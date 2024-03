Pet spoznaja iz Bidenovog govora o stanju nacije

Bio je to možda najvažniji govor u njegovom mandatu na dužnosti predsjednika SAD-a. U govoru o stanju nacije Biden je morao prije svega demonstrirati da je doista fizički spreman za iduće četiri godine. Je li uspio?

Svaka rečenica s uskličnikom

Biden je od početka govora vršio pritisak. Svaku rečenicu je okončao s uskličnikom. Kao dražbovatelj kojemu se žuri obaviti svoj posao i on se "probijao” kroz svoje teme – odlučnim glasom, s jasnim porukama: „Putine, nećemo otići!", „Moramo zadržati pravo na umjetnu oplodnju!", „Nijedno dijete ne smije gladovati!" ili „Pogrešno je spaljivati knjige!"

Tijekom govora je ipak i mrmljao, često je morao kašljati. Njegova kompletna motorika, uključujući i lice, sve je to djelovalo kruto, nategnuto. Ali izdržao je svoj brzi tempo i dinamiku nastupa –od početka od kraja govora. A da predsjednik zna o čemu priča i da za to što radi „izgara" – to nije bilo nikakve sumnje.

Kao na koncertu Taylor Swift

Da nismo znali gdje se to odvija, moglo se pomisliti da senatori i zastupnici iz redova Demokratske stranke ne prate Bidenov govor, nego da su na koncertu Taylor Swift. Pljeskali su mu, dovikivali, navijali, vriskali, kao da im upravo puštaju omiljenu pjesmu.

Joe Biden je svaku rečenicu okončao s uskličnikom Foto: CHIP SOMODEVILLA/AFP/Getty Images

A to je tako nekako i bilo, jer je Biden isporučio arsenal poruka koje su bile siguran „mamac" za aplauz: podrška Ukrajini, zaštita prava na pobačaj, novi porezi za milijardere. Ali, demokrati su prije svega htjeli pokazati svijetu da je itekako moguće i biti izvan sebe od radosti zbog tog neomiljenog predsjednika. Doduše sve je to nekako djelovalo pomalo –nscenirano.

Republikansko kolutanje očima

Mike Johnson, predsjednik Zastupničkog doma, navodno je od republikanaca zatražio da se ponašaju primjereno nakon što su oni prošle godine brojnim uzvicima ometali Bidenov govor o stanju nacije. Ostala je nezaboravna scena s Marjorie Taylor Greene, kada je ona, u bijelom kaputu s krznenim ovratnikom, glasno i vidno zadovoljna samom sobom, u smjeru predsjednika poručila da je Biden „lažljivac". Zastupnica Taylor Greene je i ovaj put bila u fokusu, zahvaljujući crvenoj kapi na kojoj je stajalo „Make America Great Again". Neki republikanci su nosili majice s onom čuvenom Trumpovom policijskom fotografijom.

Akustički republikanci doduše nisu mogli parirati entuzijastičnim demokratima, ali su često uspijevali upetljati Bidena u male verbalne okršaje, nakon kojih je ipak on uspijevao pridobiti simpatije većine publike.

Neprocjenjivi su bili i izrazi lice samog Johnsona koji je tijekom Bidenovog govora bio cijelo vrijeme u kadru, i koji je često kolutao očima, odajući dojam da mu je dosadno, ponekad je izgledalo kao da je (neželjeno?) čak i klimao glavom, na primjer dok je Biden govorio o školskom obrazovanju. To bi se sve moglo loše odraziti na njegovu daljnju karijeru u republikanskom taboru.

Biden kao brižan otac nacije

Kako se i očekivalo, Biden se prezentirao kao predsjednik koji se brine za obitelji i radno stanovništvo, a Trumpa je on predstavio kao zaštitnika bogataša i neprijatelja demokracije. Njegovo ime Biden doduše nije spomenuo, samo je govorio o „mom prethodniku".

Jasnije nego inače je Biden od izraelske vlade zatražio da ne koristi humanitarnu pomoć za Gazu kao sredstvo pritiska. Jedan od najvažnijih dijelova Bidenovog govora je bila najava da će SAD ispred obale Pojasa Gaze izgraditi provizornu luku za dostavu humanitarne pomoći Palestincima što je ujedno i pokušaj da pridobije simpatije mladih i progresivnih birača.

Tijekom govora je ipak i mrmljao, često je morao kašljati. Foto: SHAWN THEW/REUTERS

Biden se samo kratko dotaknuo teme zaštite okoliša, a opširnije se pozabavio zaštitom umjetne oplodnje i prava na pobačaj, što daje naslutiti da bi to mogle biti važne predizborne teme.

Trump o Bidenu: „bijesan i lud”

A kako je Donald Trump reagirao na Bidenov govor? Bivši predsjednik se boji bacila (on sam za sebe kaže da je „germafob"), a Bidena ne može smisliti. Nakon Bidenovog govora Trump je, očigledno po dojmom te dvije stvari, objavio ovu misao: "Nemojte se s njim rukovati, cijelu je noć kašljao!" Trump je očigledno govor pratio pred TV-om i očito se prilično uzbudio.

Trump je svojim simpatizerima bio obećao fact-check uživo, tijekom Bidenovog govora, i to na njegovoj platformi „Truth Social". A ta "provjera činjenica” se sastojala od Trumpovih izjava u stilu "On svima želi oduzeti oružje”. Bidena je nazvao "prevarantom Joeyem”, a nije manjkalo ni Trumpovih tipičnih komentara, primjerice: "On je tako bijesan i lud”, ili "Kašalj, kašalj, stalno kašalj!”

Zaključak: polet, ali ne i preokret

Biden je pokazao da se može i želi boriti. Hoće li to biti dovoljno da uvjeri skeptike? Ronald Reagan je u predizbornoj kampanji 1980. postavio jedno pitanje koje se ovih dana često citira: "Je li Vam danas bolje nego prije četiri godine?” Mnoge Amerikanke i mnogi Amerikanci na to pitanje spontano odgovaraju "ne”. Biden to mora promijeniti ako želi pobijediti.

Katrin Brand, ARD Washington