Pokrajinski izbori u sjeni napada u Solingenu

Sljedeće nedjelje (1. rujna) se biraju novi parlamenti u Saskoj i Tiringiji. U obje savezne pokrajineantimigrantski nastrojena i dijelom desno-ekstremistička Alternativa za Njemačku (AfD) mogla bi postati najjača politička snaga. U ispitivanjima javnog mnijenja se podrška AfD-u kreće oko 30 posto.

Potpuno je izvjesno da će smrtonosni napad nožem u Solingenu(Sjeverna Rajna-Vestfalija) dati dodatni poticaj AfD-u. Jer ova stranka već godinama povećava popularnost svojim zahtjevima za mnogo restriktivnijom politikom prema strancima i to prije svega na istoku zemlje.

Nakon terorističkog čina koji je, kako stoji stanje istrage, počinio sirijski tražitelj azila Isa Al H., rasprava o deportacijama kriminalnih izbjeglica je dobila na zamahu.Čelnica AfD-a Alice Weidel pozvala je u intervjuu za javni servis ZDF na "momentalno zaustavljanje imigracije, prijema i naturalizacije na najmanje pet godina". Davno prije krvavog zločina u Solingenuona je u Bundestagu govorila o "muškarcima naoružanima noževima koje subvencionira država”.

I ostali za radikalnije mjere prema strancima

No nije samo AfD taj koji poziva na energičnije mjere. Brze i vidljive konsekvencije traže i iz redova demokršćana - Kršćansko-demokratske unije (CDU). Ubrzo nakon napada nožem u Solingenu predsjednik stranke Friedrich Merz pozvao je socijaldemokratskog kancelara Olafa Scholza (SPD) "da se zajednički brzo i bez daljnjih odgoda donesu odluke koje su dosljedno usmjerene na sprječavanje daljnjih terorističkih napada poput onog koji se dogodio prošlog petka".

On traži i deportacije u Siriju i Afganistan kao i zaustavljanje useljavanja iz ovih zemalja. On se osvrnuo i na napise medija po kojima azilanti iz Afganistana putuju na odmor u svoju zemlju. „Svatko tko putuje iz Njemačke u svoju domovinu kao izbjeglica odmah će izgubiti status boravka u Njemačkoj." Glavni tajnik vladajuće Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD) Kevin Kühnert odmah je odbacio ovaj zahtjev. On je objasnio da se mnogi Merzovi zahtjevi kose s njemačkim Ustavom.

Vlada planira pooštriti zakone o oružju

U isto vrijeme Kühnert je jasno dao do znanja da vladina koalicija sastavljena od SPD-a, Zelenih i Slobodne demokratske stranke (FDP) želi poduzeti mjere za borbu protiv terorizma: "Što se tiče deportacije intenzivnih prijestupnika vlada također radi na rješenjima za Siriju i Afganistan. Unutar vlade napredujemo po pitanju zabrane nošenja noževa", rekao je glavni tajnik SPD-a.

No, Kühnert upozorava i na opasnost od generaliziranja i oslanjanje na puko pooštravanje zakona: "Mi ovdje imamo posla s radikalizacijom prije svega mladića, usamljenih počinitelja. To je fenomen s kojim se sada treba intenzivnije pozabaviti. Moramo se pozabaviti propovjednicima mržnje, posebno na internetu i moramo analizirati kako se odvija radikalizacija. Za to imamo stručnjake", zaključio je Kühnert.

CDU za "temeljitu promjenu politike azila"

Glavni kandidat CDU-a na predstojećim pokrajinskim izborima u Tiringiji Mario Voigt želi nešto drugo. On ustraje na centrima u koje bi bili smješteni odbijeni tražitelji azila koji moraju napustiti Njemačku. Centri imaju za cilj spriječiti ljude da se sakriju prije deportacije kao što je to bio slučaj s osumnjičenim ubojicom iz Solingena. "Potrebna nam je temeljna promjena politike azila", rekao je Voigt novinskoj agenciji Reuters.

U međuvremenu je kancelar Olaf Scholz najavio brze reakcije. Nakon posjeta Solingenu u ponedjeljak ukazao je na mogućnost brzog pooštravanja zakona o oružju: "Sve što je u našoj moći se mora poduzeti." Osim toga, dodao je, mora se ispitati jesu li potrebni novi propisi za ubrzanje deportacije odbijenih tražitelja azila.

Kancelar Scholz poziva na razboritost

Scholzje rekao da je pod dojmom terorističkog čina bio "ljut" i "ogorčen". No kancelar je također pozvao i na razboritost. Njegov bijes je usmjeren na islamiste koji ugrožavaju miran suživot kršćana, Židova i muslimana. "Svi smo mi jedna zajednica. I nećemo dopustiti da tu solidarnost unište zločinci koji provode najgore stavove, nego ćemo protiv njih djelovati svom žestinom i oštrinom i nećemo odustati od njihovog progona."

FDP, koji je prije bio nesklon pooštravanju zakona o oružju, sada signalizira spremnost na kompromis. Savezni ministar pravosuđa Marco Buschmann najavio je vladine konzultacije po tom pitanju. I Bundestag, koji ima ljetnu stanku do početka rujna, vjerojatno će se na posebnoj sjednici pozabaviti posljedicama napada u Solingenu.CDU isto tako traži izvanrednu sjednicu Odbora za unutarnje poslove na kojoj će, između ostalog, biti ispitana i savezna ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser (SPD), zadužena za sigurnost.

Jedno od glavnih pitanja bi se trebalo odnositi na činjenicu da je osumnjičeni terorist trebao biti deportiran u Bugarsku ali je prije deportacije nestao. Kasnije su ga vlasti pronašle ali su mu dozvolile da ostane u Njemačkoj. U međuvremenu je „Islamska država" preuzela odgovornost za ovaj napad u kojem su tri osobe poginule u brutalnom napadu nožem, a osam ih je ozlijeđeno, neki teže. Povjerenik savezne vlade za žrtve Pascal Kober i njegova kolegica Barbara Havliza iz Sjeverne Rajne-Vestfalije također se brinu o njima i njihovoj rodbini. "Pokušat ćemo pomoći gdje god možemo", obećavaju njih dvoje u priopćenju za javnost.

