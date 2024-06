“Paragraf o homoseksualcima” 175 je ukinut prije 30 godina

Patrick Dörr je imao samo deset godina kada se u Njemačkoj dogodilo nešto doista istorijsko. Godine 1994. Bundestag je odlučio konačno izbrisati paragraf 175, koji je kriminalizirao seks između muškaraca. Prekasno, navodi danas Savezni izvršni odbor Udruženja lezbijki i homoseksualaca u Njemačkoj, osvrćući se unatrag. Ipak prije 30 godina stanje u društvu u Njemačkoj u smislu socijalne politike je bilo drugačije nego danas, prisjeća se Dörr za DW.

“1994. Njemačka je još uvijek bila zemlja u kojoj se nije puno govorilo o ovim pitanjima. Nije mi to bio problem u školi, nisam poznavao druge queer osobe. Ni u medijima gotovo da nije bilo uzora. To se značajno promijenilo i to je dobra stvar“, kaže on.

Duga povijest proganjanja

Istorija takozvanog "Gay paragrafa" seže u 19. stoljeće. Osnivanjem Njemačkog carstva 1871. godine, ovaj zakon je uveden kako bi se "neprirodni blud" između muškaraca kažnjavao zatvorskom kaznom do šest mjeseci.

Nacionalsocijalisti su pojačali progon - čak i poljubac ili pohlepan pogled bili su dovoljni da homoseksualni muškarac završi u zatvoru. U slučajevima “teškog bluda” prijetila je čak i zatvorska kazna do deset godina zatvora. Oko 100.000 homoseksualaca je deportirano, mučeno i ubijeno u Trećem Reichu.

Patrick Dörr je imao samo deset godina kada je izbrisan paragraf 175 Foto: Caro Kadatz/LSVD

Savezna Republika Njemačka zadržala je nacističku verziju zakonskog teksta uglavnom nepromijenjenu, dok se DDR vratio na staru verziju. S velikim žarom i uz pomoć nacističkih "ružičastih lista" u Zapadnoj Njemačkoj pokrenuto je oko 100.000 slučajeva protiv homoseksualaca, polovica ih je pravomoćno osuđena i izricane su izrazito visoke zatvorske kazne.

Na takozvanim okruglim stolovima prije ponovnog ujedinjenja, Istok, koji je navodno bio jako zaostao, osigurao je da zakon Savezne Republike ne postane svenjemački zakon kada je u pitanju paragraf 175 i kada je riječ o pobačaju. Mnogi stručnjaci uvjereni su da bi se bez ponovnog ujedinjenja na ukidanje paragrafa 175 čekalo još duže.

123 godine pakla

Duge 123 godine od života homoseksualaca u Njemačkoj zakonskim putem je napravljen pakao. Još je više zapanjujuće koliko se toga dogodilo od 1994. do danas po pitanju prava queer osoba. Patrick Dörr kaže: "Najprije je donesen Zakon o građanskom partnerstvu pod crveno-zelenom vladom 2001., a onda je brak za sve zapravo uveden pod Angelom Merkel 2017. Treći spol postoji u registru građanskog statusa od 2018. A nedavno donesen je i zakon o samoodređenju koji također omogućuje samoodređenje trans i interspolnih osoba.”

Ali paragraf 175 ostaje mrlja u njemačkoj istoriji. Uostalom, oštećeni koji su bili osuđeni za kaznena djela, koji su bili u zatvoru ili koji su oslobođeni optužbi mogu podnijeti zahtjev za naknadu do 2027. godine, kao i osobe za koje se može dokazati da su pretrpjele profesionalne, ekonomske ili zdravstvene štete. Glasnogovornica saveznog ministarstva pravde potvrdila je za DW da su do 1. maja 2024. ukupno 353 osobe predale zahtjev. A odobrena su 262 zahtjeva za naknadu štete.

Paragraf 175 ostaje mrlja u njemačkoj istoriji Foto: picture-alliance/dpa/A. Dedert

"Trebalo ih je biti više, definitivno, očekivali smo 5000 ljudi, ali većina onih koji su osuđeni sredinom 1950-ih do sredine 1960-ih već su bili mrtvi. Drugi su rekli, ja se nemam volje više suočiti s ovim, završio sam s tim. A trećima je 6.000 eura kao najveća odšteta za uništen život daleko premalo“, kaže Georg Haerpfer za DW.

Neka nova vremena

Härpfer je vjerojatno osoba koja je najviše učinila za pomoć žrtvama paragrafa 175 u Njemačkoj. Kao bivši voditelj savezne interesne grupe za ostvarivanje prava starijih homoseksulaca, godinama je putovao Njemačkom od sjevera do juga i od zapada do istoka kako bi informirao pogođene o njihovim pravima. Čak je postavio i besplatnu telefonsku liniju i učinio sve moguće kako bi došao do ljudi: Härpfer se čak oglašavao u Bäckerblumeu i Apotheker-Rundschau, koji su bili izloženi u pekarama i apotekama.

"Jedan 99-godišnjak je također podnio zahtjev, ali je odbijen. Ne treba zaboraviti da ljudi nisu samo proveli godine u zatvoru, već su bili i društveno izopćeni jer su imali kriminalni dosje. Oni ili nisu dobili posao ili su otpušteni ako su bili u javnoj službi“, kaže on.

A što je sa životima queer osoba u Njemačkoj danas, 2024., dakle 30 godina nakon ukidanja paragrafa 175? Prema studiji Ipsos Pride iz 2024., jasna većina Nijemaca (gotovo tri četvrtine) je protiv diskriminacije queer zajednice i za jednaka prava, ali antiqueer stavovi su sve veći među mladim muškarcima.

"S obzirom na društveno raspoloženje, koje se zapravo konstantno popravljalo posljednjih nekoliko desetljeća, primjećujemo da je to barem prestalo. Ono što zaista zabrinjava je da je Generacija Z podijeljena. Odobravanje queer stilova života raste među ženama, a među mladim muškarcima, međutim, ponovno opada i to naravno mora biti zabrinjavajuće,” kaže Patrick Dörr, savezni direktor Udruge lezbijki i homoseksualaca u Njemačkoj.

Ovakav razvoj događaja također je u skladu s činjenicom da je policija u 2023. godini zabilježila oko 1500 prekršaja protiv seksualne orijentacije. Ovi napadi su u stalnom porastu već deset godina. Dörr također kaže da postoji sve više i više napada na događaje kao što je Christopher Street Day i neprijateljstva na ulicama. To nije jedini razlog zašto, tri desetljeća nakon ukidanja paragrafa 175, on traži dopunu članka 3 njemačkog Osnovnog zakona (Ustava – op. red.) za jednako postupanje prema svim ljudima.

"Homoseksualne ili queer osobe se ne spominju. Stoga je apsolutno najvažnije da ovaj članak 3. u Osnovnom zakonu konačno bude upotpunjen. I jasno je da nijedna osoba ne smije doživjeti diskriminaciju, bez obzira na svoju seksualnu orijentaciju ili rodni identitet“, kaže on.

