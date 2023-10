Pogoršanje sigurnosne situacije u Njemačkoj

Rat na Bliskom istoku utiče i na sigurnosnu situaciju u Njemačkoj. Šef Odbora za kontrolu tajnih službi Konstantin von Notz upozorava da bi to mogli iskoristiti i "drugi protagonisti". On tu prije svega misli na Rusiju.

Političar Zelenih Konstantin von Notz, koji predsjedava Odborom za kontrolu tajnih službi, izrazio je zabrinutost zbog sigurnosne situacije u Njemačkoj nakon napada Hamasa na Izrael. Sigurnosna situacija, koja je već bila "prilično napeta" između ostalog i zbog agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine, "značajno se pogoršala zbog najnovijih dešavanja na Bliskom istoku", rekao je ovaj političar, čiji Parlamentarni odbor kontrolira i rad medijske grupe Funke.

Konstantin von Notz (Zeleni) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Predstavnici nekoliko nadležnih institucija danas će na saslušanju otvorenom za javnost odgovarati na pitanja odbora Bundestaga, nadležnog za kontrolu obavještajnih službi - uključujući predsjednike Saveznog ureda za zaštitu ustavnog poretka (BfV), Njemačke obavještajne službe (BND) i Saveznog ureda za vojnu kontraobavještajnu službu. Sigurnosna situacija u Njemačkoj, kao rezultat napada Hamasa na Izrael , vjerovatno će biti jedno od centralnih pitanja. Osim toga, trebalo bi se raspravljati i o ruskim aktivnostima kojima Kremlj pokušava da izvrši uticaj u Njemačkoj.

Pokušaji destabilizacije demokratije

"Moramo biti vrlo oprezni i pripaziti da trenutnu situaciju ne iskoriste drugi protagonisti, koji ugrožavaju našu sigurnost", rekao je von Notz. Pritom, on misli na obavještajne službe drugih zemalja koje "već duže vrijeme namjerno pokušavaju destabilizirati našu demokratiju". On dodaje i kako "organizovani desničarski ekstremizam i terorizam” takođe predstavljaju opasnost. Von Notz je ponovo pozvao na zatvaranje udruženja, kao što je Islamski centar u Hamburgu (IZH). IZH, koji je decenijama nadgledan od strane Ureda za zaštitu ustavnog poretka (tajna služba koja djeluje u unutrašnjosti Njemačke), smatra se produženom rukom iranskog režima, koji je čestitao terorističkoj organizaciji Hamas na napadu na Izrael u subotu i opisao ga kao "prekretnicu i nastavak borbe u vidu oružanog otpora."

Aktivisti palestinske mreže Samidoun slave na ulicama Duisburga napad Hamasa na Izrael (oktobar 2023.) Foto: Jochen Tack/picture alliance

Neka vrsta "Gaze u Njemačkoj"?

Izraelski ambasador u Njemačkoj Ron Prosor upozorio je kako se ne smije dozvoliti da se neka vrsta Gaze pojavi na njemačkom tlu. Takva opasnost prijeti ako udruženja poput palestinske mreže Samidoun i drugih pristalica Hamasa nastave da zloupotrebljavaju njemačku demokratiju, rekao je on u zajedničkom jutarnjem programu njemačkih javnih TV-servisa ARD-a i ZDF-a. Pripadnici palestinskog udruženja Samidoun i njihovi simpatizeri slavili su Hamasove napade na Izrael na ulicama Berlina i drugih njemačkih gradova. Njemačka više ne bi trebala dozvoliti da se Davidove zvijezde uz pomoć spreja crtaju po jevrejskim kućama u Berlinu, zbog čega se mnogi Jevreji više ne usuđuju izaći na ulice. Što se tiče trenutne situacije u Izraelu, Prosor je dodao da je jasno "da palestinsko stanovništvo u Pojasu Gaze mora biti oslobođeno od Hamasa". Uprkos svim svojim naporima, Izrael ne može garantovati zaštitu nedužnog civilnog stanovništva, sve dok Hamas koristi ove ljude kao štit.

Promjeniti paragrafe u zakonu?

Političari su još jednom pozvali na oštriju akciju protiv antisemitskih agitatora u Njemačkoj. Potpredsjednica CDU-a Karin Prien rekla je: "Moramo im oduzeti prostor za djelovanje, zatvoriti njihove džamije, njihove kafiće i klubove i konfiskovati novac koji bi inače bio iskorišten za vršenje terora u svijetu." Prien, glasnogovornica Jevrejskog foruma CDU-a, napisala je u članku za list "Bild" da se zakonsko-pravne posljedice podrške teroru i antisemitizmu moraju pooštriti u svim oblastima. To nije, međutim, konkretnije obrazložila.

Kancelar Olaf Scholz i drugi njemački poplitičari najavili zabranu rada palestinske mreže Samidoun u Njemačkoj Foto: Ying Tang/NurPhoto/picture alliance

Povjerenik njemačke vlade za antisemitizam Felix Klein predložio je da se pooštri krivično djelo izazivanja mržnje. Klein je za listove medijske grupe Funke izjavio kako bi se ubuduće trebao primjenjivati paragraf o izazivanju i širenju mržnje bez da se mora utvrditi da je došlo do narušavanja javnog mira, kao što je to ranije bio slučaj. U praksi se često javljaju poteškoće u primjeni dosadašnjih propisa. "U prošlosti je dolazilo do niza prekida istraga, koje su naišle na nerazumijevanje kako pogođenih lica tako i javnosti."

