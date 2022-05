„Počivaj u miru, legendo“

Ivica Osim bio je fudbaler i trener koji je iza sebe ostavio dubok trag u fudbalu. Živio je i promovisao toleranciju. Osim je bio jedan od najboljih stručnjaka sa prostora SFRJ i posljednji fudbalski selektor Jugoslavije. Na toj dužnosti je bio svjedok raspada države u kojoj je odrastao, a kao Bosanac, kako je za sebe često znao reći, morao je gledati kako se njegova domovina uništava. Tako je jednom prilikom rekao: „Ja se više ne mogu radovati. Nakon svega što se dogodilo u mojoj domovini, radosti nema više".

Ivica Osim je bio prepoznatljiv fudbaler, a njegov lepršav stil igre, kako često vole reći sportski komentatori, priskrbio mu je nadimak „Štraus sa Grbavice". Zvali su ga i Švabo, mada nikada nije igrao niti trenirao za neki njemački klub.

Doajen jugoslovenskog sportskog novinarstva i dugogodišnji Osimov kućni prijatelj, Zdravko Lipovac, gostujući u emisiji DW „Naši u Bundesligi" je rekao da je jedno vrijeme za Osima bila zainteresovana berlinska Hertha, ali da je Sarajlija odbio velikog Dietera Hoenesa. "Osim nikada nije radio u Bundesligi jer nije mogao da podnese da mu, recimo, nakon tri ili četiri poraza dođe neki mladi novinar i upita ga šta misli koliko će još ostati na klupi", kaže Lipovac.

Ivica Osim nije odbio samo Hoenesa. Dva puta je odbio i slavni Real. To je u naslovu teksta istakao čuveni bitanski list „The Guardian" čiji se novinar, Jonathan Wilson, prisjetio razgovora s legendarnim Švabom. Wilson se u tekstu prisjeća kako mu je Osim s beskrajnom tugom govorio o ratu. Tada je bio selektor Jugoslavije na Svjetskom prvenstvu 1990. godine, koju je zaustavila Argentina u četvrtfinalu nakon penala.

"Reprezentacija je bila daleko, daleko bolja od zemlje u kojoj smo živjeli. Bilo bi utopijski žaliti za tom generacijom igrača, a ne pričati o tome šta se poslije dogodilo. Mnogo ljudi je ubijeno. Zemlja je uništena. Ponekad postoje stvari koje su važnije od nogometa", rekao je Osim.

"Razmišljam o tome šta bi se moglo desiti da smo prošli Argentinu. Možda sam optimista, ali se u privatnoj iluziji pitam šta bi se desilo da je Jugoslavija igrala u polufinalu ili finalu, šta bi se desilo sa državom. Možda rata ne bi bilo da smo osvojili Svjetsko prvenstvo. Ne mislim da bi se stvari na taj način promijenile, ali ponekad sanjate o tome šta se moglo dogoditi", prenosi Wilson Osimove riječi.

Ivica Osim na promiciji knjige Zdravka Lipovca "Teferič na ničijoj zemlji"

Na kraju teksta autor zaključuje da je nogomet bio Osimov život. Nije mu se sviđalo mnogo toga u što se nogomet pretvorio, ali ipak ga je još uvijek volio, zbog radosti koju je igra nudila i odnosa koji se mogao izgraditi između vrlo različitih ljudi.

Legendarni monolozi

Ugledni njemački magazin „Spiegel" piše da je Ivica Osim bio čovjek uspjeha i da je u Austriji nosio etiketu trenera stoljeća. „Ali Bosanac koji je sada umro u 81. godini nije mogao uživati u svojim pobjedama. Na njega je previše uticao rat u njegovoj domovini", piše Spiegel.

„Njegove konferencije za medije bile su najljepša zabava, novinari su voljeli da ga slušaju. Osim je rado posezao za monolozima u kojima je povezivao svakoga sa svakim, u fudbalu i u životu. Zbog toga su ga u Austriji nazvali „fudbalskim mudracem“, filozofom kod koga se uvijek osjećala melanholija. Usred analize igre rado je ubacivao rečenice kao: „Novac je sreća i nesreća. Previše novca je opasno a za premalo niko neće da radi.“ Ili: „Fudbal je praktično jedina igra u kojoj može izgubiti bolja ekipa. Fudbal je veoma lak a sve što je lako je također teško.“ Osim je bosanski Johan Cruyff", piše Spiegel.

Pročitajte i ovo: Fudbal podcrtava etničke konflikte u BiH

Njemački državni radio „Deutschlandfunk" u reportaži o Ivici Osimu navodi da je on bio najuspješniji trener Austrije i fudbalska legenda, u svojoj drugoj matičnoj domovini Austriji, ali i u svojoj prvoj rodnoj Bosni. Sportski magazin „Kicker" piše da je Ivica Osim oblikovao fudbal na prelazu milenijuma skromnošću i intelektom.

Ivan "Ivica" Osim bio je jedan od najuspješnijih trenera koji je ikada radio u Austriji, ali i više od toga - filozofskim pristupom najpopularnijem sportu na svijetu i stalnom borbom za mir u domovini stekao je reputaciju nogometnog mudraca koji je gledao daleko iza horizonta. Austrijski „Standard" piše da je „Fudbal bila njegova religija i da je predsjednik Sturma rekao da je svijetu potrebno više osoba kao što je bio Ivica Osim.

Nemjerljiv doprinos za FS/NS BiH

Osim je ostavio dubok trag u jugoslovenskom fudbalu

NS/FS BiH je na svojoj zvaničnoj stranici napisao da je odlaskom Ivice Osima izgubio velikog prijatelja. „Njegova, često filozofska shvatanja fudbala, ali i života, su dragocjena jer su iskrena i uvijek su bila usmjerena ka napretku. Zahvaljujući svom autoritetu i uticaju u svijetu fudbala, dao je nemjerljiv doprinos u prevazilaženju najveće krize i suspenzije NS/FS BiH 2011. godine."

Pročitajte i ovo: Podjele u bh. nogometu: „Igralište djelitelja“

Ispraćaju na vječni počinak istinskog velikana bh. nogometa prisustvovat će brojna poznata imena iz naše zemlje, ali i regije, Evrope, pa čak i Japana.

Na Osimovoj komemoraciji će biti prisutni brojni velikani jugoslovenskog nogometa. Dolazak su potvrdili legende Željezničara Enver Hadžiabdić i Mehmed Baždarević, bivši kapiten Sarajeva Faruk Hadžibegić, legenda Partizana Nenad Bjeković, tehnički direktor reprezentacije Japana Yasuharu Sorimachi, predsjednik NS BiH Vico Zeljković, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić, legendarni hrvatski kapiten Zvonimir Boban...

Na posljednji ispraćaj velikana dolaze brojne legende

Na sahranu legendarnom Švabi dolazak su najavili i Hajdukovi asovi Zoran Vulić, Zlatko Vujović i Alen Bokšić, proslavljeni Slovenac Srečko Katanec, a posebnu pažnju izaziva najavljeni dolazak Dragana Stojkovića Piksija, aktuelnog selektora Srbije i jednog od ključnih igrača iz perioda dok je Osim bio selektor Jugoslavije.

Ivica Osim je rođen u Sarajevu. Igrao je za Željezničar više od jedne decenije. Za to vrijeme odigrao je 465 utakmica i postigao 186 golova. Osim je internacionalnu karijeru gradio u Francuskoj. Ivica Osim je najveće trenerske uspjehe ostvario na klupi austrijskog Sturma. Između 1994. i 2002. godine Osim je vodio Sturm, koji je 1998. i 1999. godine doveo do naslova prvaka, osvajanja Austrijskog superkupa 1998. i 1999., a nastupao je i u Ligi prvaka od 1998. do 2000. godine. Ivica Osim je u Sturmu proglašen "trenerom stoljeća".

Podsjetimo, Ivica Osim je preminuo 1. maja ove godine u svom domu u austrijskom Grazu.

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu