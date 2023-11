Philipp Lahm za DW: Elf može učiti od Hrvatske i Maroka

Gospodine Lahm, ostalo je još samo oko osam mjeseci do početka Europskog prvenstva u nogometu. Kakvo je raspoloženje u Njemačkoj uoči tog velikog sportskog događaja?

Što se više bliži turnir, polako raste uzbuđenje. Pogotovo uoči 2.12., kada se u Hamburgu izvlače skupine za sami turnir. Onda ćemo saznati i koja će reprezentacija igrati u kojem gradu, to je velika stvar za navijače, ali i za same gradove, ugostitelje, gastronome. Mi osjećamo oduševljenje koje vlada u Njemačkoj zbog turnira, zato što se jako puno ljudi sjeća Svjetskog prvenstva 2006., i sami su tada doživjeli što jedan takav turnir koji se igra kod nas može napraviti s društvom. A s druge strane za jako puno djece i mladih to će biti prvi put da osjete što znači domaćinstvo jednom tako velikom turniru.

Philipp Lahm je s Elfom osvojio titulu prvaka svijeta na SP-u 2014. u Brazilu Foto: VI Images/IMAGO

Vi ste kao igrač Elfa sudjelovali na SP 2006. u Njemačkoj. U prvom meču na tom turniru protiv Kostarike (4:2) u Münchenu postigli ste prvi gol i tako je počelo ono što je ostalo zapamćeno kao njemačka nogometna „ljetna bajka". Svijet je bio impresioniran sjajnom atmosferom u Njemačkoj, u svijet ste poslali sasvim novu sliku o ovoj zemlji, otvorenu, gostoljubivu, optimističnu, gotovo euforičnu. Aktualna situacija i u svijetu i u Njemačkoj nije baš tako sjajna…

Tako je, ja sam 2006. kao igrač tada osobno doživio što je taj turnir napravio s našom zemljom, ali i kako smo se mi prezentirali svijetu. To je impresioniralo naše goste i to želimo opet pokazati. Sad imamo sasvim drugačije preduvjete, situacija u Europi i svijetu je drugačija nego što je bila 2006. Ali naš cilj je isti. Mi želimo da ljudi dođu k nama, da zajedno s nama proslave jednu veliku nogometnu feštu. Sve srdačno pozivamo da dođu u Njemačku. Želimo pokazati kakvi smo, želimo pokazati kako želimo živjeti jedni s drugima. Ja volim takve velike događaje, pogotovo u srcu Europe, kod nas ovdje u Njemačkoj.

Kakvu poruku svijetu želite poslati s EURO2024? Što bi taj turnir trebao simbolizirati, pogotovo nakon nekoliko posljednjih velikih turnira (Rusija, Katar), koje su pratile i brojne kontroverze?

Velika fešta njemačke nogometne reprezentacije s navijačima u Berlinu nakon SP 2006. Foto: picture-alliance/dpa

Mi se kao društvo uvijek iznova moramo susretati, okupljati. Cijela Europa. Postoje različite kulture, postoje različite vjere, i zato moramo biti u kontaktu kako bismo zajedno slavili, veselili se. I pokazali jedni drugima: mi smo ovakvi, i nije nikakav problem ako si ti drugačiji. I zato je pogotovo u aktualnoj situaciji potrebno više zajedništva u našem društvu. Ovakvi veliki događaji su dobra šansa za sve nas da jačamo to zajedništvo, taj sklad u društvu.

Rekli ste ranije da očekujete da će Njemačka na Europskom prvenstvu zaigrati u polufinalu, ili da se barem nadate da će Elf tako daleko dogurati. Koje su ostale tri reprezentacije koje vidite u polufinalu, osim domaćina EURO2024?

OK, tu se mora naravno ispuniti nekoliko pretpostavki po pitanju Njemačke. Momčad mora pokazati da je složna, mora pokazati da igra za cijelu naciju, upravo ono što je Hrvatska u posljednje vrijeme jako dobro radila. Ili Maroko, i oni su to jako dobro pokazali da čak i one zemlje koje nisu baš velike uz pomoć tog zajedništva mogu postići jako puno. To vrijedi i za njemačku reprezentaciju.

Jesu li Nijemci nakon serije blijedih nastupa posljednjih mjeseci uopće favoriti za osvajanje titule prvaka Europe na domaćem travnjaku?

Slavlje nakon Lahmovog pogotka protiv Kostarike Foto: Florian Eisele/Pressefoto ULMER/picture-alliance

Mislim da Nijemci nisu top-favorit, to su ipak Francuska, Engleska, možda malo iza njih i Španjolska. Dakle velike nogometne nacije, ali volio bih kad bi opet bilo i iznenađenja. Zemlje poput Islanda koji su znali iznenaditi. Ali i Hrvatska je na nekoliko posljednjih turnira bila veliko iznenađenje. Jako sam radoznao što će nam donijeti ovaj turnir.

S Philippom Lahmom je razgovarao Srećko Matić.

Philipp Lahm je direktor nogometnog turnira EURO2024, koji se idućeg ljeta igra u Njemačkoj. Lahm je 2014. bio kapetan njemačke reprezentacije koja je osvojila titulu prvaka svijeta na Mundijalu u Brazilu. Tijekom svoje sportske karijere, a posebno u nastupima za minhenski FC Bayern, osvojio je brojne titule, između ostaloga osam naslova prvaka nogometne Bundeslige, šest Njemačkih kupova i Champions League 2013.

