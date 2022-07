Pet stvari na koje valja obratiti pozornost na Euru 2022.

1. Nogomet se (ponovo) vraća kući

Engleska je tek drugi put od 2005. godine domaćin ženskog Europskog prvenstva u nogometu i očekivanja su velika. Već unaprijed je prodano više od 450.000 ulaznica, čime je uvelike nadmašen raniji rekord od 240.000 prodanih ulaznica na Euru 2017. u Nizozemskoj.

Na muškom Euru u ljeto 2021. stadion Wembley bio je nešto poput središta turnira: tamo je odigrano sedam utakmica, uključujući dva polufinala i finale. Engleska je bila u nogometnoj groznici. "Bili smo oduševljeni muškim Europskim prvenstvom, cijela je zemlja bila izvan sebe", rekla je za DW Ellen White, najbolja engleska golgeterka. "Nadamo se da ćemo i mi imati ogromnu podršku navijača i cijele zemlje. Nama je najvažnije postići da svi budu ponosni na englesku momčad."

Utakmica između Engleske i Austrije na otvaranju je odigrana pred rasprodanim stadionom Old Trafford u Manchesteru

Ulaznice za utakmice domaćina po skupinama rasprodane su već mjesecima unaprijed, kao i finale na stadionu Wembley. U prvoj utakmici koja je odigrana u srijedu (6.7.) navečer na punom Old-Trafford-Stadionu u Manchesteru reprezentacija Engleske je svladala Austriju s 1:0.

2. Etablirane i nadolazeće zvijezde

EURO 2022. prepun je igračica koje mogu stvoriti čarobne nogometne trenutke. Jedna od njih je primjerice norveška napadačica Ada Hegerberg. Ona je nedavno okončala petogodišnji spor s nogometnim savezom svoje zemlje i vratila se u norvešku reprezentaciju. Ova po izboru FIFA-e najbolja igračica svijeta za 2018. i šesterostruka osvajačica Lige prvaka obogatit će turnir svojim briljantnim napadačkim vještinama i ledeno hladnim udarcima.

No Hegerberg nije jedina jaka napadačica na ovom Europskom prvenstvu. S Viviannom Miedemom braniteljice naslova iz Nizozemske imaju vjerojatno najbolju golgetericu turnira. Mnogi navijači su se radovali da će videti i trenutno najbolju svjetsku nogometašicu Alexiu Putellas, ali ova Španjolka je ozlijedila koljena uoči turnira i propustit će Euro.

Njemica Lena Obersdorf povlači konce u sredini terena

Uz etablirane igračice, na startu su i brojni mladi vrhunski talenti kojima Europsko prvenstvo može pomoći da ostvare konačni proboj. To uključuje i Lenu Oberdorf. S 20 godina ona je već neizostavan dio njemačke momčadi na poziciji obrambenog veznjaka. Europsko prvenstvo ujedno je i prvi veliki turnir za vrlo talentiranu francusku napadačicu, 23-godišnju Marie-Antoinette Katoto.

3. Oštra konkurencija

Kako sve više nacija promiče ženski nogomet, kvaliteta posvuda raste. Zbog toga je ishod utakmica teško predvidjeti i malo je vjerojatno da će jedna momčad dominirati turnirom. Nema glavnih favorita za Europsko prvenstvo u Engleskoj. "Konkurencija je postala mnogo jača", rekla je nedavno za DW njemačka vratarka Merle Frohms. "Postoji pet ili šest momčadi koje imaju sve što je potrebno za osvajanje trofeja."

Braniteljica naslova iz Nizozemske spadaju ponovo među favoritkinje

Tu spadaju i rekordne europske prvakinje iz Njemačke, koje su osvojile osam od dvanaest dosadašnjih turnira. No momčad nacionalne izbornice Martine Voss-Tecklenburg još je u izgradnji nakon razočaravajućih poraza u četvrtfinalu na Europskom prvenstvu 2017. i Svjetskom prvenstvu 2019. Braniteljice naslova iz Nizozemske uspjele su održati svoju razinu. Engleska će iskoristiti prednost domaćeg terena. A i Španjolska posljednjih godina igra vrlo kvalitetan nogomet.

4. Neki stadioni su premali

Nije sve na ovom turniru dostojno jednog Europskog prvenstva. Dok se prva utakmica između Engleske i Austrije na Old Traffordu u Manchesteru i finale na stadionu Wembley igraju na legendarnim stadionima s velikom poviješću, mnoge druge utakmice su na malim stadionima. Leigh Sports Village u okolici Manchestera i New York Stadium u Rotherhamu imaju mjesta za samo 12.000 navijača. To je možda opravdano za utakmice grupne faze, ali ne i za četvrtfinale koje se tamo igra. Najmanji stadion EM-a, Academy Stadium Manchester Cityja, ima samo 7.000 mjesta. Tamo će se odigrati nekoliko utakmica po skupinama.

Engleska ima mnogo velikih tradicionalnih klubova. Stoga su se lako mogla naći mjesta koja bi opravdala važnost europskog prvenstva. Tim više što se tu ne radi samo o osvajanju titule, već i o promociji vrhunskog ženskog nogometa.

Pomoćni stadion Manchester Citya: Academy Stadion

5. Nepoznati timovi koji mogu iznenaditi

Na Europskom prvenstvu oči nisu uprte samo u favorite. Privlačnost ovakvog turnira je i u tome što je neke ekipe teško procijeniti. To se, primjerice, odnosi na reprezentaciju Sjeverne Irske, jedinu od 16 reprezentacija koja nikada prije nije nastupila na Europskom prvenstvu. Na aktualnoj ljestvici svjetske federacije FIFA-e Sjeverne Irkinje su tek na 47. mjestu, između Uzbekistana i Mjanmara. Ali autsajdere EM-a ne treba podcjenjivati. Održali su se u jakoj kvalifikacijskoj skupini koju je predvodila Norveška, pobijedivši Ukrajinu.

Još jedna nepoznanica je tim Portugala. Zemlja je drugi put zaredom nakon 2017. na nekom Europskom prvenstvu, ali to je bilo moguće samo zaobilaznim putem. Portugalke su izgubile doigravanje protiv Rusije. Međutim, zbog ruskog agresorskog rata u Ukrajini, Ruskinje su isključene s turnira i Portugalke su išle dalje. Budući da je odluka donesena tek u svibnju, one su imale znatno manje vremena od ostalih reprezentacija za pripreme.

No da nisu bez šanse pokazuje primjer danske muške reprezentacije na Europskom prvenstvu 1992.: Danci su nenadano uskočili kako bi zamijenili reprezentaciju iz bivše Jugoslavije koja je bila isključena zbog rata - i na kraju su osvojili naslov.

