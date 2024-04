Pauk Nosferatu – došao je s juga i nastanio se u Njemačkoj

Zastrašujuća vrsta velikog pauka vrtoglavom brzinom se širi u Njemačkoj – i to po kućama, jer voli da mu je toplo. Da li je opasan?

O pauku Nosferatu posljednjih godina često se piše u njemačkim medijima, ne samo zbog njegovog efektnog njemačkog imena, već uglavnom zbog njegove impozantne veličine: samo tijelo može da dostigne skoro dva centimetra, a raspon njegovih osam nogu – i do šest centimetara. Osim toga, spada u paukove koji ujedaju.

A sada je u studiji njemačkog Udruženja za zaštitu prirode (NABU) objavljenoj u časopisu „Frontiers in Arachnid Science" konstatovano da se ovaj pauk u posljednje dvije vrtoglavom brzinom raširio po cijeloj Njemačkoj, i to mnogo više nego što se ranije mislilo.

Otkud ovaj pauk u Njemačkoj?

Do prije 20 godina, Zoropsis spinimana, kako glasi njegovo ime u nauci, živio je samo u regionu Mediterana. Međutim, u međuvremenu je osvojio i sjever – vjerovatno u početku kao slijepi putnik u saobraćaju. Postao je profiter klimatskih promjena. Prvi put je otkriven u Frajburgu 2005. gradu koji važi za najtopliji u Njemačkoj.

To je druga najveća vrsta pauka u Njemačkoj. Zbog tipičnih šara na prednjem dijelu njegovog tijela, u Njemačkoj je dobio ime „Nosferatu", po poznatom njemačkom filmskom vampiru.

Da li je opasan?

Nosferatu je jedna od rijetkih vrsta pauka u Njemačkoj koja može da progrize ljudsku kožu. Otrovan je, ali, u principu, skoro svi pauci su otrovni i koriste svoj otrov prilikom lova. Ali to nije razlog za uzbunu: otrov Nosferatua nije opasan za ljude.

Oni koje je ugrizao, opisali su da je ugriz bolan otprilike kao ubod ose, pčele ili komarca. Opasno je kad ugrize nekoga sa alergijom.

Ako vas pauk ipak ugrize, zahvaćeno područje treba ohladiti i potražiti medicinsku pomoć ako dođe do alergijske reakcije.

Nosferatu voli da mu je toplo

U južnoj Evropi, na primjer u Istri, ili sjevernoj Africi, pauk Nosferatu živi u šumama koje nisu guste i voli tokom dana da se krije ispod kore drveta i kamenja.

U Njemačkoj je do sada obično viđan u zatvorenom prostoru – vjerovatno zato što voli da mu je toplo. Ali možda se jednostavno u kući ili zgradi lakše uoči nego u prirodi.

Nosferatu je aktivan je noću, a tokom dana se skriva. Posebna karakteristika je da može da hoda i da se drži – vertikalno – na staklu, na primjer na prozoru. Ima ljepljive dlačice na nogama. Voli tako da se penje i nekoliko puta je pronađen na 3. – 4. spratu.

Nosferatu pauk pripada porodici paukova lovaca, ali on ne pravi mreže da bi uhvatio svoj plijen. Ne, on nepomično vreba svoj plen, i onda munjevito napada.

Ali, nije da Nosferatu ne umije da prede niti: poslije parenja u jesen, ženka oko svojih 20 do 50 jaja isprede plavičastu čauru i onda ih čuva do svoje smrti. Paukovi se izlegu poslije nekih četiri do šest nedelja.

Šta ako ga nađete u stanu, kući ili garaži?

Ako naiđete na pauka Nosferatu u svom stanu – ne treba paničiti. Naravno, direktan kontakt treba izbjegavati.

I ovaj pauk se može lako, ali pažljivo iznijeti napolje. Poklopite ga na primjer čašom ili teglom, ispod podvucite tanji karton, na primjer razglednicu i bezbjedno iznesite pauka napolje, preporučuje NABU - jer pauci su korisni u prirodi. Donekle čak može biti koristan i u kući: jede muve, leptire i druge pauke.

Ako hoćete da ga držite podalje od sebe: pauk Nosferatu ne podnosi mirise lavande, nane, eukaliptusa, cimeta, citrusa i kestena.

