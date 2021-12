Pet stvari koje bismo mogli naučiti od Marlene Dietrich

Ona je bila ikona Vajmarske Republike, holivudska zvijezda, izbjeglica, humanista – i žena koja je znala kada je vrijeme za odlazak. U prošlom stoljeću bila je zapamćena uglavnom kao seksualni objekt ili holivudska diva. Na 120. godišnjicu njenog rođenja vrijedi iznova pogledati na život žene, koja je bila daleko ispred svog vremena - i čiji se život danas čini modernijim nego ikada ranije.

1. ... neka ljubi ko god koga hoće!

Marlene Dietrich je spavala sa ženama i s muškarcima. To nikad nije bila tajna, ali su se uvijek i poimenice pominjali samo muškarci. Ništa manje glamurozne nisu bile ni njene ljubavnice: na primjer uspješna američka glumica Tallulah Bankhead ili jedinstvena Joe Carstairs, čije je pravo ime bilo Marion Barbara. Marion je početkom 20. stoljeća otvoreno živjela kao lezbejka a napravila je i karijeru vozačice trkaćeg čamca.

Činilo se da Marlene Dietrich nije marila za svoju biseksualnost, niti ju je brinulo da bi to mogao postati politikum. Kada ju je austrijsko-švicarski režiser i glumac Maximilian Schell nekoliko godina prije njene smrti upitao o seksu sa ženama dok je snimao dokumentarac "Marlene" (1984.), kratko je odgovorila: "Ah, znaš, imaš jednog muškarca i jednu ženu, onda on legne na nju, i to se jednostavno dogodi, zar ne? - Isto je i s dvije žene." Schell se jednom prisjetio ovog odgovora u njemačkom listu „Die Welt", rekavši kako se ni danas ne podrazumijeva da žena sasvim otvoreno i prirodno voli oba spola.

Marlene Dietrich je imala i aseksualne veze. Zaljubila se u američkog pisca Ernesta Hemingwaya, koji joj je uzvratio ljubav. Ali oni su svoju ljubav živjeli samo preko pisama - u prepisci.

Marlene Dietrich: scena iz filma "Plavi anđeo"

2. Pravila (o ponašanju polova) su tu da se krše

Marlene Dietrich je odjeću, koja je prije bila rezervisana samo za muškarce, učinila društveno prihvatljivom za žene – i tako postala stilska ikona. U svom prvom holivudskom filmu "Maroko" (1930.,"Morocco") poljubila je drugu ženu u smokingu. To se nikada prije nije dogodilo na filmskom platnu: niti takav poljubac, niti žena u smokingu. U privatnom životu često se slikala u pantalonama i s kravatom. Tako je prisvojila mušku modu komad po komad nakon što ju je tipični muški cilindar u početku pretvorio u seksualni objekat: na jednoj od njenih najpoznatijih fotografija nosi tregere i cilindar – to je scena iz njemačkog filma „Plavi anđeo" -"Der Blaue Engel" "(1930.) koji ju je i proslavio.

Marlene Dietrich, međutim, nikada se nije prestala šminkati niti nositi haljine. Na današnjim fotografijama uglavnom se prikazuje u pantalonama, ali ona se u oba modna svijeta osjećala dobro - bilo u zlatnoj haljini bez naramenica ili u snježnobijelom muškom odijelu. U nekim modnim leksikonima su "Marlenine pantalone" navedene kao poseban pojam.

3. Budno prati politiku - i ustaje za demokratiju

Za razliku od ostalih kolega iz Vajmarske Republike (1918.-1933.), Marlene Dietrich odbijala je podržati nacističku propagandu. 1930. odgovorila je na poziv iz Hollywooda i otišla u Kaliforniju s režiserom i tadašnjim ljubavnikom Josefom von Sternbergom. On je ujedno režirao film "Plavi anđeo". No, ostala je u stalnom kontaktu sa svojim suprugom Rudolfom Sieberom. Iako su se razdvojili tokom 1930-ih, njih dvoje su ostali u braku i podržavali jedno drugo do njegove smrti. Marlene Dietrich je bila ta, koja je tridesetih godina prošlog stoljeća telegramom zamolila Siebera da napusti Evropu s njihovom kćerkom Marijom što je prije moguće. To tvrdi Florian Ilies u svojoj knjizi "Ljubav u vremenima mržnje" - Liebe in Zeiten des Hasses" (2021.).

Marlene Dietrich sa svojom kćerkom Mariom iz braka sa Rudolfom Sieberom

Dok je njemačka režiserka i fotografkinja Leni Riefenstahl snimala propagandne filmove za nacionalsocijaliste, Marlene Dietrich je tokom rata bila na strani Amerikanaca. Još 1939. odrekla se njemačkog državljanstva prihvativši američko. Kada se njen ljubavnik Jean Gabin prijavio u francusku vojsku, putovala je ratom razorenom Evropom i pjevala američkim vojnicima. Za to je u Francuskoj nagrađena Ordenom Legije časti, a u SAD-u je 1947. dobila "Medalju slobode", najveće priznanje za civilni angažman. Još jedna Njemica, koja je dobila ovu američku medalju, uručenu od nekadašnjeg predsjednika Obame, bila je Angela Merkel. U Njemačkoj je priznanje stiglo jako kasno: neki su je čak vrijeđali kao izdajicu domovine. Tek 2002. godine posthumno je postala počasna građanka grada Berlina.

Marlen Ditrih u Berlinu Početak svjetske karijere: "Plavi anđeo" Muzika, ples, revija - to su zlatne dvadesete godine u Berlinu. U ulozi pjevačice Lole, Marlen Ditrih je bila oličenje života svog vremena i svog grada. "Berlin je jednostavno bio njen grad", piše Maria Riva, kćerka Marlen Ditrih. "Ona i Berlin su se predivno slagali i međusobno dopunjavali."

Marlen Ditrih u Berlinu Rođena je u ovoj kući u ulici Leberštrase 65 u Šenebergu Najnormalnija stambena zgrada u berlinskom Šenebergu. Tabla na zidu podjesća da je tu, 27. decembra 1901, rođena Marlen Ditrih. Kažu da je od svog oca, markantnog policijskog oficira, naslijedila lijep izgled i buntovnost.

Marlen Ditrih u Berlinu Prvo iskustvo na pozornici: Njemačko pozorište Marlen ima 21 godinu i već je radila kao foto-model, revijalna igračica i violinistkinja u jednom kino-orkestru. A onda se prijavila za razgovor u Njemačkom pozorištu. Primljena je, ali je najprije uzimala časove glume, pa je 7. decembra 1922. prvi put stala na pozornicu, u predstavi "Pandorina kutija". Doduše samo kao statistkinja.

Marlen Ditrih u Berlinu Vjenčanje: Crkva pomena na Cara Vilhelma Ovdje su se 14. maja 1923. začula svadbena zvona. Marlen, ambiciozna glumica, udala se za asistenta režije Rudolfa Zibera. Ona je imala 22 godine, a on 26 godina. Godinu dana kasnije, rodila im se kćerka Marija Riva. Par se razdvojio još sredinom 30-ih godina, ali su u braku zvanično ostali sve do Ziberove smrti 1976.

Marlen Ditrih u Berlinu Svjetska zvijezda 'Made in Babelsberg' Sa Marlen Ditrih u glavnoj ulozi, reditelj Jozef fon Šternberg je u Bablesbergu, u blizini Berlina, od 1929. do 1930. režirao film 'Plavi anđeo'. Kao vesela pjevačica vodvilja, Lola se proslavila kako u zemlji tako i u inostranstvu. Ovaj film je bio proboj u karijeri Marlen Ditrih. A u Studiju u Babelsbergu najveći filmski atelje danas nosi ime Marlen Ditrih.

Marlen Ditrih u Berlinu "Vaganten-bine" (bina putujućih umjetnika) - početak velike karijere U podrumu Pozorišta Zapada, kompozitor Fridrih Holender je 1931. osnovao pozorište Tingel-tangel. Bila je to preteča "Vaganten-bine". Prilikom otvaranja, Marlen Ditrih je prvi put pred publikom, pjevala hitove iz "Plavog anđela". Oni potiču iz pera samog Holendera, pa tako i pjesma "Od glave do pete sam spremna za ljubav".

Marlen Ditrih u Berlinu Kasna počast: Trg Marlen Ditrih 1930, Marlen je sa Jozefom fon Sternbergom otišla u Holivud i počela svjetsku karijeru. Odbila je ponude nacista da se vrati u Njemačku. Umjesto toga, podržala je borbu protiv Hitlera. 1997. grad Berlin joj se za to zahvalio otvaranjem Trga Marlen Ditrih.

Marlen Ditrih u Berlinu Svijet Marlen Ditrih - Filmski muzej Berlina U tri izložbena prostora su izloženi predmeti iz nasljeđa slavne glumice - kostimi iz filmova, portreti, fotografije, rakvizita i pisma. Mogu se vidjeti i odlomci iz filmova i privatni snimci Marlen Ditrih.

Marlen Ditrih u Berlinu Vječita diva: "groblje umjetnika" u Berlinu Marlen Ditrih je još za života bila legenda. Zavodljiva, glamurozna, obavijena velom tajne. 1992. je umrla u Parizu - u 91. godini. Želja joj je bila da je sahrane u rodnom Berlinu. Na gradskom groblju Štubenrauhštrase, koje narod zove "grobljem umjetnika", našla je svoje posljednje prebivalište. Autor: Ingvilda Strautmane



4. Znala je kada treba stati

Ne može se prešutjeti činjenica da je postala ovisna o alkoholu i tabletama te da je penzionerske dane provela u Parizu. Ali znala je i kada je kraj. Nakon povrede 1975. godine okončala je karijeru na pozornici a tri godine kasnije je snimila svoj posljednji film.

Kada je Maximilian Schell snimio dokumentarac "Marlene" odlučila je da ne želi da se slika. Schell je rekao da ju je želio uvjeriti u suprotno, ali je Marlene Dietrich ostala pri tome: „Ne!" znači „Ne!". Kao obrazloženje rekla je: "I've been photographed to death" - „Fotografisana sam do smrti" i to je ostao jedan od njenih čuvenih citata. Schellu je bilo dopušteno praviti audio-snimke razgovora. Te zvučne zapise je onda uklapao u filmski materijal koji je već postojao o njoj.

U njenom citatu "Fotografirana sam do smrti" i njenom odbijanju da se ponovno fotografira, unatoč svim zahtjevima i komercijalnom interesu i danas ima mnogo jačine. Pogotovo u vrijeme kada se mladi neprestano slikaju putem selfija, Instagrama i TikToka i objavljuju slike na internetu, odbijanje fotografisanja jednako je aktu otpora. Isto kao i znati kada je vrijeme za odlazak s pozornice – to je još jedna stvar koja povezuje Marlene Dietrich s Angelom Merkel.

Marlene Dietrich 5.5.1960. sa bivšim njemačkim kancelarom, tada gradonačelnikom Berlina Willyem Brandtom

5. Ostanite građanin svijeta

Iako su joj mnoge zemlje i nacije ukazale počast, nije je mogao zaustaviti nacionalizam i patriotizam. Kada ju je Maximilian Schell tokom snimanja dokumentarca "Marlene" pitao zašto živi u Parizu, odgovorila je da trenutno tu radi, da je često u New Yorku i da je oduvijek bila na putu. Na pitanje ne osjeća li se beskućnicom, s velikim je nestrpljenjem odgovorila: "Ne - sve su to gluposti!" Barem je on to tako napisao. "Imam osjećaj za ljude, ali nemam osjećaj za gradove ili nešto tako", rekla je navodno.

Pritom se nije osjećala beskućnicom. "Amerika je moj pravi dom", rekla je ona Maximillianu Schellu. "Prihvatili su me kad sam stigla. Tamo mi živi kćerka, tamo je cijela moja porodica." To ne zvuči kao odgovor jedne dive već pragmatične i zahvalne žene, koja zna šta joj je važno: prihvat izbjeglica, porodica i posao.

Marlene Dietrich dijeli autograme američkim vojnicima 1945 u Njemačkoj

Marlene Dietrich je bila ikona, ali i osoba - i žena čiji su pogledi i život još uvijek uzor mnogima, pogotovo u 21. stoljeću. Ona je bila emancipovana, financijski uspješna žena i građanka svijeta koja je rodne norme bacila u vodu, u krizi humanizma stajala u odbrani demokratije i koja je na kraju znala, kada je vrijeme da se povuče i napusti pozornicu.

