Poljska u potrazi novom vladom: predsjednik kao prepreka?

Nakon uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima 15. listopada 2023., demokratska oporba u Poljskoj odlučna je u namjeri da brzo provede promjenu vlasti. Čelnici lijevo-liberalne Građanske koalicije (KO), kršćansko-demokratskog saveza Treći put (TD) i Nove ljevice (NL) službeno su potvrdili u utorak u Varšavi da nastoje osnovati koalicijsku vladu s Donaldom Tuskom kao premijerom.

"Spremni smo na suradnju kao partneri i formirati novu većinsku vladu. Možemo početi s radom bilo kada", rekao je Tusk tijekom zajedničkog nastupa oporbe u parlamentu. Zajedno sa Szymonom Holowniom i Wladyslawom Kosiniakom-Kamyszom iz TD-a te Wlodzimierzom Czarzastyjem iz Nove ljevice, Tusk je apelirao na poljskog predsjednika Andrzeja Dudu da "ne gubi vrijeme" i otvori put za formiranje nove vlade.

Proeuropska koalicija raspolaže s 248 mjesta i stoga solidnu većinu u poljskom donjem domu (Sejm), koji ima 460 mjesta. U drugom domu, Senatu, njihova prednost prethodne još je uvjerljivija: 66 prema 34 mjesta.

S obzirom na ovakav odnos snaga, na pitanje ko će biti mandatar vlade odgovor trebao bi se lako odgovoriti . No Duda, o kojem sada ovisi daljnji postupak, očito ne žuri. "Izborno razdoblje parlamenta završava 12. studenoga/novembra. Ne vidim razloga za skraćivanje ovog mandata", rekao je predsjednik u četvrtak (26.10. 2023.) u Varšavi i najavio da će se parlament u novom sazivu sastati 13. studenoga/novembra.

Predsjednik poziva na konzultacije

Prema poljskom ustavu, šef države, koji dolazi iz nacionalno-konzervativnog tabora okupljenog oko šefa aktualne vladajuće stranke Pravo i pravda (PiS) Jaroslawa Kaczynskog, ima 30 dana za sazivanje prve sjednice novog parlamenta. Zatim ima još 14 dana da mandat za sastavljanje vlade preda osobi koju je odabrao. Predsjednik Duda ne vidi potrebu za skraćivanjem zakonodavnog roka poljskog parlamenta Sejma, poručeno je iz predsjedničkih dvora.

Dudi očito nisu bile dovoljne izjave Tuska i njegovih koalicijskih partnera koji su iskazali želju za formiranjem koalicije. Kako bi i sam otkrio tko ima najveće šanse osvojiti većinu u Vladi, predsjednik je na konzultacije pozvao sve stranke koje će biti zastupljene u budućem sazivu parlamenta.

Predstavnici PiS-a i aktualni premijer Mateusz Morawiecki su u utorak su kao prvi pozvani na razgovore u predsjednički ured što se doživljava kao demonstrativan udarac Tusku. PiS je doduše osvojio 194 mandata i postao najjača snaga na parlamentarnim izborima, ali ne može nastaviti vladati zbog nedostatka koalicijskih partnera.

PiS se drži vlasti

Unatoč tome, PiS, koji državom vlada već osam godina, i dalje čvrsto drži vlast i nema namjeru jednostavno odustati. "PiS je obavijestio predsjednika da je Mateusz Morawiecki njihov kandidat za šefa vlade i da je voljan formirati vladu", rekao je šef predsjedničkog ureda Marcin Mastalerek nakon sastanka izaslanstva PiS-a s Dudom.

Tusk je kao drugi potencijalni mandatar bio pozvan u predsjedničku palatu. Liberalni oporbeni lider je nakon toga izjavio kako je to bio "konstruktivan razgovor”. Duda ga je uvjerio da će poštovati izborne rezultate. "Ako se potvrdi da oporba ima većinu, on (Duda) neće oklijevati ni trenutka i naložiće mandat za formiranje vlade kandidatu kojeg je predložila oporba", rekao je Tusk.

No sam Duda u četvrtak nije se doimao tako odlučno. "Zapravo imamo dva ozbiljna kandidata za premijera", rekao je on nakon konzultacija, misleći na Morawieckog i Tuska. Obojica su ga uvjeravali da će dobiti većinu u parlamentu. Predsjednik je ostavio otvorenim, kome će dati mandat za vladu. "Morat ću razmisliti o tome", poručio je Duda.

Prijeti li oporbi razdor?

No, čemu se PiS nada? "Taktika PIS -a je čekati što je duže moguće, u nadi da će biti sukoba u demokratskoj oporbi a zatim je podijeliti", objašnjava politolog Antoni Dudek.

I zaista su prve razlike već vidljive. Vraćanje prava ženama na prekid trudnoće u prvih 12 tjedana, što je jedan od glavnih zahtjeva ljevice, političari Trećeg puta opisuju kao neprihvatljivo.

No stranka Kaczynskog ne želi se ograničiti samo na pasivno čekanje mogućih razdora u redovima protivnika. PIS pokušava privući pojedinačne zastupnike iz suparničkog tabora obećavajući im atraktivne pozicije. Zastupnik Kosiniak-Kamysz iz Trećeg puta navodno je dobio ponudu da uđe u vladu PIS-a i to ni manje ni više nego kao šef vlade. PIS pokušava privući i parlamentarce iz drugih oporbenih stranaka. Ali do sada nije poznato, da li je neko prihvatio ponudu.

"Lopta je u igri, ništa još nije odlučeno. Dobivamo signale od ljudi iz drugih stranaka da žele surađivati", uvjerava Rafal Bochenek, glasnogovornik PiS-a.

Tusk se u Bruxellesu bori za milijarde za Poljsku

Dugi prijelazni rok predstavljat će zasigurno problem budućem vjerojatnom šefu vlade Tusku. PiS blokira preuzimanje vlasti i optužuje Tuska da nije ispunio svoje najvažnije obećanje iz predizborne kampanje. Europska komisija zamrznula je 35 milijardi eura iz fonda za oporavak od pandemije za Poljsku zbog kršenja vladavine prava od strane vlade PiS-a.

Tusk je obećao da će ta sredstva osloboditi odmah nakon izborne pobjede. Zbog toga je u srijedu (25. listopada 2023.) otputovao u Bruxelles, gdje se, između ostalih, susreo i s predsjednicom Komisije Ursulom von der Leyen. "Želim spasiti novac na koji Poljska ima pravo", rekao je.

Zastupnik PO-a Dariusz Jonski sumnja na još jedan motiv odgode prijenosa vlasti. Parlamentarni zastupnik, specijaliziran za razotkrivanje afera, ukazao je na činjenicu da je poljska unutarnja tajna služba nedavno po ubrzanom postupku nabavila nekoliko desetaka uređaja za uništavanje spisa. U nekim ministarstvima ovi uređaji već rade danonoćno.

Predsjednik PiS-a Jaroslaw Kaczynski - zreo za mirovinu? Foto: Czarek Sokolowsk/AP/picture alliance

Kaczynski ide u mirovinu?

No nisu svi političari PiS-a voljni ignorirati političku stvarnost, koliko god ona bila nepovoljna po njihovu stranku. Unutar stranke je počela potraga za odgovornima za poraz. Glavni tajnik stranke i bliski suradnik šefa stranke Kaczynskog, Krzysztof Sobolewski, podnio je ostavku na svoju dužnost u srijedu. Sam Kaczynski - ikona poljske desnice - također se našao na udaru kritika u vlastitom taboru. Na novinarski upit bi li Kaczynskom bilo bolje da ode u mirovinu, šef ureda predsjednika Dude Mastalerek bez oklijevanja je odgovorio potvrdno. Jedan od razloga gubitka moći PiS-a vidi u "grijehu ponosa”.

