusk-Jagodin proteže se kolona kamiona duga 30 kilometara. U njoj su uglavnom ukrajinski vozači koji žele da se vrate u svoju domovinu. Čeka se zbog toga što su poljski prevoznici blokirali granične prelaze prema Ukrajini. Oni na taj način protestuju protiv jeftine konkurencije iz susjedne zemlje.

Kamioni stoje na čistini, u blizini skoro da nema nijedne prodavaonice prehrambenih namirnica. „Čekam već dvije nedjelje, uskoro će biti i tri, skoro bez vode i hrane, i sa samo nekoliko primitivnih WC-a“, žali se jedan ukrajinski vozač kamiona. „Mi smo ovdje politički taoci.“

Granični prelaz Dorohusk-Jagodin nalazi se na najkraćem putu od Varšave do Kijeva. Blokirani su i svi drugi prelazi prema Ukrajini. Pred svakim od vozača u kolonama je na stotine kamiona.

Koridori solidarnosti

Nakon ruskog napada na Ukrajinu u februaru 2022, Evropska unija proglasila je tzv. „koridore solidarnosti" koji je trebalo da olakšaju promet roba između članica EU i Ukrajine. Prije svega se radilo o humanitarnoj i vojnoj pomoći, ali i o prevozu žitarica koji više nije bio moguć pomorskim putem zbog ruske blokade luka. Takođe je olakšan i ulazak ukrajinskih vozača u EU, a u Uniji su otada priznati i ukrajinske vozačke dozvole i certifikati profesionalnih vozača.

Pred svakim od vozača u kolonama je na stotine kamiona. Foto: Monika Sieradzka/DW

To je sada dovelo do „ekspanzije" ukrajinskih prevozničkih kompanija na tržištu EU, kaže Jerži, špediter iz grada Bijala Podlaska u blizini poljsko-ukrajinske granice. „Ukrajinci su jeftini, oni ne moraju da ispunjavaju evropske standarde, pa dakle imaju velike prednosti“, žali se. „Oni u Evropi smiju jeftinije da prevoze svaki teret, dok mi, poljski špediteri, moramo da ispunimo sve standarde EU i da platimo skupa socijalna davanja.“

On kaže da su tako Ukrajinci osvojili veliki dio tržišta – na štetu poljskih špeditera. Ranije su ukrajinska preduzeća obavljala 60 odsto prekograničnog prevoza, a poljski 40 procenata, priča Jerži i navodi da je sada taj odnos 90 prema 10 odsto u koristi Ukrajinaca.

Protiv privilegija za Ukrajince

Jerži je član nedavno osnovanog Odbora za odbranu prevozničkih preduzeća i poslodavaca u logističkoj branši, koji je pozvao na proteste. On zajedno sa svojim kolegom Marekom Oklinskim upravo ima 24-satnu smjenu u malom šatoru pored dva kamiona poljskih špeditera. Oni prije svega traže ponovno uvođenje propisanih prevozničkih dozvola za vozače iz zemalja van EU, koje su za ukrajinske vozače ukinute. To bi dovelo do toga da poljski prevoznici ponovo mogu da osvoje izgubljeni udio na tržištu, pojašnjava Oklinski.

On izražava razumijevanje za situaciju u Ukrajini, ali kaže da ovaj protest nije usmjeren protiv robe koja je hitno potrebna. „Nema problema s humanitarnim i vojnim transportima. Oni se propuštaju mimo kolone“, kaže Oklinski i dodaje da to važi i za kvarljivu robu. Ali, za sve druge kamione važi pravilo da za vrijeme blokade preko granice smiju da pređu samo tri vozila za sat vremena. Kako bi kontrolisali teret koji prevoze Ukrajinci, poljski špediteri od njih traže da im pokažu dokumenta u utovaru.

Kamioni stoje na čistini, u blizini skoro da nema nijedne prodavaonice prehrambenih namirnica. Foto: Monika Sieradzka/DW

Nepravilnosti i korupcija

„Ja sam već vidio kamione natovarene otmjenim limuzinama koje su zvanično registrovane kao vojna pomoć i tako su propuštani preko reda“, priča jedan od onih koji protestuju, a koji je želio da ostane anoniman.

To su potvrdili i poljski mediji koji ističu da na ukrajinskoj strani granice cvjeta korupcija. Kako su izvijestili, za 600 evra granica se može preći bez čekanja. Pišu i o pojedinim carinskim agencijama koje su se specijalizovale za registrovanje komercijalne robe kao humanitarne ili vojne pomoći. To u razgovoru s DW to potvrđuju i poljski špediteri.

Bijes ukrajinskih vozača

I među ukrajinskim vozačima raspoloženje je loše. Kada je počela blokada oni su pokušali da blokiraju put poljskim vozilima. Sada granični prelaz osigurava naoružana poljska policija. „Poljaci se svete za to što moraju da čekaju na ukrajinskoj strani, ali mi vozači nismo krivi za to. Nije istina da im oduzimamo posao. Na kraju krajeva, oni za sebe još uvijek imaju kompletno evropsko tržište“, ljutito kaže jedan vozač iz Kovela na sjeverozapadu Ukrajine.

Olakšice koje su ukrajinski vozači dobili od EU su moralno opravdane, dodaje Pavel iz Harkova. „Mi smo jedini koji voze u ratna područja. Poljski vozač dođe najdalje do Lavova, istovari tamo svoj teret i već se osjeća kao heroj. Onda se brzo vraća kući i još je ljut što mora da čeka na granici.“

Nakon dosadašnjih neuspješnih pregovora oni koji protestuju najavili su nastavak blokade barem do početka februara. Foto: Omar Marques/AA/picture alliance

Ukrajinske optužbe na račun Poljske

Zamjenik ukrajinskog ministra za infrastrukturu Sergij Derkah već je više puta obišao svoje sunarodnike na graničnom prelazu u Dorohusku i dijelio hranu vozačima. On upozorava na teške posljedice ove blokade po Ukrajinu: „Mi preko područja Republike Poljske dobijamo oko 30 odsto svega što nam je potrebno za naš energetski sektor.“

Dodatne napetosti uzrokovala su i dva smrtna slučaja među ukrajinskim vozačima koji su čekali u koloni. Doduše, radilo se o prirodnim smrtima, ali je ukrajinski ambasador u Poljskoj Vasil Zvarič nakon toga na Fejsbuku napisao da ograničavanje prometa roba ugrožava živote i zdravlje ljudi.

Frustracije na obje strane

I ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se o toj krizi: „Mislim da moramo da damo malo vremena našim komšijama“, rekao je i dodao: „Uspjećemo.“ Za ukrajinske vozače, koji moraju da čekaju po hladnom zimskom vremenu, to nije velika utjeha.

I poljski špediteri su razočarani svojim političarima. Doduše, zvanično se vode poljsko-ukrajinski razgovori na nivou vlada, ali aktuelna poljska vlada u odlasku je prije svega zabavljena izbjegavanjem predaje vlasti i unutrašnjim sukobima u desnom taboru. Nova poljska vlada stupiće na dužnost najranije sredinom decembra.

Nakon dosadašnjih neuspješnih pregovora oni koji protestuju najavili su nastavak blokade barem do početka februara.

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu