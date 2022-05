Kada je Kolumbijac Rafael Santos Borré na stadionu Seville suvereno i samouvjereno realizirao peti udarac s bijele točke za Eintracht, Frankfurtom se prolomio neobuzdani urlik olakšanja i euforije. Jedan mladi navijač je u ekstazi u novinarski mikrofon uzviknuo ono što su u tom trenutku mnogi osjećali: „Pokal je ljepši od seksa!"

Frankfurt, jedan od najvećih europskih financijskih centara, grad kojim dominiraju visoki neboderi najvećih njemačkih banaka i Europske središnje banke, postao je mjesto neobuzdanog slavlja. 50.000 ljudi na public viewingu na rasprodanom na Eintrachtovom stadionu i još 10.000 pred ulazom, kao i deseci tisuća ljudi na mnogim javnim gledanjima finalne utakmice Europske lige između Eintrachta i Glasgow Rangersa frenetično su slavili najveći uspjeh kluba u posljednjih 40 godina, nakon osvajanja tadašnjeg Kupa pobjednika kupova 1980. Oni su noć pretvorili u dan.

Najveći uspjeh kluba u posljednjih 40 godina

Veliko slavlje i malo nereda

Eintracht, što na hrvatskom znači sloga, jedinstvo, uistinu je njemačku metropolu na Majni, gdje žive ljudi iz više od 50 nacija svijeta, ujedinio u zajedničkom slavlju. Lokalnoj televiziji HR je jedan mladić arapskog ili turskog porijekla, obučen u bijeli dres s orlom na grudima, oduševljeno uzviknuo u kameru: „Ja volim Eintracht! Ja volim Frankfurt! Nitko ga ne može ne voljeti!"

Tragovi slavlja se vide i danas po čitavom gradu. „To je more krhotina", rekao je glasnogovornik policije. Mada je većina navijača doduše glasno ali uglavnom mirno slavila trijumf, u centru grada je došlo i do sukoba s policijom. Tako je demoliran jedan policijski auto iz prve policijske stanice, nakon što su se neobuzdani navijači popeli na krov. A neki su policajce, koji su pokušali održati kakav-takav red, gađali bocama, napisao je predstavnik frankfurtska policija na Twitteru.

Ali slavilo se nije samo u Frankfurtu. Do kasno u noć se pjesma frankfurtskih navijača čula i na ulicama Seville. Mada je na stadion moglo ući samo 10.000 navijača u bijelim dresovima, u grad je, prema procjenama, doputovalo oko 50.000 Eintrachtovih fanova.

Iako je pivo teklo potocima, ni na stadionu, ni na ulicama nije bilo nasilja. Samo oko 200 njemačkih navijača izazvalo je probleme kada su noću napali škotske navijače u blizini katedrale u središtu grada i bacali baklje, stolove i boce na policiju koja se približavala. Uhićeno je pet osoba.

Slavlje u Frankfurtu

Uspjeh za povijest

Za Eintracht osvajanje Europske lige je fenomenalan uspjeh, to tim više što ove sezone u Bundesligi nije baš sve išlo kako treba – klub je završio na 11 mjestu (od 18). Neposredna posljedica ovog trijumfa: Eintracht će sljedeće sezone igrati u Ligi prvaka. No za momčad koja u usporedbi s europskim nogometnim divovima raspolaže sa skromnim budžetom i čiji igrački kadar ima ukupnu tržišnu vrijednost od 199 milijuna eura – što je tek nešto više od tržišne vrijednosti jednog Kyliana Mbappéa ili Erlinga Haarlanda – to je puno više. Eintrachtov kapetan Sebastian Rode to je u svojoj izjavi nakon utakmice jasno formulirao: „Bio je san osvojiti ovu titulu s Eintrachtom, ali proći će još nekoliko godina prije nego što shvatimo puni opseg ovog uspjeha."

U Frankfurtu se parti nastavlja. Danas (19.5.) poslije podne se nogometaši Eintrachta vraćaju iz Španjolske. Na centralnom gradskom trgu Römeru se očekuje najmanje 100.000 navijača. Bit će to najveća zabava godine u gradu.

Trener Oliver Glasner je već najavio svoje planove: „Tulumarit ću do subote, a onda u nedjelju idem na odmor." No, čini se da su planovi barem nekih njegovih igrača malo drugačiji. Tako jer junak utakmice u Sevilli golman Kevin Trapp, koji je obranio jedan jedanaesterac, prije polijetanja za Frankfurt izjavio: „Pokal je definitivno nešto lijepo, ali i seks je lijep!".

