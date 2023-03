"Pokušaj nuklearnog zastrašivanja"

Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke optužuje Putina za "nuklearno zastrašivanje". U ICAN-u taj plan vide kao "izuzetno opasnu eskalaciju", a iz SAD-a ističu da nema dokaza da se Rusija sprema da upotrijebi to oružje.

Najava ruskog predsjednika Vladimira Putina o stacioniranju nuklearnog oružja u susjednoj Bjelorusiji naišla je na kritike njemačke vlade. U Ministarstvu vanjskih poslova u Berlinu u subotu navečer su najavu ruskog predsjednika nazvali "daljim pokušajem nuklearnog zastrašivanja".

U saopštenju se dalje navodi: "Poređenje predsjednika Putina sa NATO-ovom raspodjelom nuklearnog naoružanja je pogrešno i ne može poslužiti da se opravda korak koji je najavila Rusija." Osim toga, istaknuto je još, Bjelorusija se nakon raspada Sovjetskog Saveza u više međunarodnih izjava odrekla nuklearnog oružja.

No, Putin je uveče na ruskoj državnoj televiziji izjavio da su se Rusija i Bjelorusija dogovorile o stacioniranju taktičkog nuklearnog oružja. Šef Kremlja je ukazao na to da i Sjedinjene Države imaju nuklearno oružje stacionirano kod saveznika u Evropi. "Mi samo radimo ono što su oni već decenijama radili", rekao je Putin.

Putin: "Mi samo radimo ono što su oni već decenijama radili" Foto: Gavriil Grigorov/Russian Presidential Press and Information Office/TASS/dpa/picture alliance

SAD: Pratimo razvoj situacije nakon Putinove najave

Vlada Sjedinjenih Američkih Država za sada ne vidi potrebu za djelovanjem. "Nismo vidjeli razloge za prilagođavanje našeg strateškog nuklearnog stava, kao ni bilo kakve dokaze da se Rusija sprema upotrijebiti neko nuklearno oružje", rekla je glasnogovornica Vijeća za nacionalnu sigurnost Adrienne Watson. Pratiće se, kako je istakla, dalji razvoj onoga što je najavio Putin. Osim toga, dodala je Watson, Sjedinjene Države ostaju privržene NATO-ovoj kolektivnoj odbrani.

Kampanja protiv nuklearnog oružja: "Izuzetno opasna eskalacija"

Sa stanovišta Međunarodne kampanje za ukidanje nuklearnog oružja (ICAN), stacioniranje ruskog nuklearnog oružja u Bjelorusiji moglo bi dovesti do katastrofe. Plan ruskog predsjednika Vladimira Putina je "izuzetno opasna eskalacija", upozoravaju iz ove ženevske organizacije, koja je odlikovana Nobelovom nagradom. To, kako je istaknuto iz ICAN-a, povećava vjerovatnoću da bi moglo doći do upotrebe takvog oružja. “U kontekstu rata u Ukrajini, rizik od pogrešne procjene ili pogrešnog tumačenja je izuzetno visok.”

Organizacija je podsjetila na Ugovor o zabrani nuklearnog oružja (TPNW) kojim se državama zabranjuje da na svom teritoriju dopuštaju stacioniranje inostranog nuklearnog oružja.

Sporazum usvojen 2017. godine do sada su potpisale 92 zemlje. Rusija i Bjelorusija nisu među njima. Države u kojima se nalaze američke baze nuklearnog oružja - Njemačka, Belgija, Italija, Holandija i Turska - takođe se nisu složile s tim.

tagesschau.de/fs

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu