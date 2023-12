Počinje šok-terapija novog argentinskog predsjednika

Vladin program predviđa drastične mjere za izlazak zemlje iz krize. Među njima su znatna devalvacija argentinskog pezoa, obustava javnih izdataka za reklame najmanje na godinu dana, smanjivanje broja ministarstava sa sadašnjih 18 na devet, smanjenje financijske potpore pokrajinama, obustava javne gradnje, smanjenje subvencija za energente i transport, neproduživanje radnih ugovora u državnoj službi sklopljenih prije manje od godinu dana kao i povećanje sredstava za dva socijalna programa za potrebite.

Zemlji će nekoliko mjeseci biti lošije nego sada, rekao je ministar gospodarstva Luis Caputo u svom govoru kojim je predstavio program. I naglasio da će tek nakon toga biti moguć novi polet.

Katastrofalno polazište

Argentinu trenutačno potresa teška gospodarska kriza. Nova vlada je preuzela zemlju u kojoj, prema izračunu Sveučilišta UCA, živi 44,7 posto siromašnih, dok je ta stopa kod djece i mladih još veća i iznosi 62 posto. Godišnja inflacija je iznosila 140 posto.

Novi argentinski predsjednik Javier Milei je u predizbornoj kampanji obećao deregulaciju gospodarstva, prelazak na dolar te smanjenje državnog aparata i birokracije.

MMF pozdravlja nove mjere

Međunarodni monetarni fond (MMF) je u svojoj prvoj reakciji pozdravio „hrabre prve mjere". Odlučna primjena će doprinijeti stabilizaciji gospodarstva i stvoriti temelje za održiv rast koji će nositi privatni sektor, stoji u priopćenju MMF-a koje je objavljeno sinoć (12.12.).

„Paketom mjera koji je danas najavljen vlada Javiera Mileia koristi svoj početni bonus kako bi odmah poduzela drastične korake za sanaciju državnih financija i oživljavanje gospodarstva", komentirao je Hans-Dieter Holtzmann, šef ureda njemačke Zaklade Friedricha Naumanna u Buenos Airesu, koja je bliska njemačkim liberalima.

„Predviđene mjere idu u pravom smjeru i mogle bi doprinijeti jačanju povjerenja u Mileieve sposobnosti za djelovanje, kako u zemlji tako i u inozemstvu", rekao je Holtzmann za DW. No on kao pretpostavku navodi dobivanje većine u parlamentu i pridobivanje stanovništva za te drastične mjere. Tu je važan doprinos najavljena financijska potpora za najslabije u društvu, ističe on.

Koncentracija na deficit

Mjere su u skladu s onim što je predsjednik najavio u svom nastupnom govoru: koncentracija na problem s porezima koji je uzrok makroekonomskih nejednakosti, ocijenio je argentinski ekonomski stručnjak Eugenio Mari u razgovoru za DW. „To je nužna pretpostavka za rješavanje monetarnog problema. Alternativa bi bila hiperinflacija."

No socijalni trošak jedne takve krize bio bi ogroman, pa je ona morala biti spriječena pod svaku cijenu, napomenuo je Mari. I komentirao: „Na žalost, neodgovornost gospodarske politike proteklih godina nije nam ostavila mogućnost bezbolne alternative."

Prvo veliko odmjeravanje snaga očekuje se neposredno uoči Božića Foto: Rodrigo Abd/AP Photo/picture alliance

„Porast će socijalni prosvjedi"

Nasuprot tome, Ricardo Aronskind s Nacionalnog sveučilišta General Sarmiento u razgovoru za DW kritizira: „Najavljeni paket ubrzava inflaciju čime će primanja većine stanovnika pasti na vrlo nisku razinu." Drastično ograničavanje javnih izdataka na nacionalnoj razini i smanjenje financijske pomoći pokrajinama dovest će do ubrzanja pada gospodarske djelatnosti i velikog rasta nezaposlenosti, predviđa Aronskind.

On smatra da će propasti mnoga mala i srednja poduzeća, čime će biti pogođeni veliki dijelovi srednjeg sloja. „Doći će do enormnog transfera imovine od donjih 70 posto stanovništva prema bogatijim slojevima. Povećat će se socijalni sukobi i državne represije protiv socijalnih prosvjeda", smatra Aronskind. I dodaje: „Ta politički nestabilna situacija obilježena sukobima stvorit će scenarij za neizvjesnost koji neće povećati privlačnost za strane ulagače."

Prvo veliko odmjeravanje snaga očekuje se neposredno uoči Božića. Naime, sindikati i organizacije civilnog društva, koje su u Argentini tradicionalno naklonjene politici peronizma, najavili su prve prosvjede za 20. prosinca.

