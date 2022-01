Poljaci se prepiru oko broja mrtvih od korone

Od početka pandemije u Poljskoj je od COVID-a 19 umrlo 100.254 ljudi. To je objavio poljski ministar zdravstva Adam Niedzielski ovaj tjedan na televizijskoj postaji TVN24. Ali, Krzysztof J. Filipiak, rektor privatne medicinske škole u Varšavi, smatra da je broj mrtvih puno veći. „100.000 je kriva brojka", kaže Filipiak u razgovoru za poljski portal onet.pl.

U stvarnosti je od početka pandemije umrlo više od 200.000 ljudi. „Polovica od toga su potvrđeni slučajevi COVID-a 19, duga polovica su ili nepotvrđeni slučajevi ili „kolateralni slučajevi smrti", koji se mogu svesti na paralizu zdravstvenog sustava, izostanak liječenja drugih bolesti, pogoršanje zdravstvene skrbi i slom zdravstvenog sustava", kaže Filipiak.

On ukazuje na to da je po navodima OECD-a Poljska u 2020. godini imala najgore financiran zdravstveni sustav unutar Europske unije i da je imala najmanje zaposlenih liječnika na 1.000 stanovnika. U Poljskoj je to 2,4 liječnika, u Njemačkoj primjerice 4,2. Velik broj smrtnih slučajeva stručnjaci objašnjavaju i slabom spremnošću Poljaka na cijepljenje. Po navodima vlade u Varšavi dosad je potpuno cijepljeno 21,3 milijuna Poljakinja i Poljaka, to je 55 posto stanovništva. Oko 7,7 milijuna je dobilo i booster-dozu, to je 18 posto. U Njemačkoj je potpuno cijepljeno 72 posto stanovništva, a 43,5 posto je dobilo booster-dozu.

Od 27 članica EU-a iz Poljske su po stopi cijepljenja samo Hrvatska, Slovačka, Rumunjska i Bugarska. Ali, unatoč brojnim apelima vlasti i poznatih osoba mnogi se ne daju nagovoriti na cijepljenje. Nakon rekordnih brojki s cijepljenjem preko 650.000 ljudi dnevno u lipnju, broj cijepljenja je jako pao tijekom ljeta, a tijekom jeseni 2021. je opet nešto porastao, ali rijetko je bilo cijepljeno 250.000 dnevno.

Adam Niedzielski

Ne poštuju se ograničenja

Osobe koje nisu cijepljene gotovo uopće se ne boje da će biti isključene iz društvenog života. Dok su primjerice u prosincu posvuda u Europi otkazivani božićni sajmovi, u Poljskoj su tržnice i štandovi s kuhanim vinom bili puni ljudi. I doček Nove godine se na brojnim mjestima slavio masovno. Samo silvestarski show državne televizije TVP je privukao 16.000 gledatelja.

Vlada je, istina, redovito objavljivala „informacije i preporuke" za ograničavanje kontakata – ali njih se rijetko pridržavalo. U restoranima, barovima i kinima smije biti popunjeno samo 30 posto mjesta, ali to pravilo ne vrijedi za cijepljene, stoji na vladinoj web-stranici. U praksi se u gastronomiji, u hotelima ili teretanama samo ljubazno pita je li čovjek cijepljen. To je djelomice i zato što pravno nije jasno smiju li ugostitelji i vlasnici teretana provjeravati jesu li njihovi gosti cijepljeni.

Poljski „gen otpora"?

Što je veći grad to su ljudi spremniji slijediti mjere ograničenja zbog korone. Ali u turističkim mjestima uz Baltičko more ili u brdima na jugu Poljske vide se pune gostionice u kojima nikoga ne zanima cijepljenje, COVID-potvrda ili maska. Na istoku zemlje domaći ismijavaju nekoga tko s maskom dođe u trgovinu. U trendu je dovoditi u pitanje postojanje pandemije.

Zamjenik poljskog ministra zdravstva Waldemar Kraska tu vidi „gen otpora" koji imaju brojni Poljaci. U razgovoru za radio RMF u studenom 2021. on je tu posebnu predispoziciju naveo kao argument protiv lockdowna. „Ako mi (vlada, op. ur.) ne provedemo već postojeća ograničenja, onda ništa neće koristiti ni ako uvedemo dodatna ograničenja", rekao je ovaj političar. Poljaci su „kulturno drukčiji" od ljudi na Zapadu, kaže on.

Waldemar Kraska

„Festival protivnika COVID-a"

Pa ipak, vladajuća većina u poljskom parlamentu iz stranke Pravo i pravda (PiS) smatra nužnim uvesti konkretne mjere protiv pandemije, jer broj inficiranih jako raste. Trenutno se raspravlja o zakonu koji bi barem poslodavcima omogućio da provjeravaju potvrde svojih zaposlenika o cijepljenju. Prijedlog zakona je bio gotov još u studenom, ali onda se čula kritika ne samo od desno-ekstremne oporbe nego i iz samog PiS-a u čijim redovima ne manjka protivnika cijepljenja.

Andrzej Duda

Na sjednicu Odbora za zdravstvo 5. siječnja 2022. pozvano je više od 60 saveza i udruga od kojih je većina sumnjičava prema cijepljenju. Oni su taj sastanak pretvorili i „festival protivnika COVID-a", kako su zajedljivo komentirali kritični mediji. Ne obazirući se na to i predsjednik države Andrzej Duda se izjasnio za to da se sasluša i protivnike cijepljenja.

Mora se razumjeti „da oni koji se ne žele cijepiti imaju svoje strahove i sumnje", rekao je predsjednik Duda krajem prosinca novinskoj agenciji PAP. „Čovjek smije sumnjati i bojati se", kaže Duda. Na pitanje, hoće li potpisati novi zakon nakon što ga prihvati parlament, on je odgovorio: „To će biti jako teška odluka."

