Politički potres u Velikoj Britaniji

U podne se u Londonu pojavila vijest da je Graham Brady posjetio premijerku. I napetost je rasla. Čelnik parlamentarne skupine konzervativaca stranački je neko ko dolazi u Downing Street kako bi poručio vladajućim da su im zastupnici izglasali nepovjerenje. Tako je bilo 2018. kada je Theresa May bila prisiljena otići te nedavno u ljeto s Borisom Johnsonom.

Kraj kratkog mandata

Navodno je Liz Truss sama tražila ovaj sastanak s Bradyjem, možda kako bi ga uvjerila da joj pruži još jednu priliku. Ali ono što je on tada rekao premijerki iza zatvorenih vrata o raspoloženju u klubu poslanika moralo je biti toliko katastrofalno da je Liz Truss objavila svoju ostavku vlastitom voljom. "U ovoj situaciji shvaćam da ne mogu ispuniti mandat za koji sam izabrana", kratko je rekla na rastanku.

Jedan dugogodišnji zastupnik u srijedu navečer je u Donjem domu britanskog parlamenta iskalio svoj bijes zbog događaja u posljednjih nekoliko sedmica. Charles Walker je sve što se dešavalo nazvao "neoprostivim, jadnim i potpunom sramotom". Naglasio je i kako iz ove situacije više nema povratka. Situacija u kojoj se nalazi vlada bila je "užasna", dodao je Walker, dodajući da je bijesan. Ako taj ispad odražava raspoloženje Kluba poslanika konzervativaca onda je jasno zašto Truss nije mogla izdržati i morala je podnijeti ostavku na svoj 44. dan na dužnosti - kao premijerka sa najkraćim mandatom u britanskoj povijesti.

Politička vožnja vlakom smrti

Liz Truss je pobijedila u unutarstranačkoj izbornoj kampanji ovog ljeta, a tokom nje se profilirala kao miljenica stranačke desničarske baze. Katastrofa je počela kada je u praksi provela radikalne ideje slobodnog tržišta koje su joj donijele mjesto premijerke. Njezin ministar financija, Kwasi Kwarteng, predstavio je budžet koji se sastoji od smanjenja poreza za bogate i istodobnog povećanja izdataka. Liz Truss to je nazvala planom privrednog rasta. Ali financijska su tržišta vidjela poljuljano povjerenje u britansku financijsku stabilnost, funta je pala. Banka Engleske morala je spašavati mirovinske fondove, a stope na hipotekarne kredite su porasle.

Liz Truss - Odlazak nakon 44 dana na dužnosti

Međunarodni odjek bio je poražavajući, čak je i američki predsjednik Joe Biden politiku Liz Truss proglasio "pogreškom". Premijerka je pokušala razne zaokrete kako bi povukla dijelove svojih planova. No prošli petak je morala poduzeti radikalne mjere. Truss je otpustila svog ministra financija, koji je bio jedan od njezinih najbližih političkih prijatelja i koji je samo izvršavao njezinu političku volju. Zamjena je bio bivši ministar zdravstva Jeremy Hunt, koji je odustao od svih planova Liz Truss u roku od 48 sati. Hunt je najavio teška vremena novom politikom štednje: poništena su sva smanjenja poreza i primijenjena je kočnica potrošnje.

U srijedu je haos dosegao još jedan vrhunac: u Donjem domu Parlamenta, Truss je izjavila da je "borac, a ne premijerka koja odustaje". No ubrzo nakon toga pojavila se vijest da je Truss također otpustila svoju ministricu unutarnjih poslova, Suellu Braverman, miljenicu tvrdokorne torijevske desnice. Službeni razlog bila je formalna pogreška, no zapravo se vjerojatno radilo o pokušaju premijerke da otvori vrata većem broju useljenika kako bi se potaknula privreda. Bravermann je to žestoko odbacivala.

Gubitak drugog člana vlade popraćen je glasanjem u Donjem domu, koje je na fanatičan načina izmaklo kontroli. Riječ je bilo o frackingu, ali djelomice i o izglasavanju nepovjerenja, što je potaknula Laburistička stranka. Većina konzervativnih zastupnika izričito se protivi frackingu, ali su bili prisiljeni glasovati "za" - kako Truss ne bi bila smijenjena. Večer je završila u vici i tučnjavi - a torijevski zastupnici su ostali ljuti. Ovaj cirkus je očito bio početak kraja koji je, prema britanskoj tradiciji, došao brutalnom brzinom.

Povratak Borisa Johnsona?

Do petka sljedeće sedmice konzervativci žele odlučiti ko bi trebao naslijediti Liz Truss na dužnosti. Najnevjerojatnija glasina o tome je da Boris Johnson želi konkurirati za mjesto premijera. Vratio se s odmora u Srednjoj Americi, a njegove stranačke pristaše ističu da je Johnson pobjednik izbora, koji Torijevce sada mora izvući iz mizerije.

"Nadam se da ste uživali na odmoru, šefe. Vrijeme je da se vratite. Ima nekoliko stvari koje treba obaviti u uredu", tweetao je James Duddridge, Johnsonov bivši državni tajnik u parlamentu. Koliko će se ostvariti planovi o prekrasnom povratku Borisa Johnsona, koji je otjeran u julu, otvoreno je pitanje: ali samo razmišljanje o tome dovoljno govori.

Boris Johnson bi mogao ponovo postati premijer?

Drugi mogući kandidati su bivši ministar financija Rishi Sunak, no čini se da njegov izbor neće imati konsenzus, jer ga mnogi i dalje krive za pad Borisa Johnsona. On je tokom ljeta više puta istaknuo da je financijska politika Trussove apsurdna i nerealna. Osim toga zainteresirana je i Penny Mordaunt, trenutačno čelnica torijevaca u Donjem domu, ali s malo iskustva u stvarnoj vladi. Sadašnji ministar financija Jeremy Hunt već je rekao da ne želi to mjesto. Ko će se još tokom vikenda profilirati kao kandidat tek će se vidjeti.

Kriteriji odabira sada su jasni: do ponedjeljka moraju biti predloženi kandidati koji su prikupili najmanje 100 potpisa. Ako bude više kandidata, u ponedjeljak će se održati rasprava, a potom i internetsko glasovanje članova stranke. Dakle, konzervativci izbor ponovno prepuštaju stranačkoj bazi koja je prošli put napravila tako katastrofalan izbor.

Nije li vrijeme za nove izbore?

Škotska premijerka Nicola Sturgeon nazvala je situaciju u Londonu "omnipotentnim i apsolutnim neredom" ("almighty mess"). Liz Truss, kao je rekla, samo je simptom slomljenog političkog sustava. Novi izbori bili bi, prema njenom mišljenju, "demokratska nužnost". Čelnik oporbe Keir Starmer je koristio još jače riječi: „Sada više nije riječ o sapunici među konzervativcima". Ne možete, rekao je on, napraviti još jedan ovakav eksperiment, jer je šteta koju je ovo prouzročilo građanima u obliku rasta cijena i kamatnih stopa na hipotekarne kredite stvarna."Britanska javnost sada mora biti u mogućnosti sama odlučiti, potrebni su nam novi izbori", rekao je Starmer.

Ustavni stručnjak Vernon Bogdanor objasnio je situaciju za BBC: „Ne postoji ustavna obveza da se sad održe novi izbori. Istina je da su se samo jednom u povijesti, tokom Drugog svjetskog rata, u jednom izbornom mandatu promijenjena dva premijera. Ali to je zakonski sasvim moguće. Politički argument za održavanje novih izbora je, s druge strane, vrlo jak", rekao je ovaj profesor prava. "Novi premijer treba mandat za politiku štednje koju je sada najavio Jeremy Hunt, ali to je samo politička perspektiva", rekao je Bogdanor.

Razumljivo, konzervativci se bore protiv novih izbora. Oporbena Laburistička stranka trenutno je oko 30 poena ispred torijevaca u ispitivanjima javnog mnijenja. Većina od sadašnjih 357 konzervativnih zastupnika izgubila bi svoje izborne jedinice, posebice u bivšim laburističkim uporištima, gdje su prije tri godine zabilježili porast, a prema prognozama, izgubili bi svaki mandat. S njihove strane, razlozi za imenovanje novog premijera su jaki. Upitno je koliko bi on ili ona mogli imati uspjeha s oštrom politikom štednje na funkciji koja je izgubila kredibilitet.

