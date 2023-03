„Please Please Me“: 60 godina prvog albuma Bitlsa

„Jedan, dva, tri, četiri“, uzvikuje Pol Makartni u mikrofon, a onda kreće razigrani i promukli rokenrol. „I saw her standing there“, pjevaju u tom trenutku blago prehlađeni Makartni i Džon Lenon.

To je furiozni početak albuma koji je konačno katapultirao četiri momka iz Liverpula na vrh muzičke scene.

Album „Please Please Me“ pojavio se u Velikoj Britaniji prije ravno šest decenija, 22. marta 1963, i odmah je dospio među prvih deset albuma. Mjesec i po kasnije zasjeo je na prvo mjesto top-liste i tamo ostao duže od pola godine. A onda ga je na vrhu smijenio idući album istog sastava, „With The Beatles“.

Uspjeh je došao poslije šest godina obijanja pragova klubova i producentskih kuća i zasluga je dvojice ljudi koji su vjerovali u mladiće: njihovog menadžera Brajana Epstina i producenta Džordža Martina.

Vjeruju u svoje pjesme

U retrovizoru ostaje kraj 1962. godine, prilično čudnovat za Bitlse. Oni jesu sve poznatiji, ali i dalje sviraju u malim domovima omladine ili kao predgrupa.

Neumorni su, putuju po Engleskoj, redovno sviraju u „Star Klubu“ u Hamburgu, u televizijskim emisijama. Nekad imaju po dva nastupa dnevno. Najavljuju ih kao „dinamične“, kao „senzaciju“. Obožavalaca je sve više.

Prvi singl „Love Me Do“ iz oktobra 1962. je solidan uspjeh Foto: empics/picture alliance

Prvi singl „Love Me Do“ iz oktobra 1962. je solidan uspjeh, dovodi ih na 17. mjesto top-liste. Džordž Martin je ubijeđen da je vrijeme za novi hit. Predlaže „How Do You Do It“ koji je napisao traženi kompozitor Mič Marej.

Ali, Bitlsi više vjeruju u sebe. Hoće da izbace materijal koji su sami napravili. Iz fioke se vadi Lenonova stvar „Please Please Me“, snimljena u isto vrijeme kad i „Love Me Do“.

Već je i naslov lascivna igra riječi, pikantna za Englesku šezdesetih godina. Na Martinovo insistiranje, Bitlsi ponovo ulaze u studio da istu pjesmu snime u drukčijem, bržem aranžmanu.

„Upravo sam snimio vaš prvi broj jedan“, rekao je producent kad je posao završen. I bio je u pravu. Singl je objavljen u januaru 1963. godine.

Tada je muzička javnost razumjela da ti uzbudljivi ritmovi, genijalni tekstovi, rifovi i usna harmonika nadilaze male tmurne klubove.

Uspjeh je došao poslije šest godina obijanja pragova klubova i producentskih kuća Foto: UPI Photo/imago images

Trinaest paklenih sati

Slijedi iscrpljujuća turneja, popularna pjevačica Helen Šapiro vodi Bitlse sa sobom. Nijedan koncert se ne odbija. Kada ih mjesec dana kasnije Martin poziva u studio da snime cijeli album, mladići su na izmaku snaga. Neki su i bolešljivi. Ali, sve snimaju za samo trinaest sati u jednom danu.

Na poslednjoj snimljenoj pesmi, „Twist and Shout“, zauvijek je zabilježen raspuknuti Lenonov glas. Tada nije mogao bolje da otpjeva, ali je baš tako i ispalo legendarno.

Kažu da je tog dana popijeno obilje čaja i toplog mlijeka. Bilo je tableta za grlo, ali i neizbežnih cigareta.

Martin snima na samo dva kanala, sve je svedeno i sirovo. I tako nije jeftino za ono vrijeme – 400 funti ih je koštala produkcija, to mu dođe današnjih 8.500 evra.

Bilo je neuobičajeno da na debitantskom albumu bude čak četrnaest pjesama. Kao i to da bend kod producenta progura sopstvene kreacije. Slavu kompozitora i tekstopisaca Lenon i Makartni podijelili su među sobom. Dogovorili su se da sve potpisuju zajedno, čak i ako je samo jedan od njih dvojice autor.

Album „Please Please Me“ zvučao je svježe i uzbudljivo, ali iza njega su gvozdena disciplina, težnja za savršenstvom i nepokolebljiva volja da se napravi nešto veliko. Tako ne samo da je počela bitlmanija, već i novi pravac pop-muzike koji će nadahnuti generacije širom svijeta.

