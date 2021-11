Švicarci su rekli "da": na referendumu je uvjerljiva većina građana izrazila podršku zakonu o mjerema protiv korone, i to čak jasnije nego što se moglo očekivati s obzirom na ankete. To je "pobjeda razuma" izjavio je s velikim olakšanem Peter Metzinger, prvi čovjek udruženja građana "Da-komitet", koje se zalagalo za zakon.

"Uvijek smo zapravo bili uvjereni da je većina građana u Švicarskoj za zdrav razum i za znanstvenu orijentaciju i činjenice. Ali ipak je na klraju sve moglo ispasti i drugačije i zato smo dali sve od sebe do zadnjeg trenutka. Ali sada se ipak pokazalo da u Švicarskoj prevladava razum”, rekao je Metzinger u izjavi za švicarsku televiziju SRF.

Referendum o zakonskim mjerama u brobi protiv pandemije

Protivnici najavili nastavak borbe

62 posto građana Švicarske je glasalo za zakon o kovidmjerama. On je osnova na kojoj se uvodi i tzv. 3G certifikat - potvrda da je osoba cijepljenja, preboljela koronu ili ima valjan negativan test. Ta odredba, koja se u Švicarskoj mora imati ukoliko se želi ići u javne ustanove ili u restorane, bila je posebno sporna.

Dok su protivnici zakona tvrdili da se time ograničavaju slobode i prava ljudi, te da se uvođenjem certifikata samo produbljuje podijela u zemlji, Vlada je argumentirala da su certifikati jedini način da se spriječi otkazivanje velikih priredbi i ponovo uzvođenje lockdowna.

Proteklih tjedana bilo je glasnih, a ponekad i nasilnih protesta protivnika mjera i antivaksera protiv tog certifikata. Oni su imali podršku desničarske Švicarske narodne stranke SVP i utjecajnih donatora, što je dovelo do toga da "Ne-komitet" dominira u javnim raspravama, a ulice su bile obljepljene njihovim plakatima.

No protivnici zakona su usprkos tome pretrpjeli ozbiljan poraz. Vrlo nerado je to priznao i Josef Ender, suosnivač "Akcionog saveza izvornih kantona", udruženja koje se oštro protivi vladinim mjerama protiv korone. No Ender je već najavio da će se oni nastaviti boriti protiv zakona.

Relativno mali broj cijepljenih u Švicarskoj

To je objavila i Martina Bircher, jedna od zastupnica SVP u švicarskom parlamentu. Ova desna stranka je bila jedina velika politička partija koja je na referendumu pozvala na odbacivanje zakona o kovidu. "Mi u SVP-u ćemo vrlo jasno pokazati Vladi granicu do koje može ići u primjeni certifikata", rekla je Bircher. To prije svega znači da ne bi smjelo biti daljnjeg pooštravanja u pravcu 2G regulative - dakle da se ulazak u određene ustanove ili restorane dozvoli samo cijepljenima i onima koji su preboljeli zarazu.

Protivnici zakona o korona-mjerama

Slično kao u Njemačkoj, u posljednjih nekoliko tjedana se i u Švicarskoj znatno povećao broj novih zaraza koronom. Stopa procijepljenosti u zemlji je relativno niska i iznosi oko 65 posto stanovništva.

Usprkos alarmantnim zahtijevima naučnika, švicarska vlada se do sada suzdržavala od pooštravanja mjera protiv pandemije na razini cijele zemlje. To se sada može promijeniti - nakon jasnog izjašnjavanja Švicaraca.

Kathrin Hondl (ARD/Tagesschau)

