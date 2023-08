Policijsko nasilje: Institucija nedovršenog rata u BiH

"Napadi na povratnike u Bratuncu i povratnike u selu Tumare kod Lukavca, uvredljivi grafiti na nacionalnoj osnovi, otezanja istraga u vezi sa ubistvima u kojima se sumnjiči policija...Spisak incidenata, koji stalno potresaju BiH, je dugačak. Pritom, samo mali dio dobije pažnju javnosti i medija. Takvo stanje zabetonirano je 30 godina nakon rata, jer postoji nešto što se zove institucija nedovršenog rata, koja je treću deceniju prisutna u BiH", kaže sociolog Slavo Kukić.

On se pritom osvrće na najnoviji slučaj, koji je potresao BiH a odnosi se na maltretiranja dječaka Aldina Jusića u Osmacima - opštini na sjeveroistoku Bosne koja je u sastavu Republike Srpske. Ističe kako je to posljedica nefunkcionisanja institucija i nepostojanja pravne države.

Metode ispitivanja

Slučaj maloljetnog dječaka Ajdina Jusića (14), koji kaže da su ga prije dva dana pretukli pripadnici policijske stanice u Osmacima nedaleko od Zvornika, šokirao je javnost. To je potvrdio i njegov otac Juso koji je sve to slušao iz druge prostorije. Na saslušanje je odveden u pratnji oca, kako bi dao izjavu o događaju kojem kako tvrdi, nije ni prisustvovao.

„Mene su smjestili u jednu prostoriju, oca u drugu. Ocu nisu dali da izađe. Mene su zatvorili i govorili mi da priznam to. Nisam mogao priznati kad nisam to uradio“, priča Ajdin i nastavlja objašnjavati dramu nakon toga.

„Onda su me počeli udarati, lisicama me klepali, vezali mi lisice, obarali me. Prijetili mi da će odvesti u Sarajevo na 30 dana zatvora. Udarali su me. I onda kada se sve to završilo stavili su me u auto i pola sata vozali i maltretirali“, ispričao je Ajdin za lokalne medije.

Isto je potvrdio i njegov otac Juso, koji je rekao da je Ajdin privreden na informativni razgovor ali ne u svojstvu osumnjičenog. Traži da se slučaj ispita da kraja i da se kazne odgovorni, napominjući kako njegov sin Ajdin nije želio lažno da svjedoči.

"Izudarali su ga jer nije htio da svali krivicu na neke osobe kako bi riješili slučaj, tako je jučer rekao i inspektor, da su htjeli zatvoriti taj slučaj", tvrdi Ajdinov otac.

Prijava u proceduri

Iz policije poručuju da ispituju događaj. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske navode da je zaprimljena prijava dječakovog oca da su policijski službenici Policijske stanice Osmaci nezakonito postupili prilikom uzimanja izjave od maloljetnog lica.

„Policijski službenici su o događaju obavjestili Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini, pod čijim nadzorom se preduzimaju sve mjere i radnje u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja…. Istovremeno, neprimjerene su izjave pojedinih političkih zvaničnika iz reda bošnjačkog naroda koji ovaj događaj zloupotrebljavaju u dnevno-političke svrhe u cilju podizanja tenzija među građanima“, navode iz MUP-a RS, osudivši svaki vid nasilničkog ponašanja, te da će ukoliko se dokaže odgovornost policijskih službenika, sa istima postupiti u skladu sa zakonom, u smislu pokretanja disciplinske i krivične odgovornosti.

Bošnjački poslanici u Parlamentu Republike Srpske Amir Hurtić i Ramiz Salkić smatraju da tenzije koje izaziva Dodik imaju za posljedicu napade na Bošnjake iz porodica povratnika Foto: Dragan Maksimović/DW

Salkić: „Za sve je kriv Dodik“

Dok porodica čeka na razvoj događaja u policiji, politički predstavnici Bošnjaka u RS poručuju da se u ovoj godini desilo više napada na Bošnjake u RS, nego u zadnjih deset godina. Poslanik u Narodnoj skupštini RS Ramiz Salkić, tvrdi da se kontinuirano sprovodi diskriminacija Bošnjaka a da su napadi i prijetnje koji se dešavaju, direktna posljedica politike koju sprovodi Milorad Dodik.

„Policija mora garantovati bezbjednost svim građanima podjednako a ne da dječaka od 14 godina zatvore i zavrću mu ruke i prste, prijete oružjem, zatvorom. Bez da su imali uopšte ikakvo pravo da dijete privedu“, kaže Salkić, pozivajući međunarodne institucije da se uključe u kako je on to nazvao, redefinisanje MUP-a RS.

„Jasno je da policija ovog entiteta nije reformisana. Da su u policiji ljudi uvjereni da je ovo srpska policija i srpski entitet. Ako slušate pjesme na postrojavanju, onda vam je jasno da ta policija zaslužuje reformu ukoliko želi biti policija svih građana u skladu sa Ustavom. Ako želi da bude srpska policija onda je to ono što danas imamo", kaže Salkić, koji je zajedno sa njegovim kolegom iz skupštinskih klupa Amirom Hurtićem, insistirao da dođe i do istraga ranijih napada na Bošnjake i slučajeva vrijeđanja navijača na stadionima.

"Iako su slučajevi prijavljeni, ništa se nije desilo. Osudili smo u Doboju jednu grupu koja je veličala ratne zločince nakon čega smo mi pozvani da svjedočimo. S druge strane, povratnici se privode zbog statusa na fejsbuku kao što je to bilo u Srebrenici. Zbog napada, jedna porodica u Višegradu je otišla i nikada se više nije vratila“, nabraja Hurtić i kaže da su to samo neki od brojnih primjera diskriminacije.

Na pitanje o slučajevima u drugom entitetu, gdje su česta meta napada Srbi, bošnjački poslanici u RS poručuju da stav koji imaju u RS, važi za bilo koga u BiH. Tabla dobrodošlice u Istočno Sarajevo išarana je prije dva dana uvredljivim sadržajem „Srbe na vrbe“ i „Mrš iz Bosne“. Prije toga se 11. jula u Potočarima, nakon što je ukopano 30 žrtava genocida u Srebrenici, u večernjim časovima u centru grada čula pjesma „Veseli se srpski rode, do slobode". A to je kap u moru gotovo stalnih dešavanja u BiH, 30 godina nakon rata.

Slučaj Dragičević

Međutim, policijsko nasilje posebno je aktuelno pitanje nakon smrti Davida Dragičevića od 2018. godine,, o čemu se još vodi istraga. Slučaj je tužilaštvo okvalifikovalo kao ubistvo, a osumnjičeno je NN lice. Nedavno je otac nastradalog mladića Davor Dragičević, koji i nakon šest godina tvrdi da su pripadnici policije RS odgovorni za Davidovu smrt, dobio presudu protiv Republike Srpske zbog diskriminacije. Sud je usvojio tužbeni zahtjev Davora Dragičevića, pa je presudom utvrđeno da je Republika Srpska preko MUP-a Republike Srpske činila neposrednu, višestruku i produženu diskriminaciju oca Davida Dragičevića.

„Sud nije mogao drugačije nego da uzme u obzir sve moje dokaze i advokata i utvrdi jedinu moguću presudu, a to je da zločinački MUP Republike Srpske već šest godina vrši konstantnu diskriminaciju kako prema meni tako i prema svim drugim članovima grupe Pravda za Davida", rekao je Davor nakon presude.

(Ne)povjerenje građana

U slučaju premlaćivanja 14-godišnjeg Ajdina Jusića, Sigurna mreža koju čini 21. udruženje iz cijele Bosne i Hercegovine a kojom upravlja Fondacija lokalne demokratije, zahtijeva od nadležnih institucija u Republici Srpskoj da hitno pokrenu pitanje moguće zloupotrebe ovlaštenja službenika MUP-a Republike Srpske.

„Prema Zakonu o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, dužnost policije je bila osigurati prisustvo stručnih lica i zakonskih zastupnika kako bi se zaštitilo dijete od psihičkih trauma i fizičkih povreda", navodi se u saopštenju ove fondacije i Sigurne mreže.

„Važno je utvrditi da li je dječak žrtva pojedinih nasilnika ili sistema, čiji je zadatak pružanje sigurnosti građanima. Počinioci nasilja moraju biti kažnjeni kako institucija policije u Republici Srpskoj ne bi izgubila povjerenje građana“, zaključuje se u saopštenju.

