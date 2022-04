Poljska: Što god da Njemačka radi, uvijek je pogrešno

Koncem prošlog mjeseca (23. ožujka) nekoliko stotina ljudi okupilo ispred njemačkog veleposlanstva u Varšavi kako bi prosvjedovali protiv politike njemačke vlade prema Rusiji. List Gazeta Polska Codziennie, koji je blizak poljskoj vladajućoj stranci PiS, pozvao je na okupljanje u tekstu s glavnim naslovom "Svi ispred njemačkog veleposlanstva". Može doći svatko tko sebe vidi kao domoljuba. Tko su ljudi koji su se odazvali?

Ovdje je "zbog ovog gospodina", kaže Andrzej, oko 60 godina, i nervozno kucka fotografiju njemačkog kancelara Olafa Scholza. "Kancelare Scholz, srušite ovaj zid", zatražio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prilikom nedavnog obraćanja njemačkom parlamentu Bundestagu.

S druge strane, Andrzej drži sliku Putina u obliku lubanje i ukrštenih kostiju ispred atomske žute pozadine, ispod koje je napisano "Stop Russia", a posljednja riječ ispisana SS runama.

"Scholz podržava trgovinu s Moskvom. Krv djece koju su ubili ruski kriminalci je svuda po njemu", kaže Andrzej. Nekoliko koraka iza njega stoji žena otprilike istih godina. "Ukrajinci se bore sami, a Njemačka ne poduzima ništa", jada se. Kada ju pitam: "A što bi Njemačka trebala konkretno učiniti?” ona odgovara: "Puno više nego što čini, i sve drugačije". Više pojedinosti iz nje ne mogu izvući.

Treći pokušaj: starija žena zamišljeno stoji na rubu. Objašnjava da je jednostavno živcira zbog svega što Nijemci rade: "Njemačka vlada financira Putina. To je skandal! Svaki normalan čovjek bi danas trebao biti ovdje i demonstrirati protiv Njemačke. Cijela politika ove zemlje mora se korigirati".

Nelagoda zbog stava Berlina prema ratu u Ukrajini

U međuvremenu, govornici na pozornici više viču nego što govore. Organizatori demonstracije projicirali su tekst "Don't support Russia" na pročelje veleposlanstva ispred kojeg u miru mlohavo vise zastave Savezne Republike, EU i Ukrajine. Crvena slova se rastaču poput krvi. Jedan govornik uzvikuje da današnji Nijemci nisu odgovorni za ono što su učinili njihovi preci, "ali će odgovarati za ovaj rat”.

"Gazeta Polska Codziennie" - poziv na demonstracije

U Poljskoj, nelagoda zbog njemačkog držanja u vezi s ratom u Ukrajini nije raširena samo među vjernim čitateljima provladinih novina. Već 25. veljače 2022., dan nakon početka ruskog napada, stotine građana okupilo se ispred njemačkog veleposlanstva u glavnom gradu Poljske kako bi - zajedno s brojnim Ukrajincima - pozvali saveznu vladu na poduzimanje strogih mjera protiv Rusije Vladimira Putina.

"Ljudi ovdje i u Ukrajini očekuju sankcije", rekla je tada za DW 32-godišnja Katarina, koja dolazi sa zapada Ukrajine. Željela bi više podrške Njemačke, dodala je u suzama.

"Dotrajala oprema" iz Njemačke?

Tijekom vikenda 26./27. veljače 2022. njemačka vlada je objavila bitan zaokret u politici naspram Rusije. Pristala je ne samo na djelomično isključenje Rusije iz platnog sustava SWIFT, već i na isporuke oružja Ukrajini. Organizator demonstracije i glavni urednik Gazete Polska Codziennie Tomasz Sakiewicz s tim, međutim, nije zadovoljan. U svom prosvjednom pismu je napisao da je Njemačka blokirala isporuke oružja do samog kraja, a danas u Ukrajinu šalje "dotrajalu opremu" koja ugrožava živote branitelja zemlje.

Danas osvjedočeni kritičari Njemačke poput Sakiewicza predstavljaju politički spektar u Poljskoj koji nadilazi pristalice vladajuće stranke PiS. Općenito se smatra da Berlin čini premalo kako bi pomogao i osnažio Ukrajinu, presporo donosi odluke, previše je ovisan o Rusiji i ne razumije značaj simbola.

Opasno putovanje u Kijev

"Velike krize i ratovi čine ljude manje tolerantnima", rekao je za DW njemački politolog Klaus Bachmann koji živi u Varšavi. Društveni pritisak nagoni da se ljudi priključe zajedničkoj liniji. "Tada više nije dovoljno učiniti ili reći pravu stvar - to se mora učiniti ili reći u pravom trenutku, naime kada to svi traže", kaže Bachmann.

I Njemačkoj se upravo to dogodilo: "Vlada je napravila zaokret od 180 stupnjeva u svojoj politici - ali po mišljenju mnogih nekoliko dana prekasno i nedovoljno radikalno."

Bachmann na sličan način tumači najavu njemačkog vicekancelara Roberta Habecka da će otputovati u ukrajinsku prijestolnicu Kijev - kao što su to nedavno već učinili šef PiS-a Jaroslaw Kaczynski i poljski premijer Mateusz Morawiecki zajedno sa čelnicima vlada Češke i Slovenije

Misliti više, vikati manje

Politolog Klaus Bachmann

"Nakon što je, srećom, sve prošlo dobro, Morawiecki je pozvao druge šefove vlada da učine isto. Da je Habeck to odbio, upao bi u zamku i bio bi proglašen kukavicom", kaže Bachmann.

Očigledno nitko od onih koji su hvalili "izlet u Kijev" nije razmišljao o mogućim posljedicama da članovi vlade neke NATO zemlje budu oteti ili ranjeni u ratnoj zoni.

Problem je što se javnost i mediji puno više koncentriraju na ono što političari govore nego na ono što zapravo rade, nastavlja Bachmann. To ekstremnim pozicijama daje veći utjecaj od onih umjerenih.

Aktualni američki predsjednik Joe Biden čini se slabijim od svog prethodnika Donalda Trumpa. Ovaj je uvijek "puno pričao" - ali su njegovi postupci uglavnom izazivali kaos.

"U ovoj opasnoj situaciji bilo bi bolje za sve kada bi više mislili, a manje izvikivali parole i kada bi više razgovarali jedni s drugima nego jedni o drugima”, kritizira politolog Bachmann. "To je osobito važno unutar EU-a i NATO-a."

Demonstracije pred njemačkim veleposlanstvom u Varšavi

Njemačka – uvijek u krivu

Prema PiS-ovim propagandistima u Poljskoj, sve što Njemačka radi ionako je uvijek pogrešno. "Kritike ovih ljudi vrlo su kontradiktorne", kaže Bachmann, misleći na upozorenja Kaczynskog neposredno prije izbijanja rata da Njemačka želi uspostaviti "Četvrti Reich" u Europi.

"Bio je u pravu, ali je pogriješio u vezi s geografijom. Poljski desni mediji, pa čak i državni dužnosnici, kritizirali su Njemačku zbog agresivnosti i kritike Poljske s jedne strane, ali i zbog pacifizma i nedostatka naoružavanja naspram Rusije.

"A sada kada se Njemačka ponovno naoružava, to odmah budi stare strahove od njemačkog militarizma - ali to sada u Poljskoj ne možete kritizirati, jer je ponovno naoružavanje usmjereno protiv Rusije." Dakle, ne kritizira se ono što njemačka vlada radi, nego da to radi prekasno. „Na taj način se čuva uvriježeni šematski pogled na svijet: istovremeno možete biti i antinjemački i antiruski nastrojeni."

