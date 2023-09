Poljska: Skandal koji bi PiS mogao koštati izborne pobjede?

Četiri tjedna uoči parlamentarnih izbora (15.10.) čini se kao da je PiS (Pravo i pravednost), vladajuća stranka u Poljskoj, upada u klopku koji si je sama postavila. Poljski desni populisti već godinama huškaju protiv izbjeglica iz onih zemalja u kojima su muslimani u većini. Tijekom predizborne kampanje političari se za glasove birača bore i parolama poput „Sigurna budućnost za Poljake", te tvrde kako samo oni mogu spasiti svoju zemlju i Europu od „preplavljivanja" od strane ilegalnih imigranata iz Afrike i Azije. Na referendumu, za koji bi PiS htio da se održi istovremeno s parlamentarnim izborima, kako bi stranka mobilizirala još više birača, dva od četiri pitanja vezana su uz migracije.

Najnovija otkrića neovisnih poljskih medija ipak pod znak pitanja stavljaju vjerodostojnost PiS-ove vlade. Naime, kako oni pišu, prilikom izdavanja viza u poljskim konzulatima izvan Europe bilo je i određenih nepravilnosti. Spominje se i korupciju. To bi, ako se potvrde sumnje, moglo ozbiljno uzdrmati imidž ove stranke koja se u javnosti prezentira kao jedini garant sigurnih granica.

Prva smjena zbog skandala?

Piotr Wawrzyk Foto: Tomasz Gzell/PAP/picture alliance

Kada je 31.08.2023. zamjenik poljskog ministra vanjskih poslova Piotr Wawrzyk, inače čovjek koji je bio zadužen i za nadzor poljskih konzulata diljem svijeta, odjednom dobio otkaz, samo su malobrojni insajderi znali stvarni razlog te odluke. On je izgubio i mjesto na izbornoj listi PiS-a, koje se do tada činilo sigurnim. Tek je u drugom tjednu mjeseca rujna na svjetlo dana stigla informacija da je Državno odvjetništvo Poljske već u ožujku ove godine pokrenulo istragu zbog sumnji u nepravilnosti prilikom dodjele viza. U međuvremenu je uhićeno sedam osoba, a tri osobe se još uvijek nalaze u istražnom zatvoru.

Poljska oporba je odmah „namirisala" svoju šansu. Neposredno uoči izbora „raskrinkati" PiS kao licemjernu stranku po pitanju migracija, činilo se da stvari za opoziciju nisu mogle teći bolje. "PiS je izdao svoje vlastite ideale, svoje vrijednosti. PiS je obećao sigurnost, a prouzročio opasnost", kazao je 18.9.2023. Michal Szczerba, zastupnik najveće oporbene stranke Građanska platforma (PO), za televizijsku postaju TVN. Nakon prošlotjednog provođenja kontrole u Ministarstvu vanjskih poslova u Varšavi, oporbeni lider Donald Tusk je objavio kako je sporno oko 250.000 poljskih viza izdanih ljudima iz Afrike i Azije u posljednjih 30 mjeseci.

„Podmazivanje" poljskih službenika

Sudeći po izvještajima portala Onet i dnevnog lista Gazeta Wyborcza, dosadašnji poljski vicešef diplomacije je odgovoran za sustav dodjele viza koji je u praksi omogućavao ubrzani postupak – uz plaćanje mita. Upravo je on, kako pišu poljski mediji, vršio pritisak na voditelje poljskih konzulata kako bi oni po ubrzanom postupku izdali vizu osobama koje je on izabrao.

Oporbeni lider Donald Tusk Foto: Michal Fludra/NurPhoto/picture alliance

Sudeći po pisanju Oneta, tako je i 36 indijskih građana dobilo šengensku vizu na temelju vlastitih tvrdnji da su oni filmski radnici iz Bollywooda. Poljski portal piše da je već u postupku izdavanje vize bio poznat i naslov filma na kojem su navodno radili – te da se kasnijom istragom ustanovilo da primjerice koreograf uopće ne zna plesati, da maskeri nikada nisu radili na filmu. Radilo se o vizama koje, između ostaloga, njihovim vlasnicima omogućava i ulazak u Meksiko, odakle se lakše može ilegalno prijeći preko granice u SAD. A upravo to su, kako piše Onet, napravili članovi navodnog indijskog filmskog tima – njih 21 od 36, koliko ih je dobilo poljsku vizu.

Veliki skandal ili samo „glupost"?

Vladajući tabor je pokušao najprije relativizirati cijelu aferu, odnosno umanjiti njezin značaj i dimenzije. "Tusk govori o stotinama tisuća viza. To je laž, laž i još jednom laž ", tako je šef PiS-a Jaroslaw Kaczynski na jednom predizbornom skupu u subotu napao svog najvećeg rivala u aktualnoj kampanji. "Nema tu nikakve afere, nema ni aferice, to je bila samo jedna glupa ideja s kriminalnom pozadinom", tako je to objasnio vođa poljskih desnih populista.

Ministar pravosuđa Zbigniew Ziobro je obznanio da je istragom obuhvaćeno točno 268 slučajeva, a ne 250 tisuća. Na meti državnih odvjetnika našli su se, između ostalih, konzulati u Indiji, na Filipinima, u Singapuru i Hong Kongu, te na Tajvanu. Po Ziobrovim navodima korupciju je otkrila poljska tajna služba. Mediji koji nisu pod „paskom" vlade u Varšavi pak tvrde da su inozemne tajne službe, prije svih one iz SAD-a, upozorile poljske vlasti.

"Nema afere, nema ni aferice? Možda barem ima majušne aferice", tako liberalni oporbeni lider Donald Tusk na društvenoj mreži X (bivši Twitter) komentira Kaczynskijeve riječi. Opozicija zahtijeva ostavku ministra vanjskih poslova Zbigniewa Raua, što on odbacuje. "Nije bilo nikakve afere oko viza", rekao je on u ponedjeljak u New Yorku. I pred novinarima naglasio kako je njegov resor u posljednje dvije i pol godine izdao skoro dva milijuna viza, uglavnom državljanima Ukrajine i Bjelorusije. Rau je ono oko čega se trenutno diskutira u javnosti nazvao „kaskadom fake news”.

Odlučni potezi poljske vlade

A da se aferu u redovima vladajućeg tabora ni u kom slučaju ne smatra bagatelom, to pokazuju i mjere koje je 15.9.2023. poduzela poljska vlada. Šef pravne službe u Ministarstvu vanjskih poslova, Jakub Osajda, inače Wawrzyka osoba od povjerenja, dobio je momentalni otkaz. U konzularnom odjelu Ministarstva vanjskih poslova, odnosno u svim poljskim konzulatima diljem svijeta naloženo je provođenje kontrole. Osim toga su otkazani svi ugovori s privatnim firmama koje su bile aktivne kao posrednici u poslovima vezanima zu vize.

Tomasz Grodzki, predsjednik Senata Foto: Leszek Szymañski/PAP/picture alliance

U medijima koje kontrolira PiS viznu aferu se dugo vremena uopće nije spominjalo, državna TV-postaja TVP je umjesto toga izvještavala o velikom broju migranata koji su stigli na Lampedusu. Kako bi „srušio" taj zid šutnje, političar PO-a Tomasz Grodzki je u petak (15.9.2023.) održao TV-obraćanje u najgledanijem večernjem terminu, koje je državna televizija morala prenositi uživo. Naime, Grodzki je predsjednik Senata (gornjeg doma poljskog parlamenta, nap. red.) i ima pravo na održavanje takvih nastupa, odnosno na njihov prijenos uživo. "Vizna afera je do sada najveći poljski skandal u 21. stoljeću", rekao je političar PO-a. Samo dan kasnije mu je uzvratila predsjednica Zastupničkog doma (Sejma) i političarka PiS-a Elzbieta Witek: "Na laži se mora odgovoriti", rekla je ona i svoj TV-nastup iskoristila kako bi napala oporbu: "Tusk znači Lampedusu u Poljskoj", upozorila je ona.

Što je sa Šengenom?

Neki Poljaci se, s obzirom na aferu oko izdavanja viza, brinu i oko ostanka te zemlje u Šengenu. „Ako se potvrde prigovori, onda će Poljsku izbaciti iz Šengena", upozorio je bivši poljski veleposlanik u Latviji i Armeniji, Jerzy Marek Nowakowski.

U anketi koju je u ponedjeljak (18.9.2023.) proveo dnevni list "Rzeczpospolita", 30% ispitanika je reklo kako smatra da će vizna afera naškoditi PiS-u na predstojećim izborima. Oko 40% ispitanika pak smatra da će desni populisti i ovaj skandal prebroditi bez ozbiljnijih posljedica.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu