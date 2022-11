Poljska: kanabis za sve?

Ako pitate Piotra kako kupuje svoj kanabis, on vas prvo uz smiješak pita želite li čuti službenu ili neslužbenu verziju. Neslužbena, tj. prava verzija dostupna je samo pod lažnim imenom. Piotr se zapravo ne zove tako. On je oprezan, jer: "Toliko sam dugo čekao da legalno pušim travu da to sada ne želim ugroziti."

U Poljskoj je od 2000. na snazi ​​jedan od najstrožih zakona o narkoticima u Europi. Svakoga tko posjeduje marihuanu, osušeni cvijet biljke konoplje, policija može uhititi, optužiti i osuditi. Činjenica da Piotr sada može dobiti svoju „travu" legalno je za njega vrlo pozitivan pomak.

Prijatelj mi je preporučio jednu od mnogih klinika specijaliziranih za korištenje kanabisa kao lijeka. U prvom online formularu Piotr je opisao navodne zdravstvene probleme: glavobolje, bolove u leđima, migrene, poremećaje spavanja, stresan posao. „Je li stvarno bolestan", pitamo ga. „Ponekad me boli glava, ali mislim da nije kronična migrena", kaže kroz smijeh.

Legalno ali samo za bolesne

Nakon toga Piotr je razgovarao s liječnikom preko video-veze. Tijekom razgovora liječnik mu je dao recept za kanabis i objasnio kako se droga uzima: s jednom vrstom isparivača i na odgovarajućoj temperaturi zagrijavanja da se ne oslobode uzročnici raka, nego samo one tvari potrebne za poboljšanje zdravlja.

Piotr je strpljivo slušao savjet liječnika. Međutim, nakon što je u ljekarni na recept kupio staklenku kanabisa od 10 grama, udobno se smjestio i zapušio kao i prije: ne za zdravlje nego za opuštanje. Kanabis iz ljekarne "bolji je od onoga što sam prije kupovao", kaže on zadovoljno.

Liberalno zakonodavstvo je politička slučajnost

Od 2017. godine u Poljskoj je dopuštena legalna distribucija i uporaba kanabisa u medicinske svrhe. Do 2021. liječnici su već izdavali oko 3.000 recepata za marihuanu mjesečno. No: koliko ljudi zapravo treba kanabis iz medicinskih razloga, a koliko se pretvara da je bolesno da bi dobilo recept?

"Teško je reći", kaže Andrzej Dolecki, predsjednik Free Cannabis Association, jedne od najstarijih organizacija koje se zalažu za dekriminalizaciju i legalizaciju marihuane u Poljskoj. "Propisi za ljekoviti kanabis su vrlo liberalni, ali ne zato što su ih političari tako smislili, već zbog njihovog amaterizma”, kaže Dolecki.

U Njemačkoj ili Češkoj moraju brojni uvjeti biti ispunjeni kako bi se dobio recept za kanabis. U Poljskoj nema ni kataloga bolesti, niti dobnih ograničenja, ograničenja količine propisanog kanabisa ili ograničenja vožnje nakon konzumacije. "Kao rezultat toga, teoretski biste legalno mogli propisati pola tone kanabisa djetetu koje boli zub", kaže Dolecki. Međutim, internetska pretraga pokazuje da liječnici uzimaju u obzir brojne čimbenike, kao što su prethodna mentalna oboljenja ili dob, prije nego što propišu pacijentima kanabis.

Konzumacija raširena

U istraživanju koje je 2020. godine naručio Nacionalni ured za suzbijanje droga, 7,8 posto ispitanih Poljaka u dobi do 34 godine priznalo je da je koristilo kanabis u posljednjih 12 mjeseci. Taj bi broj mogao biti i veći, jer zbog ilegalnosti posjedovanja kanabisa nisu svi spremni priznati da su ga i konzumirali.

Podaci poljske policije objavljeni 2018. pokazuju da se 89 posto sudskih slučajeva odnosi na posjedovanje male količine droge. Daljnja analiza podataka profesora Krzysztofa Krajewskog sa Sveučilišta Jagiellon u Krakovu pokazuje da je 79 posto svih uhićenih posjedovalo manje od tri grama kanabisa. Od 2000. i uvođenja strogih zakona, kako kaže Dolecki, bilo je oko milijun osuda za posjedovanje droge.

Dakle, policija očito nije fokusirana na uhićenje dilera i razbijanje bandi, nego na uhićenje pojedinaca koji ilegalno kupuju kanabis za osobnu upotrebu. Ako budu osuđeni, susreću se s problemima pri pronalasku posla zbog upisa u policijski registar ili prilikom ulaska u pojedine zemlje.

Kanabis je u trendu

Godinama se odnos prema kanabisu, što se zakonodavstva tiče, u Poljskoj mijenjao. Proizvodi od industrijske konoplje, ulja, kreme, čajevi, sve su popularniji. Imaju minimalnu razinu psihoaktivne tvari THC-a i visok sadržaj legalnog kanabidiola (CBD). Često su izloženi u ljekarnama u atraktivno dizajniranim kutijama, a teško je zamisliti i brojne ekološke sajmove bez proizvoda od konoplje.

Ali i posjedovanje kanabisa za osobnu upotrebu također podržava većina stanovništva u Poljskoj. U dvije velike nacionalne ankete 2020. godine oko 60 posto ispitanika podržalo je dekriminalizaciju.

Prosvjedi za legalizaciju kanabisa u Poljskoj

Njemačka kao uzor

U poljskom parlamentu Sejmu je formirana radna skupina za legalizaciju kanabisa. Sastavila je već nacrt zakona koji predviđa slične promjene kakve se trenutno predlažu i u Njemačkoj. Za sada, međutim, nema izgleda za njihovo uvođenje jer u radnoj skupini nema niti jednog predstavnika vladajuće stranke Pravo i pravda (PiS).

Ova situacija mogla bi se promijeniti tek nakon općih izbora 2024. godine. Za zagovornika legalizacije Andrzeja Doleckog iz udruge Free Cannabis, najvažnije je da odgovorni u Poljskoj shvate da su ovisnost o kanabisu i prekomjerna uporaba socijalno-zdravstveni, a ne kriminalni problem. Kao rješenje navodi primjer Nizozemske: tamo se porezni prihod od prodaje kanabisa investira u prevenciju i obrazovanje.

